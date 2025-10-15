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Rules of Engagement: The Grey State - darmowy taktyczny RPG shooter na trailerze. Klimatyczne kadry i wrogowie rodem z horroru

Szymon Góraj | 15-10-2025 20:30 |

Rules of Engagement: The Grey State - darmowy taktyczny RPG shooter na trailerze. Klimatyczne kadry i wrogowie rodem z horroruRóżnej maści strzelanek nam nie brakuje, niemniej popyt na co bardziej interesujące pozycje czy to pod kątem gameplayu, czy ogólnego konceptu jest zawsze. Teraz z projektem wyszło Grey State Studio, planujące wprowadzić swoją debiutancką grę jakoś na przyszły rok. Na pewno intrygować może otoczka związana z innymi wymiarami, po których gracz się będzie poruszał. Rules of Engagement: The Grey State otrzymał właśnie swój pierwszy zwiastun prezentujący rozgrywkę.

Rules of Engagement: The Grey State ma zachęcić graczy formułą darmowego PvEvP, gdzie strzelamy do istot z innego wymiaru. Wszystko ma miejsce w autorskim świecie - Horrorverse.

Rules of Engagement: The Grey State - darmowy taktyczny RPG shooter na trailerze. Klimatyczne kadry i wrogowie rodem z horroru [1]

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Nieraz bywało, że motyw horroru ładnie współgrał z shooterami. W przyszłym roku pojawić się ma z kolei nie najgorzej zapowiadająca się gatunkowa hybryda tego typu: Rules of Engagement: The Grey State. Zaoferuje rozgrywkę PvEvP w ramach free-to-play z elementami strzelanki, czy RPG. Co ciekawe, ma to otwierać osobliwe uniwersum - świat będący swoistym cmentarzyskiem wszelakiej maści stworów. Ikony kina grozy, powieści, tzw. creepypast - mają być spore szanse, że trafimy na coś znajomego w tym typie. A oto wycinek z rozgrywki:

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Wcielimy się w jednego ze Striderów, członków elitarnych jednostek zatrudnionych przez pewną organizację do przemierzania tytułowego Gray State. W walce o zdobycie bezcennych artefaktów zmierzymy się zarówno z elementami środowiska, jak żywymi przeciwnikami. Istotne będzie tworzenie różnych buildów na bazie tego, co wpadnie po drodze, wraz z rozwijanym drzewkiem. W ramach testów alfa otrzymamy do wyboru uzbrojoną w tarczę i młot klasę Sledge, traktującego wszystko ogniem i gazem Pyro, oraz atakującego z ukrycia Phantoma. Twórcy obiecują, że nie będzie żadnego pay-to-win, płatność wyłącznie za kosmetyczne aspekty.

Rules of Engagement: The Grey State - darmowy taktyczny RPG shooter na trailerze. Klimatyczne kadry i wrogowie rodem z horroru [2]

Rules of Engagement: The Grey State - darmowy taktyczny RPG shooter na trailerze. Klimatyczne kadry i wrogowie rodem z horroru [3]

Rules of Engagement: The Grey State - darmowy taktyczny RPG shooter na trailerze. Klimatyczne kadry i wrogowie rodem z horroru [4]

Rules of Engagement: The Grey State - darmowy taktyczny RPG shooter na trailerze. Klimatyczne kadry i wrogowie rodem z horroru [5]

Rules of Engagement: The Grey State - darmowy taktyczny RPG shooter na trailerze. Klimatyczne kadry i wrogowie rodem z horroru [6]

Rules of Engagement: The Grey State - darmowy taktyczny RPG shooter na trailerze. Klimatyczne kadry i wrogowie rodem z horroru [7]

Rules of Engagement: The Grey State - darmowy taktyczny RPG shooter na trailerze. Klimatyczne kadry i wrogowie rodem z horroru [8]

Źródło: IGN (Youtube), Steam
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