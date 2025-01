Ubuntu vs Windows 11 - który system jest lepszy do gier, grafiki 3D i sztucznej inteligencji? Test z udziałem NVIDIA GeForce RTX 4090

W ubiegłych 10 latach (od grudnia 2014 roku) system operacyjny od firmy Microsoft stracił sporo udziału rynkowego (z 88,74 na 72,94%; według Statcounter), natomiast zyskującymi graczami byli: macOS oraz dystrybucje oparte na jądrze Linux. Te ostatnie cieszą się na świecie coraz większą popularnością, choć szczególny wzrost zainteresowania przypada na końcówkę 2023 i cały 2024 rok. Mowa tu co prawda o zaledwie 4% (w najlepszym miesiącu 4,55%), aczkolwiek jeszcze 10 lat temu było to tylko 1,39%. Wśród wspomnianych dystrybucji jedną z najpopularniejszych jest Ubuntu. Odsłona ta istnieje na rynku już przeszło 20 lat, a nie tak dawno doczekała się całkiem ważnych zmian - teraz każda nowa edycja zaoferuje najnowsze jądro, jakie jest dostępne w danej chwili. W tym materiale zobaczymy, jak Windows 11 wypada na tle Ubuntu w aspekcie obsługi różnych programów oraz gier wideo. Dowiemy się także, czy warto się bliżej zainteresować tym systemem. Najpierw jednak omówione zostaną inne kwestie.

Autor: Natan Faleńczyk

System Ubuntu opiera się na dystrybucji o nazwie Debian. Polecany jest nie tylko ze względu na bardzo łatwą obsługę, ale również automatyczne wykrywanie i konfigurowanie sprzętu już na etapie instalacji. Dzięki temu zazwyczaj nie musimy martwić się o to, że po instalacji systemu będziemy musieli dodatkowo szukać sterowników do karty graficznej, czy też innych podzespołów. Aplikacje możemy wygodnie pobrać ze sklepu, a przy tym mamy pewność, że dystrybucja będzie stale aktualizowana przez twórców. W razie problemu całkiem łatwo znajdziemy rozwiązanie w Internecie, gdyż użytkownicy tego systemu chętnie udzielają się na kilku forach. Dla wielu osób wadą może być środowisko graficzne GNOME, natomiast Ubuntu występuje również w odsłonach z innymi pulpitami - każdy więc może znaleźć coś dla siebie. Tyle teorii. Teraz przyjrzymy się bliżej konfiguracji sprzętowej oraz zapoznamy się z informacjami, które dotyczą użytych sterowników, czy też jądra systemowego.

Ubuntu to bardzo popularna dystrybucja oparta na jądrze Linux, która ma spore grono zwolenników. Ceniona jest za łatwość obsługi i automatyczną instalację sterowników do podzespołów. Jak jednak wypada ten system na tle Windowsa 11 i czy tak naprawdę warto się nim bliżej zainteresować?

Do testów wykorzystany zostanie jeden z redakcyjnych komputerów, który jest wspierany przez komponenty z ekosystemu Corsair iCUE. Za wydajność odpowiada tu procesor Intela z rodziny Alder Lake, który jest jednym z najwydajniejszych z 12. generacji. Dopełniają go dwie kości pamięci RAM w standardzie DDR5 o łącznej pojemności 32 GB, a także 1 TB nośnik SSD. W grach wideo swój potencjał pokaże najmocniejszy obecnie zawodnik, czyli NVIDIA GeForce RTX 4090 w wersji od ASUS-a. Podzespoły znalazły swoje miejsce na płycie głównej ASUS Prime Z790-A WiFi, a całość zamknięto w obudowie Corsair 5000D Airflow. Złożony zestaw komputerowy nawet dziś można zaliczyć do najwyższej półki.

Corsair iCUE PurePC Edition Procesor Intel Core i9-12900KS (Intel 7, Alder Lake) Rdzenie/wątki 16C/24T (8P/8E) Taktowanie P-Core: 3,4 - 5,5 GHz

E-Core: 2,5 - 4,0 GHz iGPU Intel UHD Graphics 770 (1,55 GHz, 32 EU) Pamięć RAM Corsair Dominator Titanium

32 GB (2 x 16 GB) DDR5 (4800 MHz, 40 CL) Karta graficzna ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 White OC Edition

(24 GB GDDR6X, 2640 MHz, 1368 TOPS, 384-bit) Chłodzenie Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX RGB Płyta główna ASUS Prime Z790-A WiFi Nośnik danych Corsair MP600 Pro (1 TB) Zasilacz Corsair RM850x Shift 850 W (80 PLUS Gold) Obudowa Corsair 5000D Airflow Windows Windows 11 Home (23H2) / kompilacja 22631.4602

Sterowniki: NVIDIA 566.36 Linux Ubuntu 24.10 (X11)

Proton Experimental

Sterowniki: NVIDIA 560.35.03

Kernel: Linux 6.11.0-13-generic

Bohaterami w tym materiale będą: system Windows 11 w wersji 23H2, a także Ubuntu 24.10 z jądrem Linux 6.11.0-13-generic, czyli stosunkowo świeżym. W przypadku rozwiązania od Microsoftu sterowniki graficzne to NVIDIA 566.36, natomiast w dystrybucji sponsorowanej przez firmę Canonical były to NVIDIA 560.35.03. Warto również podkreślić, że wszystkie gry wideo będą uruchamiane przez warstwę kompatybilności Proton Experimental. W skrócie oznacza to, że Ubuntu 24.10 będzie musiał wykonać dodatkową pracę, aby przetłumaczyć dany tytuł na zrozumiały dla siebie kod. Z tego względu wydajność "na Linuksie" w przypadku Windowsowych aplikacji często jest gorsza, choć zdarzają się wyjątki od tej reguły - co samo w sobie jest naprawdę zaskakujące. Na platformie kojarzonej z postacią pingwina dostępna jest jednak cała gama różnych programów, więc zobaczymy również natywną wydajność.