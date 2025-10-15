Apple MacBook Pro z czipem Apple M5 trafił do przedsprzedaży, ale bez zasilacza. Nowy laptop ma być lepszy w grach, AI i programach
Firma Apple zaprezentowała nowe produkty, które wprowadziła do swojej oferty. Wszystkie z nich są "napędzane" przez nowy czip Apple M5, o którym materiał ukazał się już na naszych łamach. Tym razem przyjrzymy się bliżej tytułowemu MacBookowi Pro. Nowa wersja, która ma na pokładzie czip kolejnej generacji, jest dostępna tylko z 14,2-calowym ekranem. Wyposażenie laptopa jest całkiem przyzwoite, acz tym razem nie znajdziemy w pudełku kluczowego akcesorium.
Laptop Apple MacBook Pro z nowym czipem Apple M5 zadebiutował i jest dostępny do kupienia w ramach przedsprzedaży. Jego parametry są całkiem przyzwoite, aczkolwiek firma wykonała zaskakujący ruch - w pudełku nie znajdziemy zasilacza. To akcesorium trzeba sobie dokupić osobno.
Test Apple MacBook Pro 14 z procesorem Apple M4 Pro. Świetny laptop do pracy i multimediów, choć cena boli
Najnowszy MacBook Pro od Apple korzysta ze wspomnianego już czipu Apple M5, który w tym wypadku oferuje 4 rdzenie Performance, a także 6 rdzeni Efficient. Laptop ma również do dyspozycji usprawniony układ graficzny, dzięki czemu lepiej sprawdzi się w programach, takich jak Blender, czy też w grach wideo. Nastawiony jest on w dużym stopniu na AI, więc wydajniej obsłuży duże modele językowe, czy też modele dyfuzyjne. Od strony sprzętowej spotkamy się z 14,2-calowym ekranem Liquid Retina XDR, który wyróżnia się rozdzielczością 3024 x 1964 piksele, a także zmiennym odświeżaniem (ProMotion) do 120 herców. Reszta jego parametrów jest bardzo dobra. Na minus można zaliczyć natomiast moduły łączności bezprzewodowej (obecnie jest już Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0), a także dużą dopłatę do wyższych wersji pojemnościowych (zarówno w przypadku pamięci RAM, jak i nośnika SSD).
|Apple MacBook Pro z czipem Apple M5
|Procesor
|10-rdzeniowy (4P/6E)
|Układ graficzny
|10-rdzeniowy
|NPU
|16-rdzeniowy
|Pamięć RAM
|16 lub 24 GB (153 GB/s)
(Możliwe konfiguracje: 24 i 32 GB)
|Nośnik danych
|512 lub 1 TB SSD
(Możliwe konfiguracje: 1, 2 lub 4 TB)
|Wyświetlacz
|14,2" 3024 x 1964 px, Liquid Retina XDR, 120 Hz (ProMotion)
254 PPI, 1 000 000:1, do 1000 nitów w trybie SDR, do 1600 nitów w trybie HDR (peak), True Tone
|Łączność
|Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
|Porty, złącza i sloty
|1 x HDMI
1 x Port MagSafe 3
1 x Slot na karty SDXC
1 x Audio-Jack 3,5 mm
3 x Thunderbolt 4 (DP, 40 Gb/s)
|Kamera internetowa
|12 MP (Center Stage)
Nagrywanie wideo w Full HD
|Głośniki
|System sześciu głośników hi‑fi z przetwornikami niskotonowymi w technologii force‑cancelling
|Dolby Atmos
|Tak
|Mikrofony
|Układ trzech mikrofonów klasy studyjnej o wysokim stosunku sygnału do szumu z technologią kierunkowego kształtowania wiązki akustycznej
|Akumulator
|72,4 Wh, litowo-polimerowa
|Moc ładowania
|96 W lub wyższa (minimalnie 60 W)
|Czas pracy
|do 24 godzin strumieniowania wideo
do 16 godzin bezprzewodowego przeglądania internetu
|Gładzik
|Force Touch (wyczuwa siłę nacisku i obsługuje gesty)
|Systerm operacyjny
|macOS Tahoe
|Wymiary
|312,6 x 221,2 x 155 mm
|Waga
|1,55 kg
|Kolory
|Gwiezdna czerń, Srebrny
|Co w zestawie?
|Przewód USB typu C na MagSafe 3 (2 m)
Ściereczka do czyszczenia (tylko w wersji z wyświetlaczem nanostrukturalnym)
|Dostępność
|22 października 2025 roku
|Akcesoria
|Zasilacz o mocy 70 W: +319 zł
Zasilacz o mocy 96 W: +399zł
|Dodatki
|Szkło nanokrystaliczne: +750 zł
24 GB RAM: +1000 zł
32 GB RAM: +2000 zł
1 TB SSD: +1000 zł
2 TB SSD: +3000 zł
4 TB SSD: +6000 zł
|Ceny
|16/512 GB: 7999 zł
Apple MacBook Pro - nowa seria laptopów z czipami Apple M4, M4 Pro i M4 Max, ekranami Liquid Retina XDR i portami Thunderbolt
Na wyposażeniu nowości znalazły się trzy porty Thunderbolt 4, które mogą służyć do ładowania i przesyłania obrazu (DP Alt Mode), złącze HDMI, gniazdo słuchawkowe, a także slot na karty pamięci w formacie SDXC. W aspekcie audio możemy liczyć na sześć głośników, które wspierane są przez technologię Dolby Atmos. Akumulator ma pojemność 72,4 Wh, co w połączeniu z całkiem energooszczędnym czipem Apple M5 ma zapewnić bardzo długi czas pracy. Na uwagę zasługuje gładzik Force Touch, który wyczuwa siłę nacisku oraz gesty. Nie zabrakło najnowszej wersji systemu macOS, czyli Tahoe. Podstawowa odsłona kosztuje 7999 zł, ale zasilacza nie ma w zestawie. Jego koszt to przynajmniej 319 zł. Oficjalny opis od Apple tego produktu znajdziemy POD TYM ADRESEM.