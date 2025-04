NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU - Poznaliśmy specyfikację mobilnego układu graficznego Blackwell

Kilka dni temu NVIDIA oficjalnie ogłosiła specyfikację kart graficznych GeForce RTX 5060 Ti oraz GeForce RTX 5060. W premierowym materiale, omawialiśmy również pierwsze szczegóły dotyczącego mobilnej wersji GeForce RTX 5060 Laptop GPU, która także została ogłoszona. W momencie zapowiedzi jednak nie otrzymaliśmy żadnych szczegółów specyfikacji. Teraz to uległo zmianie, bowiem najważniejsze parametry zostały opublikowane. Niestety tym razem, mobilna wersja GeForce RTX 5060 nie będzie odpowiadać desktopowemu odpowiednikowi, jak to było w poprzedniej generacji Ada Lovelace.

Poznaliśmy specyfikację mobilnego układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, który trafi do notebooków w maju. W przeciwieństwie do poprzedniej generacji, tym razem mobilna wersja będzie obcięta względem desktopowego wariantu.

Mobilny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU bazuje na rdzeniu Blackwell GB206, w których znajdziemy 26 aktywnych bloków SM z łącznie 36 (pełny chip trafi do GeForce RTX 5070 Laptop GPU), a także 3328 rdzeni CUDA, 26 rdzeni RT, 104 rdzenie Tensor, 104 bloki TMU oraz 48 ROP-ów. NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, podobnie jak GeForce RTX 5070 Laptop GPU, skorzysta z 8 GB pamięci GDDR7 na 128-bitowej szynie. Kostki będą operować na efektywnym zegarze 24 000 MHz, co przełoży się na nieco niższą (w porównaniu do GeForce RTX 5060 Desktop) przepustowość rzędu 384 GB/s. Ta ostatnia w końcu wzrosła w porównaniu do GeForce RTX 3060 Laptop GPU, gdzie wynosiła 336 GB/s (choć przy tylko 6 GB VRAM).

GeForce RTX 5090 Laptop GeForce RTX 5080 Laptop GeForce RTX 5070 Ti Laptop GeForce RTX 5070 Laptop GeForce RTX 5060 Laptop Generacja Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Blackwell Rdzeń GB203 GB203 GB205 GB206 GB206 Powierzchnia 378 mm² 378 mm² 263 mm² 181 mm² 181 mm² Tranzystory 45 mld 45 mld 31 mld 22 mld 22 mld Bloki SM 82 60 46 36 26 CUDA 10496 7680 5888 4608 3328 RT 82 60 46 36 26 Tensor 328 240 184 144 104 TMU 328 240 184 144 104 ROP 112 96 64 48 48 Boost (Min. TGP) 1597 MHz 1500 MHz 1447 MHz 1425 MHz 1455 MHz Boost (Max TGP) 2160 MHz 2287 MHz 2220 MHz 2347 MHz 2497 MHz Pamięć 24 GB GDDR7 16 GB GDDR7 12 GB GDDR7 8 GB GDDR7 8 GB GDDR7 Szybkość VRAM 28 000 MHz 28 000 MHz 28 000 MHz 24 000 MHz 24 000 MHz Magistrala 256-bit 256-bit 192-bit 128-bit 128-bit Przepustowość 896 GB/s 896 GB/s 672 GB/s 384 GB/s 384 GB/s TGP (Dynamic Boost) 95 - 150 W

(120 - 175 W) 80 - 150 W

(105 - 175 W) 60 - 115 W

(85 - 140 W) 50 - 100 W

(75 - 125 W) 45 - 100 W

(70 - 125 W)

GeForce RTX 3060 Laptop GeForce RTX 4060 Laptop GeForce RTX 5060 Laptop Generacja Ampere Ada Lovelace Blackwell Rdzeń GA106 AD107 GB206 Powierzchnia 276 mm² 158 mm² 181 mm² Tranzystory 12 mld 19 mld 22 mld Bloki SM 30 24 26 CUDA 3840 3072 3328 RT 30 24 26 Tensor 120 96 104 TMU 120 96 104 ROP 48 48 48 Boost (Min. TGP) 1283 MHz 1470 MHz 1455 MHz Boost (Max TGP) 1703 MHz 2370 MHz 2497 MHz Pamięć 6 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR7 Szybkość VRAM 14 000 MHz 16 000 MHz 24 000 MHz Magistrala 192-bit 128-bit 128-bit Przepustowość 336 GB/s 256 GB/s 384 GB/s TGP (Dynamic Boost) 60 - 115 W

(85 - 140 W) 35 - 115 W

(60 - 140 W) 45 - 100 W

(70 - 125 W)

TGP mobilnego układu NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU operować będzie w podstawowym zakresie od 45 do 100 W, z możliwością zwiększenia o dodatkowe 25 W w ramach Dynamic Boost (70 - 125 W). Przy najniższym możliwym TGP (45 W), taktowanie rdzenia w trybie GPU Boost wynosi 1455 MHz, natomiast przy maksymalnym (100 W) już 2497 MHz. W porównaniu do poprzednika, GeForce RTX 4060 Laptop GPU, mamy nieco więcej jednostek obliczeniowych (prócz ROP-ów, których jest tyle samo), jednak nie spodziewamy się jakiś znaczących skoków w wydajności, chyba że mówimy o samej płynności dzięki Multi Frame Generation. Pierwsze laptopy z GeForce RTX 5060 Laptop GPU trafią do sprzedaży w maju, a ich ceny rozpoczynać się będą od 1099 dolarów. To tylko o 200 dolarów mniej od najtańszych laptopów z GeForce RTX 5070 Laptop GPU.

Źródło: NVIDIA