Test Copilot+ PC - Omawiamy dostępne funkcje AI, tj. aplikację Copilot oraz Automatic Super Resolution

Nie da się nie zauważyć, że od dłuższego czasu branża komputerowa jest bardzo mocno promowana możliwościami w zakresie sztucznej inteligencji (SI lub AI w oryginale). Również Microsoft mocno to wykorzystuje, co widać chociażby po wprowadzeniu certyfikatu Copilot+ PC oraz całych platform opartych o odpowiednie procesory. Intel, AMD czy Qualcomm - wszyscy niczym jeden mąż poszli w wyścig o zaoferowanie jak najwydajniejszego NPU. Jak to się jednak ma do rzeczywistości? Copilot+ PC w systemie Windows 11 to obecnie głównie aplikacja Copilot oraz funkcja Automatic Super Resolution dla graczy. Oceniamy każdą z nich, jednak nie będzie to głaskanie producenta. Wręcz przeciwnie - moja opinia po kilku tygodniach jest wyjątkowo wręcz negatywna.

Autor: Damian Marusiak

Copilot+ PC to nazwa certyfikatu oraz platform, opartych na konkretnych procesorach. Oczywiście pierwszy lepszy układ nie poszczyci się tak zacnym certyfikatem. Jest kilka wymagań, które trzeba wpierw spełnić, by zakwalifikować się co standardu Copilot+ PC. Przede wszystkim potrzebny jest odpowiednio wydajny układ NPU (Neural Processing Unit), który przejmie od CPU i GPU zadania związane z akceleracją GPU. Musi to być wariant o mocy przynajmniej 40 TOPS (40 bilionów operacji na sekundę). Z tego też powodu generacje procesorów Intel Meteor Lake (Core Ultra 100) oraz AMD Phoenix / Hawk Point (Ryzen 7040 / Ryzen 8040) nie łapią się na certyfikat Copilot+ PC, choć procesory posiadają układy NPU, tyle że o znacznie mniejszej mocy od wymaganej. Pierwszymi procesorami, w pełni zgodnymi, były układy Qualcomm Snapdragon X z NPU Qualcomm Hexagon o mocy 45 TOPS. Teraz do tego wyścigu dołącza AMD Strix Point (Ryzen AI 300) z NPU o mocy do 55 TOPS oraz Intel Lunar Lake (Core Ultra 200) z NPU o mocy do 48 TOPS maksymalnie.

Laptopy z certyfikatem Copilot+ PC oferują m.in. błyskawiczny dostęp do aplikacji Copilot oraz funkcję Automatic Super Resolution (automatyczną super rozdzielczość). Ta ostatnia jednak wciąż jest dostępna tylko dla procesorów Qualcomm Snapdragon X.

Kolejnym wymogiem jest umieszczenie na klawiaturze specjalnego przycisku, którego naciśnięcie natychmiastowo przywołuje aplikację Copilot, służącą do rozmów z czatem AI. Klawisz ten znajduje się tuż przy prawym Alt i to nawet w tych laptopach, które stosownego certyfikatu nie posiadają. Dlaczego? Trudno powiedzieć, ponieważ w takiej sytuacji klawisz ten nie wywołuje aplikacji Copilot (tą wprawdzie możemy zainstalować na takim notebooku, ale przycisk w dalszym ciągu nie będzie jej automatycznie uruchamiał), zamiast tego działa jako metoda na wywołanie menu z wyszukiwarką Windowsa. Klawisz ten ma swój charakterystyczny nadruk, wyglądający identycznie jak ikona aplikacji Copilot, co ma ułatwić jego rozpoznawanie.

Co jeszcze możemy zrobić na laptopie posiadającym certyfikat Copilot+ PC? Ano jest opcja aktywacji funkcji Automatic Super Resolution (automatycznej super rozdzielczości), która docelowo ma nie tylko poprawiać jakość obrazu ale i zwiększać wydajność. W tym wypadku, z jakiś nieoczywistych dla mnie powodów, Automatic Super Resolution obecnie pozostaje funkcją ekskluzywną dla procesorów Qualcomm Snapdragon X. Pomimo faktu, że na rynku są już pierwsze laptopy z AMD Ryzen AI 300, te nie posiadają tejże funkcji mimo zainstalowanego systemu Windows 11 24H2 (jest on wymagany dla poprawnego działania ASR). Podobny "problem" będą miały laptopy z Intel Lunar Lake, gdy już wejdą do sprzedaży. W obu przypadkach funkcja Automatic Super Resolution trafi na obie platformy w ramach jednej z przyszłych aktualizacji oprogramowania, jeszcze przed końcem 2024 roku. Na przykładzie laptopa z Qualcomm Snapdragon X Elite postanowiliśmy sprawdzić jak działa zarówno czat Copilot jak również funkcja Automatic Super Resolution. O ile dla aplikacji jest jeszcze nadzieja na przyszłość, że wykluje się z tego coś interesującego, tak ta druga jest nieporozumieniem.