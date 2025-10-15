Rules of Engagement: The Grey State - darmowy taktyczny RPG shooter na trailerze. Klimatyczne kadry i wrogowie rodem z horroru

Różnej maści strzelanek nam nie brakuje, niemniej popyt na co bardziej interesujące pozycje czy to pod kątem gameplayu, czy ogólnego konceptu jest zawsze. Teraz z projektem wyszło Grey State Studio, planujące wprowadzić swoją debiutancką grę jakoś na przyszły rok. Na pewno intrygować może otoczka związana z innymi wymiarami, po których gracz się będzie poruszał. Rules of Engagement: The Grey State otrzymał właśnie swój pierwszy zwiastun prezentujący rozgrywkę.

Rules of Engagement: The Grey State ma zachęcić graczy formułą darmowego PvEvP, gdzie strzelamy do istot z innego wymiaru. Wszystko ma miejsce w autorskim świecie - Horrorverse.

Nieraz bywało, że motyw horroru ładnie współgrał z shooterami. W przyszłym roku pojawić się ma z kolei nie najgorzej zapowiadająca się gatunkowa hybryda tego typu: Rules of Engagement: The Grey State. Zaoferuje rozgrywkę PvEvP w ramach free-to-play z elementami strzelanki, czy RPG. Co ciekawe, ma to otwierać osobliwe uniwersum - świat będący swoistym cmentarzyskiem wszelakiej maści stworów. Ikony kina grozy, powieści, tzw. creepypast - mają być spore szanse, że trafimy na coś znajomego w tym typie. A oto wycinek z rozgrywki:

Wcielimy się w jednego ze Striderów, członków elitarnych jednostek zatrudnionych przez pewną organizację do przemierzania tytułowego Gray State. W walce o zdobycie bezcennych artefaktów zmierzymy się zarówno z elementami środowiska, jak żywymi przeciwnikami. Istotne będzie tworzenie różnych buildów na bazie tego, co wpadnie po drodze, wraz z rozwijanym drzewkiem. W ramach testów alfa otrzymamy do wyboru uzbrojoną w tarczę i młot klasę Sledge, traktującego wszystko ogniem i gazem Pyro, oraz atakującego z ukrycia Phantoma. Twórcy obiecują, że nie będzie żadnego pay-to-win, płatność wyłącznie za kosmetyczne aspekty.

Źródło: IGN (Youtube), Steam