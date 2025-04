Linux Mint vs Windows 11 vs Fedora - który system jest lepszy do gier, pracy i sztucznej inteligencji? Test z NVIDIA GeForce RTX 4090

Aktualnie sytuacja w świecie dystrybucji opartych na jądrze Linux wygląda naprawdę dobrze. Spora część z nich bez problemu jest nam w stanie zastąpić system od Microsoftu - szczególnie w przypadku pracy, ale coraz częściej także w kwestii gier wideo. Tym razem na tapet weźmiemy dwie popularne odsłony, aby zobaczyć, jak wypadają na tle Windowsa. Pierwsza z nich oferuje same nowości ze świata pingwina, natomiast druga to bezpieczna i szeroko polecana opcja dla początkujących użytkowników. Mowa oczywiście o tytułowych edycjach: Fedora oraz Mint. Jednak czy faktycznie warto na poważnie zainteresować się którąś z nich? O tym przekonamy się już niebawem po zapoznaniu się z całym materiałem.

Autor: Natan Faleńczyk

Fedora istnieje na rynku już dość długo, wszak pierwsze wydanie ukazało się pod koniec 2003 roku. Mamy do czynienia z następcą odsłony Red Hat, który mocno stawia na innowacyjność: stąd spotkamy się ze stosunkowo świeżym jądrem i pakietami, a także z nowymi rozwiązaniami. Najnowsza edycja Fedora 41 porzuciła nawet niemal bezproblemowy serwer wyświetlania X11 (rozwijany od 1984 roku; nadal można go zainstalować na Fedorze) na rzecz Waylanda (2008 r.). Dystrybucja jako pierwsza stara się oferować rzeczy, które inne dystrybucje wprowadzają dość stopniowo. Linux Mint to z kolei bardzo znana odsłona oparta na Ubuntu (i Debianie), która zyskała dobrą opinię przez proste w obsłudze środowisko graficzne Cinnamon i szereg ułatwień dla początkujących osób. W tym wypadku jednak twórcy nie starają się wprowadzać wszystkich nowinek, więc pakiety, czy też jądro będą nieco starsze. Mamy więc poniekąd dwa różne światy.

Fedora i Linux Mint to dwie bardzo popularne dystrybucje oparte na jądrze Linux, choć skierowane do innych grup użytkowników. Przekonajmy się, jak wypadają one na tle najpopularniejszego systemu, czyli Windowsa. Już teraz mogę jednak zdradzić, że wyniki z testów będą zaskoczeniem dla wielu osób.

Do przeprowadzenia testów ponownie zostanie użyty redakcyjny komputer, który w głównej mierze opiera się na komponentach z ekosystemu Corsair iCUE Link. Na pokładzie płyty głównej ASUS Prime Z790-A WiFi znalazły się: procesor Intel Core i9-12900KS z rodziny Alder Lake, 32 GB pamięci RAM w standardzie DDR5, 1 TB nośnik SSD, a także bardzo wydajny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4090 w wersji od firmy ASUS. Za dostarczanie mocy do podzespołów odpowiada zasilacz Corsair RM850x Shift 850 W, z kolei całość została zamknięta w obudowie Corsair 5000D Airflow. Nie zabrakło również chłodzenia AiO - Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX RGB. Maszyna nawet obecnie jest więc naprawdę bardzo przyzwoita.

Corsair iCUE PurePC Edition Procesor Intel Core i9-12900KS (Intel 7, Alder Lake) Rdzenie/wątki 16C/24T (8P/8E) Taktowanie P-Core: 3,4 - 5,5 GHz

E-Core: 2,5 - 4,0 GHz iGPU Intel UHD Graphics 770 (1,55 GHz, 32 EU) Pamięć RAM Corsair Dominator Titanium

32 GB (2 x 16 GB) DDR5 (4800 MHz, 40 CL) Karta graficzna ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 White OC Edition

(24 GB GDDR6X, 2640 MHz, 1368 TOPS, 384-bit) Chłodzenie Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX RGB Płyta główna ASUS Prime Z790-A WiFi Nośnik danych Corsair MP600 Pro (1 TB) Zasilacz Corsair RM850x Shift 850 W (80 PLUS Gold) Obudowa Corsair 5000D Airflow Windows Windows 11 Home (24H2)

Sterowniki: NVIDIA 572.42 (Game Ready) Linux 1 Fedora Linux 41 (Workstation Edition) / Wayland

Proton Experimental + GE-Proton 9-25

Kernel: Linux 6.12.13-200.fc41.x86_64

Sterowniki: NVIDIA 565.77 Linux 2 Linux Mint 22.1 / X11 (X Window System)

Proton Experimental + GE-Proton 9-25

Kernel: Linux 6.8.0-53-generic

Sterowniki: NVIDIA 550.120

Wine-GE-Proton 8-26

W powyższej tabeli możemy się od razu zapoznać z wykorzystaną wersją sterowników do układu graficznego oraz odsłoną każdego systemu operacyjnego. W przypadku omawianych dystrybucji trzeba dodatkowo wziąć pod uwagę fakt, że wszystkie gry uruchamiane były na nich przez warstwę kompatybilności, gdyż większość produkcji nie jest natywnie dostępna. Mimo że Fedora i Mint mają do wykonania dodatkową pracę, to... no właśnie, rezultaty w tym przypadku mogą dla sporej grupy osób okazać się bardzo zaskakujące. Oprócz gier będziemy mogli zobaczyć, jak każde rozwiązanie radzi sobie z programami użytkowymi (edytowanie grafiki 3D oraz wideo, czy też przeglądarki internetowe), a także z tzw. sztuczną inteligencją.

Źródło: Wikipedia, Ikony dystrybucji Fedora i Mint: Tom Chen/Stack Icon