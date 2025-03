Linux jako platforma do gier? Dzięki Valve ta wizja może się ziścić. Proton, z którego korzysta Steam Deck, zaczyna dorastać

Linux przebył długą drogę, aby umożliwić użytkownikom rozgrywkę w gry z systemu Windows na dobrym poziomie. Oprogramowaniem, które się do tego w dużej mierze przyczyniło było wydane w 1993 roku Wine. Przez następne lata powstawały kolejne narzędzia, które pomagały w rozwoju tego aspektu. W popularyzacji grania na Linuksie spory udział od kilku lat ma firma Valve, która odpowiada za stworzenie pakietu Proton. To niezwykle użyteczne oprogramowanie skończyło 6 lat.

Wspomniany Proton od Valve zadebiutował 21 sierpnia 2018 roku. Od tamtego czasu firma Valve prężnie go rozwija, dzięki czemu wydajność w grach z systemu Windows na Linuksie stale wzrasta. To narzędzie jest warstwą kompatybilności, która jest oparta na napomkniętym już Wine (Wine is not an emulator). Łączy w sobie jednak wiele ulepszeń, a także poprawek, które pochodzą nie tylko od Valve, ale również od zaangażowanej społeczności. Jego głównym zadaniem jest tłumaczenie zestawu reguł o nazwie API (Application Programming Interface), które są obecne w systemie Windows na te, które występują w dystrybucjach Linuksa. Oprócz tego Proton zawiera kilka dodatkowych narzędzi, które tłumaczą instrukcje pochodzące z API DirectX 8, 9, 10, 11 (DXVK) oraz 12 (VKD3D) na natywnie obsługiwane API Vulkan. Pakiet od Valve wykrywa brakujące a wymagane przez Windowsa biblioteki i programy, które są potrzebne do uruchomienia danego tytułu i je automatycznie instaluje, więc w większości przypadków nie trzeba się o nic martwić. Można z niego skorzystać dzięki platformie Steam, jak również poprzez inne programy.

Oczywiście nie zawsze jest tak "kolorowo", ponieważ wiele systemów Anti-Cheat obecnych w grach sieciowych uniemożliwia uruchomienie ich na Linuksie poprzez Protona. Może to stanowić sporą przeszkodę dla niektórych osób. W ostatnich latach rozwój tego narzędzia dobrze pokazał choćby Steam Deck, który funkcjonuje na systemie SteamOS - ten z kolei oparty jest właśnie na jednej z dystrybucji Linuksa o nazwie Arch. Na PurePC możemy znaleźć dwa obszerne testy, które ukazują, jak Linux przy pomocy Protona radzi sobie dzisiaj w grach wideo (dwa linki umieszczone są pod grafikami w tym newsie). Co ciekawe w wielu przypadkach to Linux okazywał się lepszy od Windowsa. Wraz z upływem czasu Valve będzie udoskonalać swoje oprogramowanie, które już teraz potrafi zapewnić satysfakcjonujące efekty. Trzeba też przyznać, że firma ma bardzo duży wkład nie tylko w popularyzację gier na Linuksie, ale i samego systemu, którego dystrybucje w lipcu 2024 roku były wybierane przez użytkowników częściej niż kiedykolwiek (choć do udziału Windowsa na rynku nadal sporo im brakuje).

