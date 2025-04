NVIDIA GeForce RTX 5060 - Poznaliśmy datę premiery najsłabszej z dotychczasowych kart graficznych Blackwell

Niedawno zadebiutowały kolejne karty graficzne od NVIDII - GeForce RTX 5060 Ti 16 GB oraz GeForce RTX 5060 Ti 8 GB. Druga z wymienionych kart została mocno skrytykowana przez dziennikarzy, którzy mieli możliwość jej przetestowania. Główne zarzuty to mała pojemność VRAM oraz niewielka różnica cenowa względem wersji z 16 GB, co niejako zabija jakąkolwiek opłacalność uboższego modelu. Warto jednak przypomnieć, że wraz z prezentacją GeForce RTX 5060 Ti, NVIDIA ujawniła także tańszy model GeForce RTX 5060.

Według najnowszych informacji, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5060 zadebiutuje 19 maja. Jej formalny debiut nastąpiłby zatem dzień przed oficjalnym startem targów Computex w Tajpej,

Według informacji, do jakich dotarł portal VideoCardz, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5060 zadebiutuje w sklepach dokładnie 19 maja. Przypominamy jednocześnie, że 19 maja o godzinie 11 czasu lokalnego, w Tajpej odbędzie się konferencja NVIDII, na której pojawi się Jensen Huang. Prezentacja jest w tym roku oficjalną częścią targów Computex i wszystko wskazuje na to, że niedługo po konferencji nastąpi formalny debiut GeForce RTX 5060 w sklepach. Przypominamy także, że kartę wyceniono na 299 dolarów. MSRP jest zatem takie samo jak przy GeForce RTX 4060, jednak w Polsce układ ten powinien być nieco tańszy z racji słabszego dolara (spodziewamy się około 1300 złotych, znając jednak dotychczasowe cyrki z cenami kart Blackwell, jest to tylko nasza opinia).

GeForce RTX 5090 GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5070 Ti GeForce RTX 5070 GeForce RTX 5060 Ti GeForce RTX 5060 Generacja Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Rdzeń GB202-300 GB203-400 GB203-300 GB205-300 GB206-300 GB206 Powierzchnia 750 mm² 378 mm² 378 mm² 263 mm² 181 mm² 181 mm² Tranzystory 92 mld 45 mld 45 mld 31 mld 22 mld 22 mld Litografia TSMC 5 nm TSMC 5 nm TSMC 5 nm TSMC 5 nm TSMC 5 nm TSMC 5 nm Bloki SM 170 84 70 48 36 30 CUDA 21 760 10 752 8960 6144 4608 3840 Rdzenie RT 170 84 70 48 36 30 Tensor 680 336 280 192 144 112 ROP 192 112 96 64 48 48 TMU 680 336 280 192 144 120 Zegar bazowy 2010 MHz 2300 MHz 2300 MHz 2160 MHz 2407 MHz 2280 MHz Zegar Boost 2410 MHz 2620 MHz 2450 MHz 2510 MHz 2572 MHz 2497 MHz Moc FP32 105 TFLOPS 56 TFLOPS 44 TFLOPS 31 TFLOPS 24 TFLOPS 19 TFLOPS Moc RT 318 TFLOPS 171 TFLOPS 133 TFLOPS 94 TFLOPS 72 TFLOPS 58 TFLOPS Moc FP4 (AI) 3352 TOPS 1801 TOPS 1406 TOPS 988 TOPS 759 TOPS 614 TOPS Pamięć 32 GB GDDR7 16 GB GDDR7 16 GB GDDR7 12 GB GDDR7 8 / 16 GB GDDR7 8 GB GDDR7 Szybkość VRAM 28 000 MHz 30 000 MHz 28 000 MHz 28 000 MHz 28 000 MHz 28 000 MHz Magistrala VRAM 512-bit 256-bit 256-bit 192-bit 128-bit 128-bit Przepustowość 1792 GB/s 960 GB/s 896 GB/s 672 GB/s 448 GB/s 448 GB/s TDP 575 W 360 W 300 W 250 W 180 W 145 W Cena MSRP 1999 USD 999 USD 749 USD 599 USD 429 USD (16)

379 USD (8) 299 USD

GeForce RTX 3060 GeForce RTX 4060 GeForce RTX 5060 Generacja Ampere Ada Lovelace Blackwell Rdzeń GA206 AD107 GB206 Powierzchnia 276 mm² 158 mm² 181 mm² Litografia Samsung 8 nm TSMC 5 nm TSMC 5 nm Tranzystory 12 mld 19 mld 22 mld Litografia TSMC 5 nm TSMC 5 nm TSMC 5 nm Bloki SM 28 24 30 CUDA 3584 3072 3840 Rdzenie RT 28 24 30 Tensor 112 96 112 ROP 48 48 48 TMU 112 96 120 Zegar bazowy 1320 MHz 1830 MHz 2280 MHz Zegar GPU Boost 1777 MHz 2460 MHz 2497 MHz Pamięć 12 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR7 Szybkość VRAM 15 000 MHz 17 000 MHz 28 000 MHz Magistrala VRAM 192-bit 128-bit 128-bit Przepustowość 360 GB/s 272 GB/s 448 GB/s TDP 170 W 115 W 145 W MSRP 329 USD 299 USD 299 USD

NVIDIA GeForce RTX 5060 korzysta z rdzenia Blackwell GB206 z 30 aktywnymi blokami SM oraz 3840 procesorami CUDA FP32. Oprócz tego posiada m.in. 30 rdzeni RT, po 112 jednostek Tensor oraz TMU oraz 48 bloki ROP. Taktowanie bazowe wynosi 2280 MHz, z kolei zegar dla GPU Boost to 2497 MHz. Ponownie największym problemem karty będzie 8 GB podsystem pamięci (mimo że GDDR7), przez co z pewnością pojawią się kłopoty z grami, które mają większy apetyt na VRAM - jednymi z głośniejszych przypadkach są chociażby Indiana Jones i Wielki Krąg czy Dziedzictwo Hogwartu.

