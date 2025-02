Linux jest popularniejszy niż kiedykolwiek. Rywal Windowsa wciąż rośnie w siłę, choć nadal niewiele znaczy

Na rynku komputerów osobistych najchętniej wybieranym systemem operacyjnym jest Windows. Nie brakuje co prawda jego rywali, choć w skali światowej należą oni do zdecydowanej mniejszości. Jednymi z popularniejszych rozwiązań, które oferują użytkownikom praktycznie taką samą, a w niektórych aspektach dużo większą funkcjonalność, co system od Microsoftu, są dystrybucje systemu Linux. Z najnowszych statystyk wynika, że Linux powoli zwiększa swój udział na rynku.

System Linux, a dokładniej należące do niego dystrybucje, są popularniejsze niż kiedykolwiek. Nadal mówimy tu o niewielkim procencie w skali całego świata, jednak otwarte oprogramowanie zyskuje w oczach użytkowników.

Obsługa wielu dystrybucji systemu Linux należy dziś do naprawdę prostych i przyjemnych zadań. Odsłony takie jak Linux Mint, czy też Zorin OS pokazują, że czasy ciągłego przebywania w terminalu są już dawno za nami, a ich funkcjonalność i szybkość działania wypadają dużo lepiej niż w przypadku systemu Windows. Z najnowszych statystyk, które są dostępne na portalu StatCounter, wynika, że wszystkie dystrybucje Linuksa miały w lipcu 2024 roku udział wynoszący 4,45%. Wartość ta przy oprogramowaniu od Microsoftu (72,08%) jest bardzo niska, natomiast w okresie ostatnich kilku miesięcy można zauważyć wzrost zainteresowania różnymi dystrybucjami.

W przekonaniu wielu użytkowników Linux jest systemem, który wymaga specjalistycznej wiedzy, a często jest pozbawiony przydatnych aplikacji. Owszem, nie spotkamy się tu z programami od takich firm jak Adobe, natomiast nie brakuje w nim wielu darmowych zamienników, które oferują zbliżone możliwości. Dodatkowo same programy możemy instalować w bardzo prosty sposób, który nie wymaga "przeklikiwania" się przez instalator, a w systemie nie spotkamy się z żadnymi reklamami, czy też śledzeniem naszych ruchów ze strony dużych firm. Jeśli nigdy nie mieliśmy do czynienia z Linuksem, to dobrą opcją na start będą wspomniane wcześniej dystrybucje. Na PurePC znajdziemy także obszerny poradnik (link), który pokaże nam, jak stworzyć rozruchowy nośnik, zainstalować z niego system i później go skonfigurować.

Źródło: StatCounter