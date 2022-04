Intel Sapphire Rapids - nowe informacje z programów diagnostycznych ujawniają m.in. wysoki pobór mocy procesorów

Za kilka miesięcy Intel wprowadzi do oferty nową generację serwerowych procesorów Xeon o kodowej nazwie Sapphire Rapids. Ze względu na debiut w drugiej połowie roku, nowe układy Sapphire Rapids będą musiały walczyć o palmę wydajności i funkcjonalności z konkurencyjnymi procesorami AMD EPYC Genoa, opartymi już o architekturę Zen 4 oraz niższy, bo 5 nm proces technologiczny TSMC. Choć producent nadal nie zdradził szczegółów specyfikacji nowych jednostek, w sieci pojawiły się zrzuty ekranu z kilku programów diagnostycznych, które uchwyciły kilka szczegółów dotyczącej nowych próbek inżynieryjnych serii Sapphire Rapids (tzw. ES2). Potwierdzają one obecność 56 rdzeni Golden Cove oraz... bardzo wysokich limitów energetycznych.

Nowe procesory serwerowe Intel Sapphire Rapids wykorzystują zupełnie nowe rdzenie Performance (Golden Cove), ale bez połączenia z bardziej energooszczędnymi rdzeniami Efficient. W przeciwieństwie do rdzeni Golden Cove w Alder Lake, serwerowe Sapphire Rapids otrzymają więcej pamięci cache L2 - 2 MB na rdzeń zamiast 1,25 MB. Nie zabraknie także do 112 MB pamięci cache L3. Nowe próbki inżynieryjne zostały uchwycone m.in. w oprogramowaniu HWiNFO. Procesor działał wspólnie z 1 TB pamięcią RAM DDR5 4800 MHz CL40. Program potwierdza także wsparcie układu Sapphire Rapids dla instrukcji AVX-512. W przypadku konsumenckich układów Alder Lake, obsługa AVX-512 została wyłączona przez producenta.

Taktowanie bazowe raportowanych próbek inżynieryjnych wynosi 1,9 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo Boost do 3,3 GHz. Dla jednego obciążonego rdzenia, maksymalne taktowanie może jednak sięgać 3,7 GHz. Nie są to zbyt wysokie wartości i do momentu premiery z całą pewnością będą jeszcze wyższe. Bardzo wysoko ustawione są natomiast limity energetyczne. Współczynnik PL1 wynosi 350 W, z kolei PL2 - aż 420 W. Jeszcze wyższy jest krótkotrwały peak, który w obecnej wersji BIOS-u ustawiono na poziomie 764 W. Rzeczywisty pobór mocy będzie uzależniony od konkretnych typów obliczeń, jednak należy się spodziewać że największe skoki będą widoczne tam, gdzie użyte zostaną instrukcje AVX-512.

