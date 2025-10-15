Apple MacBook Pro z czipem Apple M5 trafił do przedsprzedaży, ale bez zasilacza. Nowy laptop ma być lepszy w grach, AI i programach

Firma Apple zaprezentowała nowe produkty, które wprowadziła do swojej oferty. Wszystkie z nich są "napędzane" przez nowy czip Apple M5, o którym materiał ukazał się już na naszych łamach. Tym razem przyjrzymy się bliżej tytułowemu MacBookowi Pro. Nowa wersja, która ma na pokładzie czip kolejnej generacji, jest dostępna tylko z 14,2-calowym ekranem. Wyposażenie laptopa jest całkiem przyzwoite, acz tym razem nie znajdziemy w pudełku kluczowego akcesorium.

Laptop Apple MacBook Pro z nowym czipem Apple M5 zadebiutował i jest dostępny do kupienia w ramach przedsprzedaży. Jego parametry są całkiem przyzwoite, aczkolwiek firma wykonała zaskakujący ruch - w pudełku nie znajdziemy zasilacza. To akcesorium trzeba sobie dokupić osobno.

Najnowszy MacBook Pro od Apple korzysta ze wspomnianego już czipu Apple M5, który w tym wypadku oferuje 4 rdzenie Performance, a także 6 rdzeni Efficient. Laptop ma również do dyspozycji usprawniony układ graficzny, dzięki czemu lepiej sprawdzi się w programach, takich jak Blender, czy też w grach wideo. Nastawiony jest on w dużym stopniu na AI, więc wydajniej obsłuży duże modele językowe, czy też modele dyfuzyjne. Od strony sprzętowej spotkamy się z 14,2-calowym ekranem Liquid Retina XDR, który wyróżnia się rozdzielczością 3024 x 1964 piksele, a także zmiennym odświeżaniem (ProMotion) do 120 herców. Reszta jego parametrów jest bardzo dobra. Na minus można zaliczyć natomiast moduły łączności bezprzewodowej (obecnie jest już Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0), a także dużą dopłatę do wyższych wersji pojemnościowych (zarówno w przypadku pamięci RAM, jak i nośnika SSD).

Apple MacBook Pro z czipem Apple M5 Procesor 10-rdzeniowy (4P/6E) Układ graficzny 10-rdzeniowy NPU 16-rdzeniowy Pamięć RAM 16 lub 24 GB (153 GB/s)

(Możliwe konfiguracje: 24 i 32 GB) Nośnik danych 512 lub 1 TB SSD

(Możliwe konfiguracje: 1, 2 lub 4 TB) Wyświetlacz 14,2" 3024 x 1964 px, Liquid Retina XDR, 120 Hz (ProMotion)

254 PPI, 1 000 000:1, do 1000 nitów w trybie SDR, do 1600 nitów w trybie HDR (peak), True Tone Łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Porty, złącza i sloty 1 x HDMI

1 x Port MagSafe 3

1 x Slot na karty SDXC

1 x Audio-Jack 3,5 mm

3 x Thunderbolt 4 (DP, 40 Gb/s) Kamera internetowa 12 MP (Center Stage)

Nagrywanie wideo w Full HD Głośniki System sześciu głośników hi‑fi z przetwornikami niskotonowymi w technologii force‑cancelling Dolby Atmos Tak Mikrofony Układ trzech mikrofonów klasy studyjnej o wysokim stosunku sygnału do szumu z technologią kierunkowego kształtowania wiązki akustycznej Akumulator 72,4 Wh, litowo-polimerowa Moc ładowania 96 W lub wyższa (minimalnie 60 W) Czas pracy do 24 godzin strumieniowania wideo

do 16 godzin bezprzewodowego przeglądania internetu Gładzik Force Touch (wyczuwa siłę nacisku i obsługuje gesty) Systerm operacyjny macOS Tahoe Wymiary 312,6 x 221,2 x 155 mm Waga 1,55 kg Kolory Gwiezdna czerń, Srebrny Co w zestawie? Przewód USB typu C na MagSafe 3 (2 m)

Ściereczka do czyszczenia (tylko w wersji z wyświetlaczem nanostrukturalnym) Dostępność 22 października 2025 roku Akcesoria Zasilacz o mocy 70 W: +319 zł

Zasilacz o mocy 96 W: +399zł Dodatki Szkło nanokrystaliczne: +750 zł

24 GB RAM: +1000 zł

32 GB RAM: +2000 zł

1 TB SSD: +1000 zł

2 TB SSD: +3000 zł

4 TB SSD: +6000 zł Ceny 16/512 GB: 7999 zł

Na wyposażeniu nowości znalazły się trzy porty Thunderbolt 4, które mogą służyć do ładowania i przesyłania obrazu (DP Alt Mode), złącze HDMI, gniazdo słuchawkowe, a także slot na karty pamięci w formacie SDXC. W aspekcie audio możemy liczyć na sześć głośników, które wspierane są przez technologię Dolby Atmos. Akumulator ma pojemność 72,4 Wh, co w połączeniu z całkiem energooszczędnym czipem Apple M5 ma zapewnić bardzo długi czas pracy. Na uwagę zasługuje gładzik Force Touch, który wyczuwa siłę nacisku oraz gesty. Nie zabrakło najnowszej wersji systemu macOS, czyli Tahoe. Podstawowa odsłona kosztuje 7999 zł, ale zasilacza nie ma w zestawie. Jego koszt to przynajmniej 319 zł. Oficjalny opis od Apple tego produktu znajdziemy POD TYM ADRESEM.

Źródło: TechPowerUp, Apple