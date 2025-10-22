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Smartfony z serii iPhone 17 sprzedały się lepiej niż poprzednicy, a najchętniej w USA wybierano iPhone 17 Pro Max

Natan Faleńczyk | 22-10-2025 09:30 |

Smartfony z serii iPhone 17 sprzedały się lepiej niż poprzednicy, a najchętniej w USA wybierano iPhone 17 Pro MaxOtrzymaliśmy wgląd do nowych statystyk od firmy Counterpoint Research, które tym razem dotyczą sprzedaży smartfonów od Apple z rodziny iPhone 17 w ciągu pierwszych dziesięciu dni po wprowadzeniu ich na rynek. Warto mieć na uwadze, że dane dotyczą tylko dwóch części świata: Chin, a także Stanów Zjednoczonych. Wynika z nich, że podstawowy model poradził sobie lepiej niż zeszłoroczny, wariant Pro Max sprzedał się najlepiej, a iPhone Air... ten wypadł trochę gorzej.

Nowy raport od Counterpoint Research, który dotyczy sprzedaży smartfonów z serii Apple iPhone 17 stał się dostępny. Najlepiej wypadł model z linii Pro, ale bazowa odsłona iPhone 17 też ma się czym pochwalić. Aktualna generacja sprzedała się o 14% lepiej niż starsza w Chinach i Stanach Zjednoczonych.

Smartfony z serii iPhone 17 sprzedały się lepiej niż poprzednicy, a najchętniej w USA wybierano iPhone 17 Pro Max [1]

Porównanie Apple iPhone 17 i iPhone 17 Pro. Sprawdzam, czy warto dopłacać do droższego modelu

Spory wzrost zainteresowania w przypadku podstawowego wariantu iPhone 17 uwidocznił się w Chinach, gdyż w ciągu wspomnianych pierwszych dziesięciu dni dostępności na rynku sprzedał się on niemal dwukrotnie lepiej niż iPhone 16. Taki obrót spraw według starszego analityka Mengmenga Zhanga związany był z tym, że smartfon iPhone 17 wystartował z tą samą ceną, co poprzednik, a oferował "lepszy chip, usprawniony ekran, większą pojemność pamięci [oraz] ulepszoną kamerkę do selfie". W USA trend był nieco inny, gdyż największym zainteresowaniem cieszył się model iPhone 17 Pro Max, co związane było z działaniami promocyjnymi trzech dużych operatorów komórkowych - T-Mobile, AT&T oraz Verizon (więcej dowiemy się TUTAJ).

*Chiny i Stany Zjednoczone to najważniejsze rynki dla Apple, gdyż to właśnie na nich sprzedaje się większość smartfonów z serii iPhone - w porównaniu z całym światem.

Smartfony z serii iPhone 17 sprzedały się lepiej niż poprzednicy, a najchętniej w USA wybierano iPhone 17 Pro Max [2]

Recenzja Apple iPhone Air. Jest trochę lepszy, niż początkowo sądziłem, co nie oznacza, że nie ma poważnych wad

Najgorzej, choć wcale nie tak źle, wypadł najcieńszy iPhone w historii, czyli iPhone Air. Wpływ na taką sytuację miała początkowa niedostępność tego modelu w Chinach (przedsprzedaż rozpoczęła się na tym rynku dopiero 17 października 2025 roku*), a także stosunkowo wysoka cena w porównaniu z tym, co ten model ma do zaoferowania. Mimo to smartfon ten poradził sobie trochę lepiej od zeszłorocznej odsłony iPhone 16 Plus. Z pełnym raportem od Counterpoint Research możemy zapoznać się POD TYM ADRESEM.

*Informacje z South China Morning Post wskazują natomiast, że po rozpoczęciu przedsprzedaży model iPhone Air wyprzedał się ciągu kilku minut ("kilka minut po otwarciu rezerwacji, model został wyprzedany we wszystkich sklepach stacjonarnych w Pekinie i Szanghaju, a także w miastach takich jak Tianjin").

Źródło: Notebookcheck, Counterpoint Research, Apple, 9to5Mac, South China Morning Post, DeepL
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