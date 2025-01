Deepin Linux - kolejna dystrybucja otrzymuje integracje z usługami AI. Lokalna obróbka zdjęć i nowy asystent do programowania

Rok 2024 z pewnością jeszcze bardziej będzie popularyzował "sztuczną inteligencję", wszak sporo firm decyduje się na podejmowanie coraz radykalniejszych kroków w tym kierunku. Wiele systemów operacyjnych już oferuje integrację z usługami AI, a różne dystrybucje Linuksa nie są tu wyjątkiem. Do kolejnej z nich właśnie zawitały nowe funkcje, które pomogą użytkownikom w szybszej obróbce zdjęć. Deepin Linux, bo o nim mowa, może także skorzystać z asystenta do programowania.

Deepin Linux to chińska dystrybucja systemu operacyjnego, która wyróżnia się autorskim środowiskiem, a przez wiele osób jest zaliczana do jednej z najładniejszych odmian Linuksa. Twórcy ogłosili właśnie dostępność nowych funkcji, które wprowadzają większą integrację z AI.

Aktualnie Deepin Linux oparty jest na Debianie, z kolei środowisko graficzne to autorskie DDE (Deepin Desktop Environment). Twórcy systemu już jakiś czas temu wdrożyli aplikację UOS AI, która stylistycznie wygląda jak Microsoft Copilot, a więc wyświetla się jako pasek z prawej strony ekranu. Jej zadaniem jest połączenie się z dostępnymi LLM, takimi jak GPT-4 i korzystanie z nich. Teraz system jeszcze bardziej zintegruje się z funkcjami związanymi z AI. Pierwszą aktualizacją jest wprowadzenie asystenta, który pomoże nam w programowaniu (dostępny jest za pośrednictwem środowiska deepin-IDE).

Kolejną nowością jest wtyczka do aplikacji wyświetlającej zdjęcia, a mianowicie Image Viewer AI. Dzięki niej będziemy mogli nadać kolory czarno-białym zdjęciom, zwiększyć ich rozdzielczość, usunąć tło lub zamazać je za danym obiektem, a także nałożyć filtry na grafiki (komiksowe, ręcznie rysowane itd.). Co jednak najciekawsze, usługa ta nie wymaga do działania połączenia z internetem, wszak wszystkie operacje są wykonywanie lokalnie na naszym sprzęcie. Omawiane nowości powinny znaleźć się w sklepie z aplikacjami, natomiast należy pamiętać, że obsługiwana wersja systemu zaczyna się od 20.9. Deepin Linux pobierzemy z tego adresu.

Źródło: It's FOSS