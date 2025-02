Linux Mint 22 - ceniona dystrybucja dla początkujących otrzymała nową wersję. Szereg usprawnień i równie prosta obsługa

Wśród dystrybucji Linuksa jedną z najczęściej wymienianych propozycji, które mają się okazać dobre dla osób niezaznajomionych z tym środowiskiem, jest Mint. Odmiana ta bazuje na dystrybucji Ubuntu, jednak oferuje przystępniejszy interfejs, dzięki czemu jej obsługa należy do naprawdę prostych. Na początku lipca 2024 roku ogłoszono dostępność wersji beta o nazwie kodowej Wilma, a już teraz twórcy oddali do użytku w pełni stabilny system.

Linux Mint 22 o nazwie kodowej Wilma jest już dostępny w stabilnej wersji, która będzie wspierana aż do 2029 roku. System zaoferuje całkiem sporo nowości, które powinny usprawnić pracę na nim.

Dystrybucja Linux Mint ma swoje korzenie we wspomnianej już odsłonie Ubuntu, a w omawianym przypadku mowa o wersji 24.04. Główną zmianą w oprogramowaniu jest fakt, że po instalacji zostaną usunięte niepotrzebne pakiety językowe (pozostanie tylko ten, który był przez nas wybrany oraz angielski), więc otrzymamy nieco więcej dostępnego miejsca na dane. System korzysta z jądra w wersji 6.8 (HWE), wspiera format DEB822, a domyślny serwer dźwięku zmienił się na PipeWire. Motywy zostały zaktualizowane do obsługi bibliotek GTK4, a przy tym możemy liczyć na szereg nowych teł pulpitu. Aplikacje używające do tej pory bibliotek libsoup2 korzystają teraz z libsoup3.

Ze względu na zmiany bibliotek zabrakło wsparcia dla aplikacji, w której mogliśmy zalogować się do kont w popularnych usługach, natomiast twórcy stworzyli osobne oprogramowanie, które przywraca tę możliwość w pięciu środowiskach graficznych (Cinnamon, Budgie, Unity, MATE i Xfce). Menedżer oprogramowania ma ładować się szybciej niż wcześniej — poprawiono aspekty związane z wielowątkowością, a także dodano slajdy z programami na głównej stronie. Pakiety Flatpak, które nie są zweryfikowane, nie będą możliwe do ściągnięcia (chyba że sami to zmienimy). Zamiast klienta HexChat wprowadzono ten o nazwie Element, który korzysta z ekosystemu Matrix. Środowisko graficzne Cinnamon występuje teraz w odsłonie 6.2. Jeśli ktoś korzystał z wersji beta, to wystarczy, że zainstaluje aktualizacje przez odpowiednią aplikację. Obraz ISO pobierzemy z tego adresu.

Źródło: Linux Mint