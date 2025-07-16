Prawie 20-letnie karty AMD Radeon wciąż otrzymują aktualizacje sterowników. Sprawdź, czy Twoja też się załapie

Starsze karty graficzne AMD Radeon z serii HD 2000, 3000 i 4000 niespodziewanie otrzymały nowe poprawki w sterowniku Mesa, który jest podstawą renderowania grafiki w systemach Linux. Dzięki pracy społeczności open-source poprawiono ich zgodność z nowoczesnymi wersjami OpenGL. Choć sprzęt ten ma już swoje lata, zmiany te mogą mieć znaczenie dla użytkowników starych komputerów i fanów gier retro nadal korzystających z tych układów w systemach linuksowych.

Poprawki dotyczą kart graficznych Radeon HD 2000, 3000 i 4000, które mają już niemal dwie dekady, ale wciąż wspiera je społeczność open source.

Deweloper Patrick Lerda przygotował znaczące poprawki dla sterownika R600 Gallium3D w Mesa, które trafiły do głównej gałęzi kodu tuż przed zamknięciem Mesa 25.2. Poprawki dotyczą kart graficznych AMD Radeon HD z serii 2000, 3000 i 4000, które powstały jeszcze w czasach ATI Technologies. Mimo że układy te mają już niemal 20 lat, wciąż otrzymują wsparcie od społeczności open source. Pierwsza z poprawek dotyczy funkcji porównywania głębokości w OpenGL. Sterownik R600 Gallium3D nie ustawiał prawidłowo tej funkcji na wartość "never", gdy porównywanie głębokości było wyłączone. Problem ten został już wcześniej rozwiązany w nowszym sterowniku RadeonSI dla kart AMD, ale nigdy nie zaimplementowano go dla starszych układów. Poprawka rozwiązuje problemy z testami zgodności OpenGL i poprawia kompatybilność z aplikacjami 3D.

Druga poprawka jest jeszcze ważniejsza. Dotyczy ona obsługi kolorów brzegowych (ang. border colors) w OpenGL dla kart z chipsetem RV770, takich jak Radeon HD 4850 i HD 4870. Ta jedna poprawka rozwiązuje aż 120 błędów w pakiecie testów Piglit OpenGL. Obejmuje ona także wszystkie karty z generacji R600, czyli wszystkie modele sprzed serii Radeon HD 5000. Patrick Lerda przygotował również dodatkowe poprawki dla sterownika R600, które czekają jeszcze na zatwierdzenie. Wszystkie te poprawki prawdopodobnie trafią również do stabilnej wersji Mesa 25.1, więc użytkownicy nie będą musieli czekać na wydanie Mesa 25.2. Społeczność open source pokazuje tym samym swoje oddanie wspieraniu starszego sprzętu, co kontrastuje z praktykami producentów komercyjnych sterowników.

Źródło: Phoronix, Mesa GitLab