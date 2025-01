Microsoft Copilot już dostępny dla smartfonów z Androidem. Aplikacja wprowadza płatne funkcje z ChatGPT za darmo

Do Sklepu Google Play ukradkiem zawitała nowa aplikacja Microsoft Copilot. Usługa jest niczym innym, jak chatbotem Bing Chat ze zmienioną nazwą. Co jednak ciekawe, z poziomu aplikacji uzyskamy dostęp do multimodalnego modelu językowego GPT-4 oraz usługi generowania obrazów DALL-E 3. Do tych samych opcji mamy dostęp poprzez ChatGPT, natomiast tutaj są one całkowicie darmowe. Możliwości pozornie nowej usługi Microsoftu są naprawdę spore.

Microsoft Copilot doczekał się swojej mobilnej odsłony. Usługa dostępna jest już na smartfonach i innych urządzeniach z systemem Android. Wersja dla posiadaczy sprzętów od Apple czeka jeszcze na swój debiut.

Samą aplikację możemy ściągnąć ze Sklepu Google Play pod tym adresem. Po instalacji warto zalogować się na swoje konto Microsoft lub stworzyć nowe, ponieważ dzięki temu uzyskamy dostęp do pełnej funkcjonalności. Tak jak w przypadku ChatGPT możemy zadać praktycznie dowolne pytanie, natomiast już na starcie otrzymujemy dostęp do modelu językowego o dużo większych możliwościach, czyli GPT-4 (porównując choćby z GPT-3.5). Jest on w stanie analizować przesłane przez nas zdjęcia, opisywać je i udzielać na ich podstawie informacji.

Na dodatek usługa jest zintegrowana z DALL-E 3, więc możemy wygenerować jakikolwiek obraz z opisu tekstowego. Co jednak ciekawe, możemy zrobić zdjęcie dowolnego przedmiotu bądź po prostu naszego otoczenia i na tej podstawie stworzyć obraz w określonym stylu. Minusem w tym momencie jest brak pełnej obsługi wtyczek, tak jak ma to miejsce w wersji przeglądarkowej, jednak zapewne jest to tylko kwestią czasu. Aktualnie nie wiadomo także, kiedy pojawi się wersja dla urządzeń z systemem iOS. Warto wypróbować usługę, tym bardziej że mamy darmowy dostęp do płatnych opcji (zmiana na model językowy GPT-4 i dostęp do DALL-E 3 to koszt 20 dolarów miesięcznie w przypadku ChatGPT).

