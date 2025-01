Test ASUS Vivobook S 15 OLED z procesorem Qualcomm Snapdragon X Elite i układem graficznym Adreno X1

Niedawno do redakcji przyjechały dwa nowe notebooki, napędzane przez procesory Qualcomm Snapdragon X. Pierwszym był Microsoft Surface Laptop Copilot+ PC ze Snapdragonem X Plus, którego test zdążyliśmy opublikować już jakiś czas temu. W międzyczasie przeprowadzane były jeszcze testy drugiego laptopa, jakim jest ASUS Vivobook S 15 OLED (S5507). To właśnie on jest centralną "postacią" kolejnego testu - notebook wyposażono tym razem z mocniejszy układ Qualcomm Snapdragon X Elite, choć z drugiej strony mowa o najsłabszym wariancie Snapdragona X Elite (łącznie jest ich trzy), który pod niektórymi względami niczym nie różni się od podstawowego Snapdragona X Plus. ASUS Vivobook S 15 jest nieco droższy od testowanego przez nas Microsoft Surface 7. generacji, ale z drugiej strony jest on też lepiej wyposażony. Czy to jednak wystarczy by uzasadnić ewentualny zakup?

Autor: Damian Marusiak

Qualcomm wprowadził do oferty dwa procesory Snapdragon X (Plus oraz Elite), ale łącznie w czterech wariantach. Snapdragon X Plus jest tylko w jednej formie (oznaczenie X1P-64-100). Snapdragon X Elite z kolei oferowany jest w trzech wersjach: X1E-78-100 (brak Turbo oraz niżej taktowanie iGPU - ten wariant trafił do testowanego dzisiaj modelu notebooka ASUS Vivobook S 15 OLED), X1E-80-100 (zegary Turbo do 4,0 GHz oraz taktowanie iGPU identyczne jak dla Snapdragona X Plus) oraz X1E-84-100 (zegary Turbo: 3,8 GHz dla wszystkich rdzeni i 4,2 GHz dla dwóch najmocniejszych plus wyższe taktowanie układu graficznego). Wszystkie procesory Snapdragon X posiadają także układ NPU Qualcomm Hexagon o mocy 45 TOPS. To właśnie ten ostatni element jest decydujący w kontekście przyznanego przez Microsoftu certyfikatu Copilot+ PC. W kolejnych miesiącach dołączą do niego procesory Intel Lunar Lake (Core Ultra 200V) oraz AMD Strix Point (Ryzen AI 300).

ASUS Vivobook S 15 OLED to najnowszy notebook tajwańskiej firmy i który wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon X Elite (najsłabszy wariant).

Ogólna budowa procesorów Qualcomm Snapdragon X mocno różni się od klasycznych układów x86. W końcu ten pierwszy bazuje na otwartym standardzie ARM, gdzie wykorzystano trzy klastry z maksymalnie 12 rdzeniami Qualcomm Oryon (w wersji Snapdragon X Plus aktywnych jest 10 rdzeni) i obsługą do 12 wątków jednocześnie. Warto również podkreślić, iż w porównaniu do rozwiązań Intela, AMD (Strix Point chociażby) czy Apple M, w Snapdragonach X nie ma podziału na rdzenie wydajniejsze i bardziej energooszczędne; jest to po prostu jeden typ rdzenia. Każdy klaster (w których umieszczono 4 rdzenie Oryon) posiada swoją własną pamięć cache L2 w ilości 12 MB, co przekłada się to na 36 MB, a więc znacznie więcej w porównaniu do typowych układów x86, a w dodatku działająca z pełną przepustowością dla rdzenia. Z drugiej strony, Qualcomm zdecydowanie bardziej uciął cache L3, którego znajdziemy 6 MB. Jest to jednak pamięć o bardzo niskim (jak na tego typu pamięć) opóźnieniu, sięgającym 26-29 ns i przepustowości 135 GB/s.

Intel Core Ultra 7 155H Qualcomm Snapdragon X Elite Qualcomm Snapdragon X Plus AMD Ryzen 7 7840U Generacja Meteor Lake Snapdragon X 1.gen Snapdragon X 1.gen Phoenix Architektura Redwood Cove (CPU)

Crestmont (CPU)

Xe-LPG (GPU) Oryon (CPU)

Adreno X1 (GPU) Oryon (CPU)

Adreno X1 (GPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 3 (GPU) Litografia Intel 4 (CPU)

TSMC N5 (GPU) TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 Rdzenie / wątki 16C/22T 12C/12T 10C/10T 8C/16T Konfiguracja rdzeni 6C/12T - P-Core

8C/8T - E-Core

2C/2T - E-Core (SoC) 12C/12T 10C/10T 8C/16T Taktowanie bazowe 1,4 GHz (P-Core)

0,9 GHz (E-Core) 3,4 GHz 3,4 GHz 3,8 GHz Taktowanie Turbo 4,8 GHz (P-Core)

3,5 GHz (E-Core) Do 3,8 GHz (All core)

Do 4,2 GHz (2 rdzenie) - 5,1 GHz Układ graficzny Intel ARC Graphics Qualcomm Adreno X1 Qualcomm Adreno X1 AMD Radeon 780M Budowa iGPU 8 Xe-Core

1024 SP 6 klastrów

1536 SP 6 klastrów

1536 SP 12 CU

768 SP Taktowanie iGPU Do 2250 MHz Do 1500 MHz ~1400 MHz (?) Do 2800 MHz Kontroler pamięci DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7467 MHz LPDDR5X 8448 MHz LPDDR5X 8448 MHz DDR5 5600 MHz

LPDDR5 6400 MHz Maks. RAM Do 96 GB (DDR5)

Do 64 GB (LPDDR5X) Do 64 GB Do 64 GB Do 256 GB Układ AI Intel NPU Qualcomm Hexagon Qualcomm Hexagon Ryzen AI TDP (PL1) 28 W 12 - 45 W 12 - 45 W 15 - 28 W PL2 64 W 45 - 80 W 45 - 80 W 15 - 28 W

Procesory Qualcomm Snapdragon X posiadają również zintegrowane układy graficzne Qualcomm Adreno X1, w których znajdziemy 1536 jednostek obliczeniowych ALU FP32 (umieszczonych w sześciu blokach SP) o częstotliwości taktowania do 1500 MHz (ta ostatnia jest przyporządkowana dla najmocniejszej wersji Snapdragona X Elite, co przekłada się na teoretyczną moc obliczeniową FP32 rzędu 4,6 TFLOPS; pozostałe warianty Elite oraz Plus oferują moc FP32 na poziomie 3,8 TFLOPS, co oznacza spadek taktowania do okolic 1300 MHz - w przypadku ASUS Vivobook S 15 OLED, raportowany zegar pod obciążeniem wynosi 1250 MHz). Qualcomm Adreno X1 GPU nie do końca jednak jest tak rozbudowany jak konkurencji od Intela czy AMD. Brakuje pełnego wsparcia dla DirectX 12 Tier 12.2 (obsługuje natomiast DX 12 Tier 12.1), choć pomimo niepełnej obsługi, znajdziemy wsparcie chociażby dla Variable Rate Shading (VRS Tier 2). Adreno X1 GPU wspiera natomiast m.in. Shader Model 6.7, DirectX 11, Vulkan 1.3 oraz OpenCL 3.0 - wszystko przy akompaniamencie sprzętowej obsługi po stronie sterownika graficznego. Częścią układu Adreno X1 GPU jest również dedykowany blok GMEM, w którym umieszczono bardzo szybką pamięć SRAM w ilości 3 MB o przepustowości ponad 2 TB/s, i która może działać jako bufor przy wykonywaniu różnych typów zadań.