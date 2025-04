ASUS GeForce RTX 5000 ROG Astral - karty graficzne Blackwell, które posiadają akcelerometr i żyroskop

ASUS, jako jeden z czołowych producentów kart graficznych, udowodnił, że sekcję zasilania VRM (w tym złącze 12V-2x6) można skutecznie monitorować za pomocą oprogramowania sprawdzającego rozpływ prądów przez rezystory bocznikowe. Teraz okazuje się, że to nie jedyna oryginalna funkcja kart GeForce RTX 5000 z serii ROG Astral. Wyposażono je również w akcelerometr i żyroskop, umieszczone w formie sensora na płytce drukowanej.

Karty graficzne ASUS GeForce RTX 5000 ROG Astral wyposażono w akcelerometr i żyroskop, zintegrowane w formie sensora na PCB. Ich zadaniem jest monitorowanie pochylenia karty oraz "zapobieganie" wyginaniu się płytki drukowanej akceleratora graficznego.

Niedawno w oprogramowaniu GPU Tweak III od ASUS udostępniono funkcję monitorowania pochylenia kart graficznych GeForce RTX 5000 z serii ROG Astral. Stan pochylenia można sprawdzić w oknie "Equipment Installation Check", które dodatkowo wysyła alerty w przypadku zbyt dużego wygięcia PCB. Takie odkształcenie jest niepożądane, ponieważ może prowadzić do osłabienia kontaktu podzespołów z układem chłodzenia, a także do nadwyrężenia lub nawet pęknięcia ścieżek na PCB, co skutkuje nieodwracalnym uszkodzeniem karty graficznej. Dzięki nowej funkcji można również łatwo sprawdzić, czy poprawnie zamontowano wspornik dla karty, co jest istotne, zważywszy, że nowoczesne akceleratory potrafią ważyć nawet 3 kg.

Za monitorowanie położenia karty graficznej odpowiada układ SMD BOSCH SENSORTEC BMI323, który znajduje się wyłącznie na PCB kart GeForce RTX 5000 z serii ROG Astral. Warto dodać, że w oprogramowaniu ASUS GPU Tweak III można także sprawdzić dokładną temperaturę dwuczęściowej sekcji VRM, pamięci GDDR7 oraz jednostki GPU. Dodatkowo, program umożliwia skuteczne monitorowanie rozpływu prądów przez rezystory bocznikowe, co pozwala kontrolować stan newralgicznego gniazda 12V-2x6. Wszystko to pokazuje, że ASUS włożył wiele pracy, aby użytkownicy topowych konstrukcji otrzymali pełny zestaw narzędzi diagnostycznych, realnie minimalizujących potencjalne błędy konstrukcyjne wynikające z projektu NVIDIA.

Źródło: VideoCardz, Uniko’s Hardware