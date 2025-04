NVIDIA GeForce RTX 5080 SUPER oraz RTX 5070 SUPER - Nowe informacje o kartach wskazują na oczekiwaną przez graczy zmianę

W tym roku na rynku ukazała się nowa generacja kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000 z serii Blackwell. Układy te, poza GeForce RTX 5090, nie okazały się jednak specjalnie wydajniejsze od poprzedniej generacji, a w dodatku ponownie poskąpiono na pamięci VRAM, co tylko spotęgowało negatywny wydźwięk tej premiery. Oczywistym było, że doczekamy się także odświeżonych kart Blackwell, tak jak to było w przypadku poprzednich generacji. W sieci pojawiły się pierwsze szczegóły owych kart i przynajmniej pod jednym względem mogą się okazać lepsze od rozczarowujących pierwowzorów.

W sieci pojawiły się nowe informacje o kartach NVIDIA GeForce RTX 5080 SUPER oraz GeForce RTX 5070 SUPER. Odświeżone układy Blackwell będą tym, czym ich pierwotne modele powinny być od początku, przynajmniej w kontekście ilości dostępnej pamięci VRAM.

Na forum ChipHell (za VideoCardz) pojawiły się pierwsze szczegóły dotyczące kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5080 SUPER oraz GeForce RTX 5070 SUPER. Wygląda na to, że to właśnie te dwa układy zadebiutują jako pierwsze w odświeżonej generacji Blackwell. Obie karty mają otrzymać w końcu więcej pamięci VRAM i o ile w przypadku pierwszej z wymienionych kart nie jest to jakimś zaskoczeniem, tak ujawnienie tej wiadomości dla drugiego modelu jest nieco zaskakujące. GeForce RTX 5080 SUPER ma otrzymać 24 GB pamięci GDDR7, podczas gdy GeForce RTX 5070 SUPER zaoferuje już 18 GB GDDR7.

Takie konfiguracje będą możliwe, dzięki wykorzystaniu 3 GB kości GDDR7, co dotychczas widzieliśmy w przypadku mobilnego układu GeForce RTX 5090 Laptop GPU oraz profesjonalnej karty NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell. Jak widać, NVIDIA nie zamierza zmieniać magistrali pamięci, zatem dla GeForce RTX 5080 SUPER pozostanie ona 256-bitowa, natomiast dla GeForce RTX 5070 SUPER - 192-bitowa. To z kolei jest także poszlaką dla dalszych domysłów co do specyfikacji samych rdzeni graficznych. Pozostawienie takich samych magistrali może bowiem wskazywać, że obie karty będą w dalszym ciągu korzystać z tych samych rdzeni (odpowiednio GB203 oraz GB205), a jedyną istotną różnicą będzie właśnie pojemność VRAM.

