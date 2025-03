Recenzja Zorin OS - Linux w końcu lepszy od Windowsa? Testy w grach, programach oraz obsługa AI z udziałem GeForce GTX 1660 Ti

Dystrybucji opartych na jądrze Linux jest na tyle dużo, że spora część osób, które chcą wkroczyć do świata otwartego oprogramowania, po prostu nie wie, od czego zacząć. Nierzadko dana odsłona ma swoich zagorzałych zwolenników, jak i przeciwników, którzy będą nas do niej zachęcać lub zniechęcać. W wyniku takiej sytuacji niektórzy postanawiają zostawić ten temat jeszcze przed samym startem i pozostać przy "bezpiecznym" Windowsie. Ten materiał zacznie więc cykl recenzji omawianych dystrybucji - w zamyśle mają one pomóc początkującym, ale i bardziej zaawansowanym użytkownikom, w podjęciu decyzji o ewentualnej zmianie systemu. Dowiemy się bowiem, jakie zalety i wady ma dana odsłona, a także jak dobrze radzi sobie w popularnym benchmarku, grach i codziennej pracy. Przegląd zaczniemy od jednej z dość popularnych dystrybucji, a mianowicie tytułowego Zorin OS.

Autor: Natan Faleńczyk

Dlaczego cały cykl zaczyna się od Zorin OS, a nie Minta, czy też Ubuntu? Mimo że wszystkie trzy odsłony mają ze sobą sporo wspólnego (każda z nich ma swoje źródło w Debianie), to jednak Zorin OS wydaje się najciekawszy. Oferuje bowiem całkiem konfigurowalne środowisko (mimo że opiera się na GNOME, ale do tego jeszcze wrócimy) i naprawdę dużą funkcjonalność, a przy tym z jego obsługą poradzi sobie praktycznie każda osoba. Zamysłem twórców było stworzenie pełnoprawnej alternatywy dla Windowsa, a obecna edycja... cóż, tego dowiemy się na końcu tej recenzji. Już teraz mogę jednak zdradzić, że mówimy tu o naprawdę dojrzałym systemie operacyjnym, który ma szansę przypaść do gustu wielu osobom. Jest stabilny, szybki, otrzymuje częste aktualizacje i ma zapewnione długie wsparcie (omawiana seria Zorin OS 17 ukazała się 20 grudnia 2023 roku, a będzie otrzymywać aktualizacje do czerwca 2027 roku). Przekonajmy się więc, jak Zorin OS 17.2 sprawdza się w praktyce.

Zorin OS to bardzo interesująca dystrybucja oparta na jądrze Linux, która rozwijana jest od wielu lat. Zamysłem twórców było stworzenie odsłony, która będzie mogła zastąpić Windowsa i inne systemy operacyjne. Czy to się udało? Wszystkiego dowiemy się z tego materiału.

Do recenzji wykorzystany zostanie mój prywatny laptop. Jego sercem jest procesor Intel Core i5-10300H, którego wspiera 20 GB pamięci RAM w standardzie DDR4, a także dwa nośniki SSD o pojemności 512 GB (jeden dla systemu operacyjnego, a drugi dla gier). Układ graficzny to dość budżetowa, ale nadal dobra propozycja z rodziny Turing, a dokładniej NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Laptop GPU. W tych samych zadaniach przetestowano także system Windows 11 w najnowszej (w momencie pisania tego materiału) wersji 24H2, więc będziemy mieli dobre odniesienie do tego, czy rozwiązanie od firmy Microsoft faktycznie zapewnia lepszą wydajność na każdym polu.

HP Pavilion Gaming 15-dk1043nw Model procesora Intel Core i5-10300H (Comet Lake, 14 nm) Konfiguracja procesora 4C/8T Taktowanie procesora 2500 - 4500 MHz Zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics (1,05 GHz) Dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Laptop GPU (6 GB GDDR6) Model pamięci RAM SK Hynix / Crucial Pamięć RAM 20 GB DDR4 (4 + 16 GB) Ustawienia pamięci RAM 2933 MT/s Nośnik danych KIOXIA 512 GB SSD (M.2 2280, KBG40ZNV512G)

GOODRAM CX400 512 GB SSD (SATA) Windows Windows 11 Home (24H2) | 26100.2894

NVIDIA 566.36 (Game Ready) Linux Zorin OS 17.2 Core (X11)

Kernel: 6.8.0-51-generic

Proton Experimental

NVIDIA 550.120

GE-Proton 9-23

Wine 9.0

Nazwa systemu wzięła się od nazwiska dwójki braci, którzy za nią odpowiadają - Artyoma i Kyrilla. Co ciekawe, prace nad nim zaczęli już jako nastolatkowie (w 2008 roku), po tym, jak po raz pierwszy zetknęli się ze światem Linuksa w postaci Ubuntu 7.10. Spodobało im się to, że system działał zauważalnie lepiej od konkurencyjnych rozwiązań (Windows, macOS), a przy tym pozwalał na większą konfigurację. Szybko dostrzegli jednak, że interfejs nie jest zbyt przystosowany do upodobań większości użytkowników. Obrali więc sobie za cel stworzenie "dystrybucji Linuksa", która będzie łatwa w użytkowaniu, a przy tym zapewni znajomy interfejs. Tak oto zaczęła się ich przygoda, która trwa do dziś. Warte wspomnienia jest to, że obaj panowie kierują się mottem: "wydaj, kiedy będzie gotowe". Każda odsłona jest więc najpierw testowana, a dopiero po tym trafia w ręce użytkowników. Po poznaniu tych kilku szczegółów możemy już przejść do materiału.

Kyrill i Artyom Zorin (2010 rok), fot. podcast.ubuntu-uk.org



fot. Irish Times

Źródło: Wikipedia, It's FOSS