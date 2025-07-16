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AMD FSR 4, FSR 3.1 z Frame Generation oraz Intel XeSS 2 z Frame Generation w końcu zmierzają do Cyberpunk 2077

Damian Marusiak | 16-07-2025 17:35 |

AMD FSR 4, FSR 3.1 z Frame Generation oraz Intel XeSS 2 z Frame Generation w końcu zmierzają do Cyberpunk 2077Cyberpunk 2077 od momentu premiery był tak naprawdę pokazem technologicznym, ukierunkowanym na prezentację możliwości kolejnych generacji kart graficznych NVIDIA GeForce RTX. CD Projekt RED ściśle współpracuje z NVIDIĄ, dzięki czemu do gry trafi m.in. Path Tracing czy kolejne odsłony techniki DLSS, w tym DLSS 4 z Multi Frame Generation. O ile jednak DLSS był traktowany priorytetowo, także inne rozwiązania jak AMD FSR czy Intel XeSS były traktowane znacznie bardziej po macoszemu. Nowa wersja Cyberpunka 2077 ma to zmienić.

Aktualizacja Cyberpunk 2077 w wersji 2.3 doda wreszcie długo wyczekiwane przez graczy zmiany, w tym obsługę AMD FSR 3.1 z Frame Generation, FSR 4 oraz XeSS 2 Frame Generation. Poprawiony zostanie także HDR.

AMD FSR 4, FSR 3.1 z Frame Generation oraz Intel XeSS 2 z Frame Generation w końcu zmierzają do Cyberpunk 2077 [1]

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Już jutro zadebiutuje aktualizacja 2.3 do gry Cyberpunk 2077. O nowościach typowo gameplayowych przeczytacie w osobnym materiale Szymona, natomiast tutaj skupię się na technologicznych usprawnieniach. Przede wszystkim gra będzie od teraz wspierać także najnowsze wersje technik skalowania AI od firm AMD oraz Intela - mowa o FSR 4 oraz XeSS 2, w obu przypadkach także z generatorem klatek. AMD FSR 4 jest wprawdzie zarezerwowane tylko dla posiadaczy kart Radeon RX 9000, jednak wersja 2.3 gry dodatkowo będzie miała zaimplementowaną starszą wersję w postaci FSR 3.1 (także z Frame Generation) - tutaj ze względu na otwartość, z rozwiązania tego skorzystają posiadacze także starszych kart.

AMD FSR 4, FSR 3.1 z Frame Generation oraz Intel XeSS 2 z Frame Generation w końcu zmierzają do Cyberpunk 2077 [2]

AMD FSR 4, FSR 3.1 z Frame Generation oraz Intel XeSS 2 z Frame Generation w końcu zmierzają do Cyberpunk 2077 [3]

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Cyberpunk 2077 dotychczas korzystał co najwyżej z przestarzałego FSR 2.1 lub FSR 3, które odznaczały się bardzo rozczarowującą jakością, znacznie poniżej tego co w tym samym czasie oferowały kolejne iteracje techniki NVIDIA DLSS. Miejmy nadzieję, że implementacja zarówno FSR 3.1 jak i FSR 4 będzie stała na akceptowalnym poziomie. To samo dotyczy XeSS 2, które w nowszej wersji prezentuje ogólnie lepszą jakość skalowania niż wcześniej. Z technologicznych zmian warto również wspomnieć o poprawionej w końcu jakości HDR oraz dodatkowych ustawieniach dla szerokiej rozpiętości tonalnej, dzięki którym jakość HDR będzie można lepiej dostosować do posiadanego wyświetlacza.

AMD FSR 4, FSR 3.1 z Frame Generation oraz Intel XeSS 2 z Frame Generation w końcu zmierzają do Cyberpunk 2077 [4]

Źródło: CD Projekt RED
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