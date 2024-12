Linux vs Windows - Który system jest lepszy do gier? Test wydajności z udziałem NVIDIA GeForce RTX 4090 i GTX 1660 Ti

Już od przeszło dwóch dekad mianem najpopularniejszego systemu operacyjnego na świecie cieszy się oprogramowanie stworzone przez firmę Microsoft, a więc Windows. Oczywiście alternatywne rozwiązania istniały praktycznie od samego początku, natomiast nigdy nie zdobyły tak wielkiej popularności. Jednym z nich jest Linux, a tak naprawdę setki jego różnych dystrybucji. Mimo że pod koniec 2023 roku osiągnęły one łącznie najwyższy udział na rynku od początku swojego istnienia, to i tak mówimy tu o niecałych 4%. Natomiast system ten ma naprawdę duże grono zwolenników - nie bez przyczyny. Jego główną zaletą jest otwartość i praktycznie dowolność, jeśli chodzi o konfigurację i personalizację. Wiele dystrybucji oferuje niemalże to samo doświadczenie, co w przypadku Windowsa, a w dodatku nie musimy za nie nic płacić. Od lat panuje jednak przekonanie, że system Microsoftu lepiej radzi sobie w grach wideo. Przyszedł więc czas sprawdzić, jak sytuacja wygląda teraz.

Autor: Natan Faleńczyk

Jeszcze do niedawna Linux dość słabo wypadał pod kątem wspomnianych gier wideo, ponieważ większość produkcji nigdy nie była natywnie dostępna na tym systemie. Producenci wybierają tylko te rozwiązania, które są popularne - nie dziwi więc fakt, że niemal wszystkie tytuły dostępne są jedynie na Windowsie. Linux jest w stanie uruchomić każdą produkcję z systemu Microsoftu, natomiast robi to dzięki „pośrednikom”, takim jak Proton. Narzędzie to łączy w sobie kilka innych rozwiązań i jest rozwijane już od dłuższego czasu. Oczywiście taki sposób funkcjonowania przez bardzo długi okres wpływał negatywnie na wydajność, więc granie na Linuxie nie było brane na poważnie. Lata omawianego rozwoju drastycznie poprawiły sytuację, więc po raz kolejny warto sprawdzić, czy tym razem Linux może realnie konkurować z Windowsem w kwestii gier wideo, czy jego czas jeszcze nie nadszedł.

Nadszedł czas, aby ponownie zmierzyć ze sobą dwa światy w grach wideo. Po jednej stronie stoi zwycięzca w tej kategorii od wielu lat, jakim jest Windows. Z drugiego narożnika wyłania się jego odwieczny wróg, który latami trenował, aby pokazać, że jest w stanie z nim realnie rywalizować. Wynik pojedynku pokaże, czy Linux faktycznie jest dziś dobrym wyborem do gier.

Do wykonania testów ostatecznie postanowiłem wybrać system Windows 11, natomiast po drugiej stronie ringu stanie dystrybucja o nazwie Garuda Linux, o której więcej za moment. Cały materiał będzie dość obszerny, ponieważ do testowania wydajności gier dołączą dodatkowe technologie, które są dziś powszechnie używane, takie jak NVIDIA DLSS, AMD FSR, czy też śledzenie promieni (zarówno Ray Tracing, jak i Path Tracing). Jeśli zaś chodzi o produkcje wybrane do testów, to możemy liczyć na stosunkowo nowe tytuły, jak choćby Alan Wake 2, jednak nie zabraknie także nieco starszych gier. Na dodatek w teście wezmą udział dwie konfiguracje z różnych półek cenowych, co pomoże nam bardziej obiektywnie spojrzeć na całość. Na końcu znajdzie się jeszcze kilka słów, które wszystko podsumują i omówią ewentualne problemy, jakie być może zostaną napotkane podczas trwania testu.

HP Pavilion Gaming Corsair iCUE PurePC Model procesora Intel Core i5-10300H Intel Core i9-12900KS Konfiguracja procesora 4R / 8W 8R P-Core + 8R E-Core / 24 W Taktowanie procesora 2500-4500 MHz 3400-5500 / 2500-4000 MHz Zintegrowany układ graficzny Intel UHD 630 Intel UHD 770 Płyta główna - ASUS Prime Z790-A WiFi Dedykowana karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Laptop GPU ASUS ROG GeForce RTX 4090 Strix Model pamięci operacyjnej RAM Crucial / SK Hynix Corsair Dominator Titanium Pamięć operacyjna RAM 20 GB DDR4 (16 + 4 GB) 32 GB DDR5 (2 x 16 GB) Ustawienia pamięci RAM 2933 MHz CL22 7200 MHz CL34 Nośnik danych 512 GB GoodRam CX400 1 TB Corsair MP600 Pro Zasilacz - Corsair RM850x Shift 850 W Obudowa - Corsair 5000D Airflow

Za słabszą konfigurację posłużył mój prywatny sprzęt, a mianowicie laptop HP Pavilion Gaming. Wyposażony jest on w procesor Intel Core i5-10300H, a także całkiem popularny swego czasu mobilny układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Całość dopełnia 20 GB pamięci RAM w standardzie DDR4, natomiast nośnikiem danych, z którego uruchamiane będą gry, jest Goodram CX400. W drugim przypadku wykorzystany został zestaw komputerowy wyposażony w komponenty Corsair iCUE, o którym materiał ukazał się niedawno na PurePC (link). Dzięki tej platformie nie trzeba będzie iść na żadne kompromisy, jeśli chodzi o ustawienia graficzne wszystkich testowanych gier. Za wydajność odpowiada bowiem procesor Intel Core i9-12900KS, który dopełniany jest przez najmocniejszy obecnie układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4090 (w wersji od ASUS-a), 32 GB pamięci RAM w standardzie DDR5, a także 1 TB nośnik Corsair MP600 Pro. Resztę specyfikacji obu konfiguracji możemy zobaczyć w tabelach. Porównywane systemy operacyjne to Microsoft Windows 11 Home i Garuda Linux KDE Dragonized Gaming Edition, natomiast wykorzystane sterowniki to NVIDIA 551.23 (Windows) oraz 545.29.06 (Linux).