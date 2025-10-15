Humble Bundle - jeszcze jeden atrakcyjny październikowy pakiet. Aż do 12 gier z uniwersum Warhammera po okazyjnej cenie

Uniwersum Warhammera jest na tyle popularne, że bez większych kłopotów znajdziemy jakiegoś przedstawiciela w obrębie każdego medium - z grami wideo włącznie. Inna sprawa, że ich jakość na przestrzeni lat była bardzo różna. Lwia ich część prezentuje niestety dość niski bądź średni poziom, jednak zdarzają się perełki, a ostatnio tego typu tendencja wzrasta. Tym razem znajdziemy coś ciekawego po okazyjnej cenie w ramach Humble Choice.

Humble Bundle oferuje w tym miesiącu również pakiet gier z uniwersum Warhammera za łącznie niespełna 13 dolarów.

Październik przynosi całkiem niezłe oferty z ramienia Humble Bundle . W tym przypadku mówimy o czymś dla fanów Warhammera (zarówno 40K, jak i wersji Fantasy). Wśród nich pojawia się chociażby Warhammer 40,000: Space Marine - Anniversary Edition od Relic Entertainment, gra akcji ukazująca losy Demetriana Titusa, ostatnio bardziej znanego z kontynuacji od Saber Interactive. Do tego ciekawa turowa strategia Warhammer 40,000: Battlesector z dwoma DLC, ukazująca akcję po pewnej słynnej bitwie (Devastation of Baal). Możecie też wcielić się w agenta Imperium w hack'n'slashu Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr i dodatku Prophecy od Neocore Games bądź orkowego lidera w ramach Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef.

Pierwszymi przedstawicielami sekcji Warhammer Fantasy jest nie byle co, bo Warhammer: End Times – Vermintide oraz usprawniająca praktycznie wszystko kontynuacja Warhammer: Vermintide 2. Obie gry są stworzone przez studio Fatshark i to pierwszoosobowe gry akcji przeznaczone do kooperacyjnych wypadów do walki z hordami wrogów - na tej samej zasadzie, co późniejszy Darktide. Dla urozmaicenia pojawia się Warhammer 40,000: Dakka Squadron – Flyboyz Edition, lotnicza strzelanka, gdzie wcielamy się w pilota orków, znajdziemy przy tym Warhammer 40,000: Mechanicus - znakomitą turową strategię z tech-kapłanami uniwersum w roli głównej. Na sam koniec zaś Warhammer: Chaosbane - jeszcze jeden przedstawiciel Warhammer Fantasy. Hack'n'slash pozwoli nam wybrać śmiałka wspierającego w walce z przeważającymi siłami hord Chaosu. Za całość zapłacimy 12,58 dolarów.

Źródło: Humble Bundle