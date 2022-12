Intel Core i9-13900KS po pierwszych testach w Cinebench R23. Nadchodzący topowy Raptor Lake nie daje szans Ryzenowi 9 7950X

Premiera chipów Intel Raptor Lake oraz AMD Zen 4 jest już za nami, ale tuż po Nowym Roku czeka nas nowe rozdanie. Zarówno Niebiescy jak i Czerwoni planują wydanie nowych modeli ze swoich serii. Wydaje się, że obaj producenci skupią się na głównie na tańszych, bardziej energooszczędnych układach, jednak mamy już potwierdzenie, że zadebiutuje też coś dla tych, którzy nie uznają żadnych kompromisów. Mowa o chipie Core i9-13900KS, który doczekał się właśnie testu w Cinebench R23.

Intel Core i9-13900KS pokonuje AMD Ryzena 9 7950X o 15% w Single-Core i o 8% w Multi-Core, choć w praktycznych zastosowaniach różnica między tymi procesorami może wyglądać nieco inaczej.

Przecieki wydajności pochodzą od twitterowicza @g01d3nm4ng0, który ujawnił niedawno wydajność innych nadchodzących chipów Intela. Model i9-13900KS został wyposażony w 24 rdzenie (8P + 16E), a jego taktowanie może sięgać aż 6,0 GHz już po wyjęciu z pudełka. Wiążę się to jednak z podbiciem TDP do 150 W. Sama specyfikacja mówi nam, że mamy do czynienia z najmocniejszym konsumenckim procesorem, a najnowsze rezultaty z Cinebench R23 tylko to potwierdzają. Raptor Lake wykręcił 2366 pkt w Single-Core oraz 40998 pkt w Multi-Core.

Intel Core i9-13900KS jest tylko nieznacznie szybszy od wydanego już modelu i9-13900K - przewaga wynosi maksymalnie kilka procent. Większe wrażenie budzi przewaga nad 16-rdzeniowym/32-wątkowym Ryzenem 9 7950X. Nadchodzący chip Intela pokonuje topowego Ryzena o 15% w Single-Core i o 8% w Multi-Core, choć oczywiście w praktycznych zastosowaniach różnica między tymi procesorami może wyglądać nieco inaczej. Według ostatnich doniesień omawiany Raptor Lake zadebiutuje 12 stycznia 2023 roku. Z pewnością będzie on zauważalnie droższy od modelu i9-13900K (mimo niewielkiej różnicy w wydajności).

Procesor Architektura Rdzenie / wątki Taktowanie bazowe Taktowanie Boost Cache L3 iGPU TDP i9-13900KS Raptor Lake B0 8P+16E/32T 3,2 GHz 6,0 GHz 36 MB UHD Graphics 770 150 W i9-13900KF Raptor Lake B0 8P+16E/32T 3,0 GHz 5,8 GHz 36 MB - 125 W i9-13900K Raptor Lake B0 8P+16E/32T 3,0 GHz 5,8 GHz 36 MB UHD Graphics 770 125 W i9-13900F Raptor Lake B0 8P+16E/32T 2,0 GHz 5,6 GHz 36 MB - 65 W i9-13900 Raptor Lake B0 8P+16E/32T 2,0 GHz 5,6 GHz 36 MB UHD Graphics 770 65 W i9-13900T Raptor Lake B0 8P+16E/32T 1,1 GHz ? 36 MB UHD Graphics 770 35 i7-13700KF Raptor Lake B0 8P+8E/24T 3,4 GHz 5,4 GHz 30 MB - 125 W i7-13700K Raptor Lake B0 8P+8E/24T 3,4 GHz 5,4 GHz 30 MB UHD Graphics 770 125 W i7-13700F Raptor Lake B0 8P+8E/24T 2,1 GHz 5,2 GHz 30 MB - 65 W i7-13700 Raptor Lake B0 8P+8E/24T 2,1 GHz 5,2 GHz 30 MB UHD Graphics 770 65 W i7-13700T Raptor Lake B0 8P+8E/24T 1,4 GHz ? 30 MB UHD Graphics 770 35 W i5-13600KF Raptor Lake B0 6P+8E/20T 3,5 GHz 5,1 GHz 24 MB - 125 W i5-13600K Raptor Lake B0 6P+8E/20T 3,5 GHz 5,1 GHz 24 MB UHD Graphics 770 125 W i5-13600 Alder Lake C0 6P+8E/20T 2,7 GHz 5,0 GHz 24 MB UHD Graphics 770 65 W i5-13600T Alder Lake C0 6P+8E/20T 1,8 GHz ? 24 MB UHD Graphics 770 35 W i5-13500 Alder Lake C0 6P+8E/20T 2,5 GHz 4,8 GHz 24 MB UHD Graphics 770 65 W i5-13500T Alder Lake C0 6P+8E/20T 1,6 GHz ? 24 MB UHD Graphics 770 35 W i5-13400F Raptor B0 / Alder C0 6P+4E/16T 2,5 GHz 4,6 GHz 20 MB - 65 W i5-13400 Raptor B0 / Alder C0 6P+4E/16T 2,5 GHz 4,6 GHz 20 MB UHD Graphics 770 65 W i5-13400T Alder Lake C0 6P+4E/16T 1,3 GHz ? 20 MB UHD Graphics 770 35 W i3-13100F Alder Lake H0 4P+0E/8T 3,4 GHz ? 12 MB - 65 W i3-13100 Alder Lake H0 4P+0E/8T 3,4 GHz ? 12 MB UHD Graphics 770 65 W i3-13100T Alder Lake H0 4P+0E/8T 2,5 GHz ? 12 MB UHD Graphics 770 35 W

Źródło: VideoCardz, @g01d3nm4ng0