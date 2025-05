Test Dream Machines RX5080-18PL27 - Notebook do gier z kartą NVIDIA GeForce RTX 5080, Intel Core Ultra 9 275HX i ekranem 4K+

W ostatnich tygodniach mieliśmy już możliwość testować dwa nowe notebooki, wyposażone w układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU. Topowy przedstawiciel Blackwell, w obu testach, wypadał jednak rozczarowująco, nie oferując znaczących zmian w wydajności względem poprzedniej generacji. Teraz przechodzimy do testów trochę tańszych laptopów, które bazują na układzie graficznym NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU. Względem poprzedniej generacji, druga w hierarchii karta otrzymała symbolicznie więcej jednostek obliczeniowych, ale za to odczuwalnie więcej pamięci: 16 GB GDDR7 zamiast 12 GB GDDR6. Pierwszym testowanym notebookiem jest tutaj Dream Machines RX5080-18PL27 i testy pokazały, że ten układ może być ciekawszym rozwiązaniem dla graczy, zwłaszcza gdy nie chcemy wydawać grubo ponad 20 tysięcy złotych za nowego laptopa.

Autor: Damian Marusiak

NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU to przedstawiciel architektury Blackwell dla notebooków, wykorzystujący rdzeń GB203 w znacznie bardziej obciętej formie. Spośród 84 bloków SM, aktywnych jest 60, co przekłada się na obecność 7680 rdzeni CUDA, 96 ROP-ów, 240 jednostek teksturujących, 60 rdzeni RT 4. generacji oraz 240 rdzeni Tensor 5. generacji. W zależności od TGP układu, taktowanie rdzenia w trybie GPU Boost będzie się wahać od 1500 MHz do 2287 MHz, jest ono zatem symbolicznie wyższe w porównaniu do GeForce RTX 4080 Laptop GPU, przynajmniej gdy porównamy ze sobą warianty o najwyższym TGP (2280 MHz vs 2287 MHz). Litografia pozostała ta sama, co ma zdecydowanie wpływ na brak istotnego wzrostu taktowania. To co zmieniono, to konfigurację pamięci. Generacja GeForce RTX 5000 Laptop GPU korzysta teraz z kości GDDR7 o maksymalnej szybkości 28 000 MHz. NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU posiada 16 GB pamięci GDDR7 (28 000 MHz), zatem otrzymujemy o 4 GB więcej pamięci niż w poprzedniku (12 GB GDDR6), co z pewnością bardzo się przyda zwłaszcza w wyższych rozdzielczościach. Jednocześnie drugi z układów Blackwell posiada teraz taką samą ilość pamięci, co topowy model poprzedniej generacji. O wiele szybsze kości przekładają się także na znaczący wzrost przepustowości - z 432 GB dla GeForce RTX 4080 Laptop do 896 GB dla GeForce RTX 5080 Laptop. Maksymalne TGP, w testowanym urządzeniu, sięga 175 W (z Dynamic Boost). Szersze omówienie architektury Blackwell znajdziecie tutaj.

Dream Machines RX5080-18PL27 to jeden z najnowszych notebooków polskiej firmy, który wyposażono w kartę NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU o mocy do 175 W, procesor Intel Core Ultra 9 275HX oraz 18-calowy ekran IPS o rozdzielczości 3840 x 2400 pikseli i z odświeżaniem 200 Hz.

NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU w pełni wspiera wszystkie funkcjonalności techniki DLSS 4, a więc mowa nie tylko o ulepszonym skalowaniu z niższej rozdzielczości, ale również rozszerzonym generatorze klatek, tutaj nazwanym Multi Frame Generation. W grach gdzie MFG jest już zaimplementowane (lub odblokujemy za pomocą NVIDIA App z funkcją DLSS Override), technologia ta jest w stanie mocno poprawić wrażenie płynności, co dodatkowo będzie się dobrze łączyć z szybkimi matrycami - w przypadku Dream Machines RX5080-18PL27 jest to 18-calowy panel IPS o częstotliwości odświeżania 200 Hz. Oczywiście optymalnym warunkiem dla jak najlepszych wrażeń z działania generatora klatek, jest w miarę wysoka bazowa liczba klatek. Im więcej, tym lepsze wrażenia będą z korzystania z tejże technologii.

NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU Architektura Blackwell Ada Lovelace Ampere Układ graficzny GB203 AD104 GA104 Litografia TSMC 4N (5 nm) TSMC 4N (5 nm) Samsung 8 nm Powierzchnia 378 mm² 294 mm² 392 mm² Tranzystory 45 mld 35 mld 17 mld Bloki SM 60 58 48 CUDA 7680 7424 6144 TMU 240 232 192 ROP 96 80 64 RT 60 58 48 Tensor 240 232 192 Boost (Min. TGP) 1500 MHz 1350 MHz 1245 MHz Boost (Max. TGP) 2287 MHz 2280 MHz 1710 MHz Pamięć 16 GB GDDR7 12 GB GDDR6 8 / 16 GB GDDR6 Szybkość VRAM 28 Gbps 18 Gbps 14 Gbps Magistrala 256-bit 192-bit 256-bit Przepustowość 896 GB/s 432 GB/s 448 GB/s TGP (Dynamic Boost) 80 - 150 W (105 - 175 W) 80 - 150 W (105 - 175 W) 80 - 150 W (105 - 175 W)

Dream Machines RX5080-18PL27 posiada na pokładzie także nowej generacji procesor Intel Core Ultra 9 275HX, należący do serii Arrow Lake-HX. Zbudowany został z 8 rdzeni Performance (mikroarchitektura Lion Cove) oraz 16 rdzeni Efficient (mikroarchitektura Skymont). Maksymalne taktowanie dla P-Core wynosi 5,4 GHz, natomiast dla E-Core jest to 4,6 GHz. Procesor zbudowany jest z kilku kafelków, m.in. bloku Compute Tile, SoC Tile czy GPU Tile. Compute Tile, ten z rdzeniami Lion Cove / Skymont, oparto na procesie technologicznym TSMC N3B.