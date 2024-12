SteamOS vs Windows 11 - który system jest lepszy dla Steam Decka? Porównanie wydajności w grach i benchmarku

Pionierem w segmencie handheldów do gier bez wątpienia można nazwać urządzenie od Valve, czyli tytułowego Steam Decka. To dzięki niemu bowiem popularność tego typu sprzętów gwałtownie wzrosła, choć trzeba przyznać, że w kwestii systemu operacyjnego większość producentów zmierzyła w zupełnie innym kierunku. Steam Deck domyślnie opiera się na systemie SteamOS, czyli zmodyfikowanej wersji jednej z dystrybucji opartej na jądrze Linux o nazwie Arch. Została ona jednak naprawdę dopracowana, przez co nadaje się do obsługi na mniejszych ekranach, a co za tym idzie - na handheldach do gier. Konkurencyjne modele mogą co prawda zaoferować większą wydajność od Steam Decka, ale praktycznie wszystkie korzystają z systemu Windows 11, który niezbyt nadaje się do tego typu urządzeń. Znajdziemy jednak również zwolenników tego rozwiązania. Na Steam Decku także możemy zainstalować system od Microsoftu. W tym artykule zostanie przedstawione porównanie wydajności w grach pomiędzy SteamOS a Windowsem 11.

Instalacja Windowsa 11 na Steam Decku nie należy do zbyt wymagających zadań. Wystarczy bowiem przygotować rozruchowy nośnik z obrazem systemu, podłączyć go do portu USB typu C, a następnie nacisnąć odpowiednią kombinację przycisków (zmniejszania głośności + zasilania) na wyłączonym urządzeniu i z listy wybrać nasz nośnik. Dzięki temu będziemy mogli przejść przez standardowy proces instalacji, w którym przyjdzie nam nawigować poprzez ekran dotykowy (choć obraz będzie wyświetlany w pozycji wertykalnej, a nie horyzontalnej, co można jednak później bez problemu zmienić). Nic nie stoi na przeszkodzie, aby do tego procesu skorzystać z myszki i klawiatury. Co ciekawe, producent Steam Decka, czyli wspomniana firma Valve, udostępnia na swojej stronie sterowniki do układu graficznego, karty sieciowej oraz innych komponentów, dzięki czemu wszystko powinno działać tak, jak należy. Skoro więc omówienie instalacji jest już za nami, możemy przejść do przedstawienia specyfikacji Steam Decka.

Steam Deck nadal jest świetnym wyborem w przypadku handheldów do gier, natomiast dziś nie oferuje już zbyt imponującej specyfikacji. Jego zalety leżą jednak gdzie indziej, ponieważ nada się on do rozgrywania nieco starszych tytułów, a przy tym zapewni nam dobry czas pracy na akumulatorze - nie wspominając już o systemie SteamOS, który jest tu wisienką na torcie. Możemy liczyć na APU od AMD oferujące 4-rdzeniowy procesor, którego częstotliwość taktowania może wynieść nawet 3,5 GHz, a także układ graficzny oparty na architekturze RDNA 2 z 8 jednostkami obliczeniowymi (CU). Jako ciekawostkę można dodać, że obsługuje on technologię śledzenia promieni, natomiast wydajność w tym aspekcie... cóż, pozostawia wiele do życzenia. Dodatkowo otrzymujemy 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5, a także nawet 1 TB nośnik SSD, choć tutaj mowa już o odświeżonej wersji Steam Deck OLED (zapewnia ona procesor wykonany w 6-nanometrowym procesie technologicznym od TSMC, lepszy ekran, nowsze standardy łączności i pojemniejszy akumulator). Steam Deck sprawdzi się również jako zwykły komputer - wystarczy dokupić odpowiednie akcesorium (stacja dokująca) i podłączyć do niego monitor, myszkę, a także klawiaturę.

Steam Deck Steam Deck OLED Procesor AMD APU Van Gogh (Zen 2, 7 nm)

4C/8T (2,4 - 3,5 GHz)

448 gigaflopów FP32 AMD APU Van Gogh (Zen 2, 6 nm)

4C/8T (2,4 -3,5 GHz)

448 gigaflopów FP32 Układ graficzny AMD RDNA 2 (8 CU, 4 - 15 W)

1,6 teraflopa FP32 Pamięć RAM 16 GB LPDDR5 5500 MT/s 16 GB LPDDR5 6400 MT/s Nośnik danych 64 GB, 256 GB, 512 GB 512 GB, 1 TB Złącza 1 x USB typu C

1x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Slot na karty microSD Ekran 7" IPS 1280 x 800 pikseli, (16:10)

Do 400 nitów, 60 Hz 7,4" OLED 1280 x 800 pikseli (16:10)

Do 1000 nitów, 90 Hz, HDR Łączność Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E Akumulator 40 Wh 50 Wh Czas pracy 2 - 8 godzin 3 - 12 godzin Zasilacz 45 W (przewód 1,5 metra) 45 W (przewód 2,5 metra) Wymiary i waga 298 x 117 x 49 mm, 669 gramów 298 x 117 x 49 mm, 639 gramów System operacyjny Windows 11 (23H2)

SteamOS 3.6.19 + Proton Experimental (Wersja jądra: 6.5.0) Cena 64 GB - 1699 złotych

256 GB - 1899 złotych

512 GB - 2099 złotych 512 GB - 2599 złotych

1 TB - 3099 złotych

Oczywiście możliwość instalacji systemu Windows 11 na Steam Decku nie jest niczym nowym, gdyż ta istnieje od dawna, natomiast wyniki nadal mogą stanowić wartościowy wskaźnik tego, na jaki system warto się zdecydować, aby uzyskać korzystniejsze rezultaty w grach. Jeśli jednak okaże się, że to Windows 11 znacząco góruje w tym przypadku, to na rzecz lepszej wydajności i tak trzeba by było poświęcić funkcjonalność SteamOS. Test pokaże również, jak obecnie dystrybucje oparte na jądrze Linux radzą sobie w grach wideo, ponieważ wciąż w opinii wielu osób są one bardzo w tyle za rozwiązaniem od Microsoftu. Pozostaje nam więc zapoznać się z wynikami, aby wyrobić sobie własną opinię w tych kwestiach.

