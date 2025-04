Test ASUS ROG Strix SCAR 18 - Topowy notebook do gier z NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU oraz Intel Core Ultra 9 275HX

Kilka dni temu, jako pierwsza redakcja pisana w Polsce, opublikowaliśmy test notebooka Razer Blade 16, który wyposażono w nowej generacji układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU. Pierwsze wrażenia, po obcowaniu z nowym sprzętem, były raczej mieszane. Topowy układ Blackwell dla notebooków okazał się praktycznie tak samo wydajny jak GeForce RTX 4090 Laptop GPU, zabrakło zatem oczekiwanego skoku na miarę generacji Ada Lovelace. W podsumowaniu tamtego urządzenia wskazywałem, że częściowo problemem mógł być procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370, nie do końca dostosowany do łączenia z takimi dGPU. W międzyczasie do redakcji przyjechał już kolejny notebook. Tym razem to topowy ASUS ROG Strix SCAR 18, tyle że z procesorem Intel Core Ultra 9 275HX. Po testach tego urządzenia mam kilka dodatkowych wniosków, ale niestety nie są one optymistyczne dla topowego układu graficznego obecnej już generacji.

Autor: Damian Marusiak

NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU to topowy przedstawiciel architektury Blackwell dla notebooków, wykorzystujący rdzeń GB203 w swojej niemal pełnej formie. Spośród 84 bloków SM, aktywnych jest 82, co przekłada się na obecność 10496 rdzeni CUDA, 112 ROP-ów, 328 jednostek teksturujących, 82 rdzenie RT 4. generacji oraz 328 rdzeni Tensor 5. generacji. W zależności od TGP układu, taktowanie rdzenia w trybie GPU Boost będzie się wahać od 1597 MHz do 2160 MHz, jest ono zatem nieco wyższe w porównaniu do GeForce RTX 4090 Laptop GPU, ale bez żadnych imponujących wzrostów. Litografia pozostała ta sama, co ma zdecydowanie wpływ na brak istotnego wzrostu taktowania. To co zmieniono, to konfigurację pamięci. Generacja GeForce RTX 5000 Laptop GPU korzysta teraz z kości GDDR7 o maksymalnej szybkości 28 Gbps. Topowy GeForce RTX 5090 Laptop GPU, jako pierwszy konsumencki układ, wykorzystuje 3 GB kości, dzięki czemu do dyspozycji oddano łącznie 24 GB pamięci, zachowując jednak dotychczasową, 256-bitową magistralę. Znacznie szybsze kości przekładają się także na znaczący wzrost przepustowości - z 572 GB dla GeForce RTX 4090 Laptop do 896 GB dla GeForce RTX 5090 Laptop (902 GB/s w laptopie ASUS ROG Strix SCAR 18). Maksymalne TGP, w testowanym urządzeniu, sięga 175 W (z Dynamic Boost). Szersze omówienie architektury Blackwell znajdziecie tutaj.

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835) to najwydajniejszy model obecnej generacji, wykorzystujący procesor Intel Core Ultra 9 275HX (Arrow Lake-HX), układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU o mocy do 175 W oraz 18-calowy ekran IPS z podświetleniem Mini LED.

NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU w pełni wspiera wszystkie funkcjonalności techniki DLSS 4, a więc mowa nie tylko o ulepszonym skalowaniu z niższej rozdzielczości, ale również rozszerzonym generatorze klatek, tutaj nazwanym Multi Frame Generation. W grach gdzie MFG jest już zaimplementowane (lub odblokujemy za pomocą NVIDIA App z funkcją DLSS Override), technologia ta jest w stanie mocno poprawić wrażenie płynności, co dodatkowo będzie się dobrze łączyć z szybkimi matrycami - w przypadku ASUS ROG Strix SCAR 18 jest to 18-calowy panel IPS z podświetleniem Mini LED. Oczywiście optymalnym warunkiem dla jak najlepszych wrażeń z działania generatora klatek, jest w miarę wysoka bazowa liczba klatek. Razer Blade 16 to pierwszy laptop, w którym korzystałem z Multi Frame Generation i już przy okolicach 50 FPS (bazowy wynik), wrażenie płynności po aktywacji MFG znacznie się poprawiało.

NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU Architektura Blackwell Ada Lovelace Ampere Układ graficzny GB203 AD103 GA103 Litografia TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) Samsung 8 nm Powierzchnia 378 mm² 378 mm² 496 mm² Tranzystory 45 mld 45 mld 22 mld Bloki SM 82 76 58 CUDA 10496 9728 7424 TMU 328 304 232 ROP 112 112 96 RT 82 76 58 Tensor 328 304 232 Boost (Min. TGP) 1597 MHz 1455 MHz 1125 MHz Boost (Max. TGP) 2160 MHz 2040 MHz 1590 MHz Pamięć 24 GB GDDR7 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Szybkość VRAM 28 Gbps 18 Gbps 16 Gbps Magistrala 256-bit 256-bit 256-bit Przepustowość 896 GB/s 576 GB/s 512 GB/s TGP (Dynamic Boost) 95 - 150 W (120 - 175 W) 80 - 150 W (105 - 175 W) 80 - 150 W (105 - 175 W)

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835) posiada na pokładzie także nowej generacji procesor Intel Core Ultra 9 275HX, należący do serii Arrow Lake-HX. Zbudowany został z 8 rdzeni Performance (mikroarchitektura Lion Cove) oraz 16 rdzeni Efficient (mikroarchitektura Skymont). Maksymalne taktowanie dla P-Core wynosi 5,4 GHz, natomiast dla E-Core jest to 4,6 GHz. Procesor zbudowany jest z kilku kafelków, m.in. bloku Compute Tile, SoC Tile czy GPU Tile. Compute Tile, ten z rdzeniami Lion Cove / Skymont, oparto na procesie technologicznym TSMC N3B.