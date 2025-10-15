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Apple MacBook Pro z czipem Apple M5 trafił do przedsprzedaży, ale bez zasilacza. Nowy laptop ma być lepszy w grach, AI i programach

Natan Faleńczyk | 15-10-2025 20:00 |

Apple MacBook Pro z czipem Apple M5 trafił do przedsprzedaży, ale bez zasilacza. Nowy laptop ma być lepszy w grach, AI i programachFirma Apple zaprezentowała nowe produkty, które wprowadziła do swojej oferty. Wszystkie z nich są "napędzane" przez nowy czip Apple M5, o którym materiał ukazał się już na naszych łamach. Tym razem przyjrzymy się bliżej tytułowemu MacBookowi Pro. Nowa wersja, która ma na pokładzie czip kolejnej generacji, jest dostępna tylko z 14,2-calowym ekranem. Wyposażenie laptopa jest całkiem przyzwoite, acz tym razem nie znajdziemy w pudełku kluczowego akcesorium.

Laptop Apple MacBook Pro z nowym czipem Apple M5 zadebiutował i jest dostępny do kupienia w ramach przedsprzedaży. Jego parametry są całkiem przyzwoite, aczkolwiek firma wykonała zaskakujący ruch - w pudełku nie znajdziemy zasilacza. To akcesorium trzeba sobie dokupić osobno.

Apple MacBook Pro z czipem Apple M5 trafił do przedsprzedaży, ale bez zasilacza. Nowy laptop ma być lepszy w grach, AI i programach [1]

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Najnowszy MacBook Pro od Apple korzysta ze wspomnianego już czipu Apple M5, który w tym wypadku oferuje 4 rdzenie Performance, a także 6 rdzeni Efficient. Laptop ma również do dyspozycji usprawniony układ graficzny, dzięki czemu lepiej sprawdzi się w programach, takich jak  Blender, czy też w grach wideo. Nastawiony jest on w dużym stopniu na AI, więc wydajniej obsłuży duże modele językowe, czy też modele dyfuzyjne. Od strony sprzętowej spotkamy się z 14,2-calowym ekranem Liquid Retina XDR, który wyróżnia się rozdzielczością 3024 x 1964 piksele, a także zmiennym odświeżaniem (ProMotion) do 120 herców. Reszta jego parametrów jest bardzo dobra. Na minus można zaliczyć natomiast moduły łączności bezprzewodowej (obecnie jest już Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0), a także dużą dopłatę do wyższych wersji pojemnościowych (zarówno w przypadku pamięci RAM, jak i nośnika SSD).

  Apple MacBook Pro z czipem Apple M5
Procesor 10-rdzeniowy (4P/6E)
Układ graficzny 10-rdzeniowy
NPU 16-rdzeniowy
Pamięć RAM 16 lub 24 GB (153 GB/s)
(Możliwe konfiguracje: 24 i 32 GB)
Nośnik danych 512 lub 1 TB SSD
(Możliwe konfiguracje: 1, 2 lub 4 TB)
Wyświetlacz 14,2" 3024 x 1964 px, Liquid Retina XDR, 120 Hz (ProMotion)
254 PPI, 1 000 000:1, do 1000 nitów w trybie SDR, do 1600 nitów w trybie HDR (peak), True Tone
Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Porty, złącza i sloty 1 x HDMI
1 x Port MagSafe 3
1 x Slot na karty SDXC
1 x Audio-Jack 3,5 mm
3 x Thunderbolt 4 (DP, 40 Gb/s)
Kamera internetowa 12 MP (Center Stage)
Nagrywanie wideo w Full HD
Głośniki System sześciu głośników hi‑fi z przetwornikami niskotonowymi w technologii force‑cancelling
Dolby Atmos Tak
Mikrofony Układ trzech mikrofonów klasy studyjnej o wysokim stosunku sygnału do szumu z technologią kierunkowego kształtowania wiązki akustycznej
Akumulator 72,4 Wh, litowo-polimerowa
Moc ładowania 96 W lub wyższa (minimalnie 60 W)
Czas pracy do 24 godzin strumieniowania wideo
do 16 godzin bezprzewodowego przeglądania internetu
Gładzik Force Touch (wyczuwa siłę nacisku i obsługuje gesty)
Systerm operacyjny macOS Tahoe
Wymiary 312,6 x 221,2 x 155 mm
Waga 1,55 kg
Kolory Gwiezdna czerń, Srebrny
Co w zestawie? Przewód USB typu C na MagSafe 3 (2 m)
Ściereczka do czyszczenia (tylko w wersji z wyświetlaczem nanostrukturalnym)
Dostępność 22 października 2025 roku
Akcesoria Zasilacz o mocy 70 W: +319 zł
Zasilacz o mocy 96 W: +399zł
Dodatki Szkło nanokrystaliczne: +750 zł
24 GB RAM: +1000 zł
32 GB RAM: +2000 zł
1 TB SSD: +1000 zł
2 TB SSD: +3000 zł
4 TB SSD: +6000 zł
Ceny 16/512 GB: 7999 zł

Apple MacBook Pro z czipem Apple M5 trafił do przedsprzedaży, ale bez zasilacza. Nowy laptop ma być lepszy w grach, AI i programach [2]

Apple MacBook Pro - nowa seria laptopów z czipami Apple M4, M4 Pro i M4 Max, ekranami Liquid Retina XDR i portami Thunderbolt

Na wyposażeniu nowości znalazły się trzy porty Thunderbolt 4, które mogą służyć do ładowania i przesyłania obrazu (DP Alt Mode), złącze HDMI, gniazdo słuchawkowe, a także slot na karty pamięci w formacie SDXC. W aspekcie audio możemy liczyć na sześć głośników, które wspierane są przez technologię Dolby Atmos. Akumulator ma pojemność 72,4 Wh, co w połączeniu z całkiem energooszczędnym czipem Apple M5 ma zapewnić bardzo długi czas pracy. Na uwagę zasługuje gładzik Force Touch, który wyczuwa siłę nacisku oraz gesty. Nie zabrakło najnowszej wersji systemu macOS, czyli Tahoe. Podstawowa odsłona kosztuje 7999 zł, ale zasilacza nie ma w zestawie. Jego koszt to przynajmniej 319 zł. Oficjalny opis od Apple tego produktu znajdziemy POD TYM ADRESEM.

Apple MacBook Pro z czipem Apple M5 trafił do przedsprzedaży, ale bez zasilacza. Nowy laptop ma być lepszy w grach, AI i programach [3]

Źródło: TechPowerUp, Apple
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