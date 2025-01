Linux Mint 22 - popularna dystrybucja już dostępna w wersji beta. Alternatywa dla Windowsa staje się coraz przystępniejsza

W gronie dystrybucji Linuksa, których na rynku mamy całkiem sporo, dużą popularnością cieszy się odsłona Linux Mint. Wszystko przez swoją łatwość obsługi oraz interfejs, który jest bardzo zbliżony do tego, jaki znają wszyscy użytkownicy systemu Windows. Twórcy udostępnili właśnie aktualizację w wersji beta, która wprowadza szereg nowych funkcji. Mowa tu o wersji 22 o nazwie kodowej Wilma, która będzie wspierana aż do 2029 roku (LTS, czyli Long-term support).

Linux Mint 22 LTS jest już dostępny do pobrania w wersji beta. Wszyscy chętni mogą więc zobaczyć, jakie nowości już niebawem wkroczą do tej bardzo popularnej dystrybucji, która swoim wyglądem przypomina system Windows.

Jedną z ważniejszych nowości, jaką wprowadza Linux Mint 22 (Wilma), jest to, że cały system będzie zajmował dużo mniej miejsca. Wszystko dzięki temu, że po instalacji zostaną tylko dwa pakiety językowe: angielski i ten, który został przez nas wybrany. Od teraz Mint bazuje na Ubuntu 24.04, korzysta z jądra w wersji 6.8, a także ze środowiska Cinnamon 6.2. Otrzymujemy również wsparcie dla pakietów w formacie DEB822. Programy, które do tej pory korzystały z bibliotek libsoup2, zostały zaktualizowane do libsoup3. Motywy wspierają teraz bibliotekę GTK4. Logowanie do kont internetowych (Online Accounts) będzie nadal możliwe w pięciu środowiskach graficznych (Cinnamon, Budgie, Unity, MATE, Xfce) i to mimo tego, że w wyniku pewnej sytuacji nie jest już obsługiwane. Twórcy zapewnili bowiem osobną aplikację GNOME Online Accounts GTK.

Sklep z oprogramowaniem (Software Manager) ma teraz lepiej korzystać z wielu wątków procesora, dzięki czemu będzie się wczytywał dużo szybciej, a przy okazji jego wygląd został nieco odświeżony. Domyślnie nie będziemy mieli dostępu do niezweryfikowanych pakietów Flatpak, a jeśli włączymy je w ustawieniach, to w menedżerze oprogramowania zostaną odpowiednio oznaczone. Takie aplikacje nie będą miały jednak dostępu do recenzji i ocen. Klient IRC Hexchat został zastąpiony protokołem Matrix, do którego otrzymamy dostęp przez dedykowaną aplikację Element. Oprócz tego standardowo możemy liczyć na nowe tła. Linuksa Mint 22 w wersji beta możemy już pobrać z tego adresu (znajdziemy tam również odnośnik do pełnej listy zmian).

Źródło: Linux Mint