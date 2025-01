Microsoft Copilot - stwórz własne utwory muzyczne po prostu je opisując. Usługa wzbogaca się o nową funkcję

Usługi oparte na "sztucznej inteligencji" pozwalają nam dziś na całkiem sporo. Jedną z możliwości jest tworzenie utworów muzycznych z opisów tekstowych. Kolejną firmą, która wdraża tę funkcjonalność do swoich usług, jest Microsoft. Dzięki nawiązaniu współpracy z Suno każdy użytkownik korzystający z usługi Microsoft Copilot ma teraz sposobność generowania opisywanej przez siebie muzyki. Efekty są interesujące, natomiast wprowadzona nowość jest nieco ograniczona.

Platforma Suno jest obecna na rynku już jakiś czas. Dzięki niej każdy może stworzyć własny utwór muzyczny. Można określić konkretny gatunek, temat przewodni oraz instrumenty, jakie mają się w nim pojawić, a nawet napisać własne zwrotki i refren (również po polsku). Całość robi wrażenie, a uzyskiwane efekty potrafią być bardzo przyjemne dla ucha. Oczywiście nie można wykorzystywać istniejących tekstów innych artystów muzycznych ani tworzyć muzyki na ich podobieństwo. Wszystko musi być "oryginalne". Od teraz każdy użytkownik usługi Microsoft Copilot może aktywować wtyczkę Suno i z poziomu czatu wpisać odpowiednią komendę, aby wygenerować treści muzyczne - możemy to zrobić praktycznie w każdym obsługiwanym języku.

Bez problemu stworzymy nawet "polskie" utwory, a sama ich jakość jest naprawdę zadowalająca. Natomiast sporym minusem tejże integracji jest wprowadzony limit. Dziennie możemy skorzystać z połączonej usługi Suno jedynie kilka razy. Oczywiście możemy przejść na oficjalną stronę Suno AI, tam stworzyć oraz zalogować się na swoje konto i kontynuować swoją przygodę z tworzeniem utworów muzycznych. Na start otrzymamy 50 kredytów, które pozwolą na utworzenie 10 utworów. Za 10 dolarów miesięcznie uzyskamy 2500 kredytów, natomiast za 30 dolarów będzie to 10 tys. kredytów. Analogicznie nasze możliwości wzrosną do 500 i 2000 utworów muzycznych w miesiącu. Warto choćby przetestować usługę, żeby wyrobić sobie o niej swoją opinię. Efekty mogą nas bardzo zaskoczyć.

