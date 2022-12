NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU otrzyma układ AD103 z 9728 rdzeniami CUDA o wydajności powyżej GeForce RTX 3090

W ciągu ostatnich kilku dni w sieci pojawiły się pierwsze testy wydajności dwóch mobilnych układów graficznych NVIDIA z rodziny Ada Lovelace. Mowa o GeForce RTX 4080 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4060 Laptop GPU. Pierwszy pojawił się w GeekBench z rezultatem około 40% wyższym od GeForce RTX 3080 Laptop GPU, z kolei słabszy układ RTX 4060 przetestowano w 3DMark Time Spy, gdzie osiąga wyniki w okolicach GeForce RTX 3070 115 W. Tym razem przychodzimy z informacjami o topowym modelu GeForce RTX 4090 Laptop GPU, którego wydajność zapowiada się wyżej od desktopowej karty graficznej GeForce RTX 3090.

W bazie programu GeekBench pojawił się najmocniejszy, mobilny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU. Według udostępnionych tam informacji, mobilny wariant AD103 będzie miał identyczną specyfikację jak desktopowy model GeForce RTX 4080. Wydajność w GeekBenchu jest z kolei wyższa niż w desktopowej karcie GeForce RTX 3090.

NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU ma zaoferować (na tyle innych mobilnych GPU) bezkompromisową wydajność. Układ Ada Lovelace pojawił się w bazie programu GeekBench, co ujawniło dodatkowe informacje o specyfikacji. Topowy przedstawiciel serii GeForce RTX 4000 ma zaoferować 76 aktywnych bloków SM, co przekłada się na 9728 rdzeni CUDA FP32. Tym samym konfiguracja rdzenia AD103 (bo to właśnie ten NVIDIA wykorzysta z mobilnej wersji GeForce RTX 4090) jest identyczna jak w desktopowej karcie graficznej GeForce RTX 4080. Taktowanie zegara w trybie GPU Boost sięga 2040 MHz - ta informacja pojawiła się już wcześniej, a pomiary z GeekBench zdają się to potwierdzać. Na pokładzie nie zabraknie także 16 GB pamięci na 256-bitowej magistrali. Prawdopodobnie typu GDDR6, choć to nie jest wciąż potwierdzone.

RTX 4090 Laptop GPU RTX 4080 Laptop GPU RTX 4070 Laptop GPU RTX 4060 Laptop GPU RTX 4050 Laptop GPU Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Litografia TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N Układ graficzny AD103 AD104 AD106 AD107 (?) AD107 Bloki SM 76 58 ? ? ? Rdzenie CUDA 9728 7424 ? ? ? Pamięć 16 GB GDDR6 12 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 6 GB GDDR6 Magistrala 256-bit 192-bit 128-bit 128-bit 96-bit Taktowanie bazowe 1590 MHz ~1860 MHz ~2070 MHz ? ? Taktowanie GPU Boost 2040 MHz ~2280 MHz ~2170 MHz ? ~2370 MHz TGP Do 175 W + 25 W Dynamic Boost (do 200 W) Do 150 W + 25 W Dynamic Boost (Do 175 W) Do 115 W + 25 W Dynamic Boost (Do 140 W) 1) Do 115 W + 25 W Dynamic Boost (Do 140 W)



2) 85 W + 10 W Dynamic Boost (Do 95 W) 1) Do 115 W + 25 W Dynamic Boost (Do 140 W)



2) 85 W + 10 W Dynamic Boost (Do 95 W)

W programie GeekBench pojawił się notebook o oznaczeniu X370SNx, co sugeruje że mamy do czynienia z kadłubkiem Clevo. Układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU został sparowany z procesorem Intel Core i9-13900HX (24 rdzenie) oraz 32 GB pamięci RAM. W teście OpenCL uzyskał on wynik 210290 punktów, co plasuje go nieco powyżej desktopowej karty graficznej GeForce RTX 3090 (~204921 pkt). Dla porównania obecny mobilny top w postaci GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU uzyskuje około 137000 pkt w tym samym teście, mowa zatem o blisko 50% różnicy na korzyść układu Ada Lovelace.

Układ graficzny Wynik OpenCL (GeekBench) NVIDIA GeForce RTX 4090 ~356406 pkt NVIDIA GeForce RTX 4080 ~266376 pkt NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti ~214654 pkt NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 210290 pkt NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 178038 pkt NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU ~137000 pkt

Źródło: VideoCardz, GeekBench