Intel Sapphire Rapids - pierwsze testy wydajności pamięci cache w porównaniu do AMD EPYC 7773X oraz Xeon Platinum 8380

W tym roku Intel zamierza wydać nową generację procesorów serwerowych Xeon z rodziny Sapphire Rapids. Dla firmy będzie to z pewnością duża premiera, ponieważ otrzymamy nowy design procesorów, zupełnie nową architekturę, wsparcie dla pamięci DDR5 (a w przyszłości także pojawią się układy Sapphire Rapids z własną pamięcią HBM2e) oraz bardziej dopracowany, 10 nm proces technologiczny (tu nazwany Intel 7). Choć nie wiemy wciąż, kiedy dokładnie Sapphire Rapids zadebiutuje, w sieci pojawiły się kolejne testy wydajności próbki inżynieryjnej. Procesor Xeon w konfiguracji Dual Socket został sprawdzony w AIDA64 pod kątem wydajności podsystemu pamięci cache oraz pamięci DRAM. Jak wypada na tle Intel Xeon Platinum 8380 oraz AMD EPYC 7773X?

Zaprezentowane w sieci wyniki tylko orientacyjnie mają nam pokazać możliwości procesora Intel Sapphire Rapids. Każdy z trzech porównanych układów w AIDA64 korzysta bowiem z innych modułów RAM. W przypadku AMD EPYC 7773X (Milan-X z pamięcią 3D V-Cache) mowa o DDR4 2866 MHz (co z pewnością zaniża finalny wynik, bowiem układy te mają kontroler DDR4 3200 MHz). Dla Intel Xeon Platinum 8380 oraz próbki inżynieryjnej Sapphire Rapids dokładne parametry RAM nie zostały podane, ale na bazie dotychczasowych informacji wnioskujemy, że mowa odpowiednio o DDR4 3200 MHz oraz DDR5 4800 MHz. Zrzut ekranu z HWiNFO potwierdza, że próbka inżynieryjna Sapphire Rapids wykorzystuje 48 rdzeni z obsługą 96 wątków jednocześnie. Jest to układ z TDP 270 W, wykorzystujący litografię Intel 7. Wpis w AIDA64 z kolei potwierdza, że mowa o konfiguracji Dual Socket, a więc skejka z dwóch Xeonów - każdy z 48 rdzeniami. Wykorzystana pamięć to DDR5 o pojemności 512 GB, pracująca w trybie Quad Channel (finalne procesory zaoferują 8-kanałowy kontroler DDR5). Niektóre z wyników podaliśmy także w formie wykresów, by można je było łatwiej znaleźć oraz zinterpretować.

Przepustowość pamięci DRAM Read (Odczyt danych) GB/s (więcej = lepiej) 65 130 195 260 325 390 455 520 Intel Sapphire Rapids

2x 48C/96T 515.26 Intel Xeon Platinum 8380

2x 40C/80T 341.98 AMD EPYC 7773X

2x 64C/128T 286.80

DDR5-4800 DDR4-2866 DDR4-3200

Przepustowość pamięci Cache L1 Read (Odczyt danych) GB/s (więcej = lepiej) 3500 7000 10500 14000 17500 21000 24500 28000 Intel Sapphire Rapids

2x 48C/96T 26068.6 AMD EPYC 7773X

2x 64C/128T 13441.7 Intel Xeon Platinum 8380

2x 40C/80T 12623.0

DDR5-4800 DDR4-2866 DDR4-3200

Przepustowość pamięci Cache L2 Read (Odczyt danych) GB/s (więcej = lepiej) 1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 AMD EPYC 7773X

2x 64C/128T 10555.2 Intel Sapphire Rapids

2x 48C/96T 6678.1 Intel Xeon Platinum 8380

2x 40C/80T 5308.3

DDR5-4800 DDR4-2866 DDR4-3200

Przepustowość pamięci Cache L3 Read (Odczyt danych) GB/s (więcej = lepiej) 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 AMD EPYC 7773X

2x 64C/128T 3136.6 Intel Sapphire Rapids

2x 48C/96T 1139.0 Intel Xeon Platinum 8380

2x 40C/80T 841.26

DDR5-4800 DDR4-2866 DDR4-3200

Opóźnienie pamięci DRAM Memory Latency Nanosekundy (mniej = lepiej) 16 32 48 64 80 96 112 128 Intel Xeon Platinum 8380

2x 40C/80T 84.0 Intel Sapphire Rapids

2x 48C/96T 106.4 AMD EPYC 7773X

2x 64C/128T 126.1

DDR5-4800 DDR4-2866 DDR4-3200

W przypadku próbki inżynieryjnej Intel Sapphire Rapids, zdecydowanie najlepiej wypada test przepustowości pamięci cache poziomu L1 (odczyt danych). W tym wypadku przepustowość sięga 26068.6 GB/s - to blisko dwukrotnie lepszy wynik w porównaniu do flagowego procesora AMD EPYC 7773X z rodziny Milan-X oraz ponad 2x lepszy rezultat w stosunku do Intel Xeon Platinum 8380 z rodziny Ice Lake-SP (również w konfiguracji Dual Socket). Jednak przy teście przepustowości kolejnych poziomów cache - L2 oraz L3 - zdecydowanie lepsze wyniki uzyskuje AMD EPYC 7773X. W Sapphire Rapids dobrze wypada z kolei przepustowość pamięci RAM, choć jest to związane z wykorzystaniem nowszych kości DDR5. Niemniej opóźnienie jest dosyć wysokie i wynosi 106,4 ns. Zdecydowanie lepiej wypada tutaj Xeon Platinum 8380, w którym RAM DDR4 ma opóźnienia rzędu 84 ns.

Źródło: Bilibili, WCCFTech, PurePC.pl