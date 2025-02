Trzy dystrybucje Linuxa dla początkujących, które stanowią dobrą alternatywę dla Windowsa. Każdy poradzi sobie z ich obsługą

Mimo że Windows wciąż jest najpopularniejszym rozwiązaniem na komputerach osobistych, to wiele osób szuka alternatywy, która będzie im bardziej odpowiadać. Zazwyczaj wybór pada wtedy na jedną z dystrybucji systemu Linux - a tych jest naprawdę sporo. Użytkownicy poszukują więc tej, która będzie łatwa w obsłudze i zapewni im zbliżone doświadczenia do dotychczasowych. Każda z przedstawionych tu trzech propozycji okaże się odpowiednia właśnie dla takich osób.

Dystrybucji systemu Linux jest mnóstwo, więc początkujące osoby, które chcą wejść do tego świata, często zastanawiają się nad wyborem odpowiedniej. Omówione tu trzy propozycje są proste w obsłudze, a przy tym każda z nich wyróżnia się czymś innym.

Wszystkie poradniki tak naprawdę z góry polecają tę samą dystrybucję, jaką jest Linux Mint. To prawda, że jest ona wręcz stworzona dla początkujących osób, natomiast dziś omówione zostaną nieco mniej znane odsłony, które okażą się równie łatwe w obsłudze. Pierwszą z nich jest Manjaro ze środowiskiem graficznym KDE Plasma. Opiera się on na dystrybucji Arch Linux, natomiast wspomniane środowisko pozwala na szeroki zakres personalizacji i konfiguracji. Oprócz wielu udogodnień, jak choćby synchronizacji z naszym smartfonem przy pomocy KDE Connect, mamy także dostęp do centrum z aplikacjami, w którym znajdziemy wszystkie popularne programy. Przy tym wszystkim wygląd i sam interfejs są bardzo zbliżone do tego, co znamy z systemu Microsoft Windows. Linuxa Manjaro pobierzemy z tego adresu.

Kolejną równie ciekawą dystrybucją jest Zorin OS (Core). System ten nie tylko prezentuje się naprawdę dobrze i pozwala na zapoznanie się ze środowiskiem Linuxa początkującym osobom, ale też stawia na naszą prywatność. Celem twórców było stworzenie dystrybucji, która stanie się udaną alternatywą dla Windowsa. Od środka system ten opiera się na odsłonie Linuxa o nazwie Ubuntu. Tutaj również w łatwy sposób zainstalujemy dodatkowe oprogramowanie, a także skonfigurujemy interfejs pod siebie. Propozycję pobierzemy z tego linku.

Ostatnią pozycją w tym krótkim zestawieniu jest elementary OS. Od razu po pierwszym spojrzeniu na interfejs zapewne na myśl przyjdzie nam system macOS. To właśnie ta całkiem unikatowa warstwa wizualna sprawia, że całość wygląda bardzo elegancko i schludnie. Samo obcowanie ze środowiskiem wymaga co prawda zmiany przyzwyczajeń (okno zamykamy przyciskiem po lewej stronie), natomiast w codziennej pracy system okazuje się naprawdę przyjazny dla użytkownika. U podstaw dystrybucji ponownie leży Linux Ubuntu. Na pokładzie znajdziemy specjalne centrum, które pozwoli nam na pobieranie dodatkowych aplikacji. System możemy znaleźć tutaj. Warto zaznaczyć, że z każdej dystrybucji możemy skorzystać bez jej instalacji na nośniku danych, więc jesteśmy w stanie wypróbować je bez wprowadzania zmian na naszym urządzeniu.

Źródło: PurePC