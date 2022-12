NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU - pierwszy test wydajności wskazuje na poziom GeForce RTX 3070 o mocy 115 W

Już w przyszłym tygodniu NVIDIA zaprezentuje nową generację mobilnych układów graficznych z rodziny Ada Lovelace: GeForce RTX 4090 Laptop GPU, GeForce RTX 4080 Laptop GPU, GeForce RTX 4070 Laptop GPU, GeForce RTX 4060 Laptop GPU oraz GeForce RTX 4050 Laptop GPU. Niewielka część informacji o specyfikacji poszczególnych modeli przedostała się wcześniej do sieci, podobnie jak pierwszy test wydajności układu GeForce RTX 4080. Tym razem wiadomość dotyczy modelu GeForce RTX 4060 Laptop GPU, którego test wydajności pojawił się w popularnym benchmarku 3DMark.

Mobilny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU został przetestowany w benchmarku 3DMark Time Spy - jego wynik graficzny jest o około 20% wyższy w porównaniu do GeForce RTX 3060 Laptop GPU.

W sieci pojawiło się zdjęcie prezentujące (w kiepskiej jakości) wynik mobilnego układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU (testowany sprzęt ma również na pokładzie procesor Intel Core i7-13700H). Układ Ada Lovelace ma wykorzystać rdzeń AD107 (choć nie jest to jeszcze potwierdzone) oraz ma dysponować 8 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej magistrali. Pomimo relatywnie wąskiej szyny, wynik graficzny wynosi 10 050 punktów, co plasuje go nieco powyżej modelu GeForce RTX 3070 Laptop GPU o mocy 100 W (okolice 9800 pkt) oraz niemal na poziomie 115 W wersji tego samego układu GPU (okolice 10 185 pkt).

Jeśli zaś porównywać nowy układ Ada Lovelace do bezpośredniego poprzednika, to widać różnicę w okolicach 20% na korzyść nowej generacji. W przypadku GeForce RTX 3060 Laptop GPU, modele o najwyższym TGP mogły pochwalić się wynikiem w okolicach 8300 punktów w tym samym teście. Niestety nie wiemy z jakim dokładnie TGP pracował mobilny GeForce RTX 4060 w tym konkretnym urządzeniu. Nie wiemy zatem, czy wynik prezentuje najwyższy wariant o największej mocy, czy może była to nieco bardziej energooszczędna wersja układu Ada Lovelace.

