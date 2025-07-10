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Lossless Scaling - pojawił się projekt LSFG-VK, który częściowo przenosi funkcjonalność programu na systemy Linux

Mateusz Szlęzak | 10-07-2025 13:30 |

Lossless Scaling - pojawił się projekt LSFG-VK, który częściowo przenosi funkcjonalność programu na systemy LinuxOd kilku lat w grach dostępne są technologie upscalingu, których celem jest zwiększenie płynności rozgrywki. Na rynku pojawiły się takie rozwiązania jak NVIDIA DLSS, AMD FSR czy Intel XeSS, a nieco później – najbardziej uniwersalny z nich, czyli Lossless Scaling. Dzięki projektowi LSFG-VK na GitHub, ten ostatni jest teraz możliwy do uruchomienia również na dystrybucjach / systemach opartych na jądrze Linux, choć nie jest to pełnoprawny port programu.

Funkcja generowania klatek z programu Lossless Scaling działa na dystrybucjach Linuksa dzięki projektowi LSFG-VK. Programista zmienił działanie programu bazującego na D3D 11, przepisując kod aplikacji na Vulkan. Niestety nie obyło się bez dużych ograniczeń w funkcjonalności.

Lossless Scaling - pojawił się projekt LSFG-VK, który częściowo przenosi funkcjonalność programu na systemy Linux [1]

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Lossless Scaling to program oparty na API Direct3D 11, co z definicji oznacza, że nie działa natywnie na systemach opartych o jądro Linux. Teoretycznie można go uruchomić przy pomocy warstw kompatybilności, takich jak DXVK - i faktycznie, aplikacja może się uruchomić. Problem w tym, że nawet jeśli działa, to nie spełnia swojej właściwej funkcji. DXVK, mimo swojej skuteczności w tłumaczeniu D3D 11, nie potrafi przechwycić pełnego potoku renderującego (shader pipeline) w taki sposób, jaki jest wymagany przez Lossless Scaling. Dodatkowo DXVK działa w sposób mocno zautomatyzowany i nieprzejrzysty, a do tego implementuje własną logikę synchronizacji, która różni się od natywnego DX11. To sprawia, że pewne operacje – w szczególności te zależne od precyzyjnego czasu wykonania i kontroli nad shaderami nie działają tak, jak powinny. Aby więc faktycznie uruchomić Lossless Scaling w sposób w funkcjonalny pod Linuksem, konieczne było nie tylko uruchomienie DXVK natywnie (bez Wine/Protona), ale także ręczne odtworzenie całego potoku graficznego i przepisanie go od podstaw w API Vulkan – dokładnie tak, jak zrobiono to w ramach projektu LSFG-VK. O czym więcej można przeczytaj TUTAJ.

Lossless Scaling - pojawił się projekt LSFG-VK, który częściowo przenosi funkcjonalność programu na systemy Linux [2]

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Warto podkreślić, że LSFG-VK nie jest ani warstwą kompatybilności, ani nakładką dla programu Lossless Scaling. To zupełnie oddzielny projekt, który jedynie wykorzystuje bibliotekę Lossless.dll, umożliwiając jej uruchomienie w środowisku Vulkan na Linuksie. W związku z tym uruchomienie aplikacji Lossless Scaling przez Steam nie ma żadnego wpływu na działanie LSFG-VK. Aby skorzystać z LSFG-VK, należy ręcznie dodać odpowiednie zmienne środowiskowe w opcjach uruchamiania gry: ENABLE_LSFG=1 LSFG_MULTIPLIER=4 %command%. Pierwsza sekcja aktywuje generowanie jednej dodatkowej klatki, natomiast druga ustawia mnożnik, zaleca się 2-4, choć można ustawić ich więcej. Należy przy tym zaznaczyć, że LSFG-VK przenosi wyłącznie funkcję generowania klatek i nie zawiera żadnych mechanizmów upscalingu obrazu. Oznacza to, że mamy tu do czynienia z częściowym i mocno ograniczonym przeniesieniem funkcjonalności Lossless Scaling. Dodatkowo zgodnie z informacjami od autora, LSFG-VK nie działa z Gamescope, czyli kompozytorem Wayland stworzonym przez Valve z myślą o Steam Decku. Mimo to, na komputerach stacjonarnych z Linuksem często zaleca się uruchamianie gier ze zmienną -gamescope, ponieważ w wielu przypadkach poprawia to wydajność.

Lossless Scaling - pojawił się projekt LSFG-VK, który częściowo przenosi funkcjonalność programu na systemy Linux [3]

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Aby zainstalować LSFG-VK, naturalnie potrzebujesz posiadać lub zakupić za kilka złotych program Lossless Scaling na platformie Steam. W rzeczywistości wystarczy jednak mieć dostęp do biblioteki Lossless.dll. Następnie zaczynają się schody - trzeba otworzyć terminal i zainstalować kilka niezbędnych narzędzi, takich jak: base-devel, clang, llvm, vulkan-headers, cmake, meson, ninja oraz git. Kolejnym krokiem jest sklonowanie kodu źródłowego LSFG-VK z GitHub, zbudowanie programu za pomocą narzędzi takich jak cmake, a na końcu jego instalacja. Cały proces opisany jest na przykładzie dystrybucji Arch Linux TUTAJ. Autor projektu udostępnia także listę kompatybilności z grami, w której znajdują się m.in. takie tytuły jak: Minecraft, Metro Exodus, Quake II RTX, Resident Evil 2 Remake, Genshin Impact, DOOM: The Dark Ages oraz Indiana Jones and the Great Circle. Możemy więc zauważyć, że LSFG-VK współpracuje całkiem dobrze z Protonem. Mimo wszystko nie jest to pełny port Lossless Scaling dla Linux, jak podaje wiele mediów technologicznych, a jedynie przeniesienie funkcji generowania klatek, choć jak podaje autor projektu, prace cały czas trwają.

Źródło: GitHub
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