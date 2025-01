Linux vs Windows - Który system jest lepszy do gier? Test wydajności AMD Radeon RX 7900 XTX oraz Radeon RX 7600 XT

Naprawdę liczne dystrybucje systemu Linux są dziś popularniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, natomiast w kwestii codziennej pracy i rozrywki nadal najchętniej wybierany jest Windows. Szczególnie w tym drugim aspekcie uważa się, że Linux nie jest w stanie zapewnić takich samych wrażeń, wszak gry wideo przez bardzo długi czas nie były odpowiednio przystosowane do tego systemu. Wiele zmieniło się jednak we wrześniu 2018 roku, kiedy to Valve wprowadziło swoje narzędzie o nazwie Proton (oparte na Wine) - pozwalało ono uruchamiać gry z systemu Windows (choć wcześniej istniały już inne alternatywy). Aktualnie rozwiązanie jest już na tyle rozwinięte, że pozwala na rozgrywanie nawet najnowszych produkcji. Zdarza się nawet, że użytkownik może osiągnąć dzięki niemu lepsze wyniki na Linuksie niż na Windowsie. Już po raz drugi nadszedł czas, aby przetestować wydajność w grach na obu omawianych systemach operacyjnych. Tym razem jednak z udziałem układów graficznych od AMD.

Autor: Natan Faleńczyk

Na początku marca 2024 roku na PurePC.pl ukazał się artykuł, który uwidaczniał różnice w wydajności pomiędzy systemem Windows 11 a Garuda Linux, aczkolwiek dwie konfiguracje obejmowały wyłącznie układy graficzne od NVIDII: GeForce GTX 1660 Ti oraz GeForce RTX 4090. Zestawienie nie było więc zupełnie kompletne, ponieważ nie zawierało wspomnianych jednostek od AMD. Wybrane zostały dwie karty graficzne z różnych półek cenowych, aby wyniki jeszcze dokładniej określiły, który system radzi sobie lepiej w obsłudze gier wideo. Poprzedni test pokazał, że Windows wcale nie jest górą w każdym możliwym przypadku. Tym razem szala może się jeszcze bardziej przechylić na korzyść Linuksa. Natomiast zanim przejdziemy do właściwej części materiału, omówiona zostanie konfiguracja testowa, a także inne założenia.

Windows i Linux ponownie stają ze sobą do walki. Natomiast tym razem będą w niej uczestniczyć dwa układy graficzne od firmy AMD. Przeprowadzone testy po raz kolejny ukażą nam, czy darmowe rozwiązania mogą stanowić poważną alternatywę dla swoich płatnych odpowiedników. Przede wszystkim zobaczymy jednak, który system radzi sobie lepiej w grach wideo.

Do testów wykorzystano platformę, która została zbudowana przez zespół PurePC. Mowa o jednostce opartej na komponentach Corsair iCUE, której omówienie możemy znaleźć pod tym adresem. Jej sercem jest procesor z rodziny Alder Lake 12. generacji, a dokładniej Intel Core i9-12900KS. Dopełniają go 32 GB pamięci RAM w standardzie DDR5. Za nośnik danych, z którego uruchamiane będą wszystkie produkcje, posłużył Corsair MP600 Pro o pojemności 1 TB. Głównymi bohaterami będą jednak układy graficzne od AMD, a mianowicie AMD Radeon RX 7600 XT, a także Radeon RX 7900 XTX. Obie jednostki mogą się pochwalić obsługą technologii śledzenia promieni (zarówno Ray Tracingu, jak i Path Tracingu), jednak skierowane są do innej grupy graczy. Pierwszy model jest bardziej budżetowym rozwiązaniem, które sprawdzi się w rozdzielczości Full HD. Drugi wariant to już istnie flagowa półka, która opiera się na architekturze RDNA 3. Ostateczne rezultaty będą więc z pewnością bardzo interesujące.

Corsair iCUE PurePC Model procesora Intel Core i9-12900KS Konfiguracja procesora 8R P-Core + 8R E-Core / 24 W Taktowanie procesora 3400-5500 / 2500-4000 MHz Zintegrowany układ graficzny Intel UHD 770 Płyta główna ASUS Prime Z790-A WiFi Dedykowana karta graficzna AMD Radeon RX 7600 XT AMD Radeon RX 7900 XTX Model pamięci operacyjnej RAM Corsair Dominator Titanium Pamięć operacyjna RAM 32 GB DDR5 (2 x 16 GB) Ustawienia pamięci RAM 7200 MHz CL34 Nośnik danych 1 TB Corsair MP600 Pro Zasilacz Corsair RM850x Shift 850 W Obudowa Corsair 5000D Airflow

Oczywiście także tym razem możemy liczyć na testy z udziałem opcjonalnej technologii poprawiającej wydajność, a konkretniej AMD FSR. Przy każdym tytule znajdziemy krótki opis, wykresy przedstawiające osiągnięte wyniki w różnych scenariuszach, a także zrzuty ekranu z miejsc pomiarowych i dobranych ustawień. W zestawieniu znalazły się praktycznie te same produkcje co poprzednio (z wyjątkiem jednego tytułu, który „nie chciał współpracować”), a więc zobaczymy zarówno nieco starsze gry, jak i te, które niedawno miały swoją premierę (jak choćby Alan Wake 2). Na zakończenie będziemy mogli zapoznać się z końcowymi wnioskami. W starciu jeszcze raz wezmą udział te same systemy operacyjne: Windows 11 Home oraz Garuda Linux KDE Dragonized Gaming Edition (opis tej dystrybucji znajdziemy pod tym adresem). Za sterowniki graficzne w pierwszym przypadku odpowiadało oprogramowanie AMD Software: Adrenalin Edition 24.3.1, natomiast na Linuksie były to otwarto-źródłowe pakiety, które zostały automatycznie zainstalowane wraz z systemem.