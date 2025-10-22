Warner Bros. Discovery zostanie sprzedane? Firma rozważa taki scenariusz - oprócz podziału na dwie spółki medialne

W pierwszej połowie 2022 roku doszło do fuzji, w wyniku której spółki WarnerMedia i Discovery zostały połączone w tytułowe Warner Bros. Discovery. Firma ta zarządza nie tylko wytwórniami filmowymi, ale i kanałami telewizyjnymi (np. TVN), czy też platformami streamingowymi, takimi jak HBO Max. Od jakiegoś czasu było wiadomo, że wynik fuzji nie jest trwały, gdyż WBD planuje ponowny podział. Okazuje się jednak, że firma stała się właśnie otwarta na przejęcie całości lub części.

Losy Warner Bros. Discovery są dość niepewne. Firma dąży do podziału na dwie osobne spółki, ale zarazem otwiera się na możliwość przejęcia - całości lub tylko części. Drugą decyzję podjęto z uwagi na duże zainteresowanie.

Plan podziału Warner Bros. Discovery na dwie odrębne firmy medialne (Warner Bros. i Discovery Global) obejmuje zakończenie procesu w połowie 2026 roku, jednak z uwagi na "nieoczekiwane zainteresowanie ze strony wielu podmiotów, zarówno całą spółką, jak i Warner Bros., [firma] rozpoczęła analizę strategicznych alternatyw mających na celu maksymalizację wartości dla akcjonariuszy". Innymi słowy: Warner Bros. Discovery jest otwarty na propozycje, które dotyczą przejęcia wspomnianej całości lub części przedsiębiorstwa. Rozważany jest również inny podział, który umożliwiłby fuzję Warner Bros., ale pozostawienie Dicovery Global dla akcjonariuszy.

Nie ustalono jednak żadnego terminu, w którym rozglądanie się za alternatywnymi rozwiązaniami miałoby się zakończyć. Warner Bros. Discovery zaznacza również, że "poza trwającą już transakcją podziału nie ma pewności, że proces ten doprowadzi do podjęcia przez spółkę decyzji o przeprowadzeniu transakcji lub realizacji innego rozwiązania". Mimo że wcześniej wspomniano o dużym zainteresowaniu ze strony innych firm, to nie podano nazwy żadnej z nich. Jeżeli sami chcemy zapoznać się z oficjalnym komunikatem, to znajdziemy go POD TYM ADRESEM.

Źródło: The Verge, WBD, Wikipedia, DeepL