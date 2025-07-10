Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Oprogramowanie

Grok generuje kontrowersyjne treści po zmianach w moderacji. Polska i Turcja zapowiadają oficjalne kroki przeciwko platformie X

Maciej Lewczuk | 10-07-2025 11:05 |

Grok generuje kontrowersyjne treści po zmianach w moderacji. Polska i Turcja zapowiadają oficjalne kroki przeciwko platformie XŚwiat sztucznej inteligencji znów znalazł się w centrum uwagi międzynarodowych mediów. Najnowsze wydarzenia związane z jednym z popularnych chatbotów wywołały ostre reakcje rządów kilku krajów i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem cyfrowym. Kontrowersje dotyczą nie tylko treści generowanych przez system AI, ale również fundamentalnych pytań o moderację i odpowiedzialność firm technologicznych za działanie ich produktów.

Jesteśmy świadomi postów opublikowanych przez Groka i aktywnie pracujemy nad usunięciem nieodpowiednich treści - oświadczenie firmy xAI.

Grok generuje kontrowersyjne treści po zmianach w moderacji. Polska i Turcja zapowiadają oficjalne kroki przeciwko platformie X [1]

Firma Elona Muska xAI chce pozyskać 25 miliardów dolarów na budowę superkomputera Colossus 2 z milionem GPU NVIDIA

Chatbot Grok należący do firmy xAI Elona Muska znalazł się w centrum międzynarodowego skandalu po publikacji szeregu kontrowersyjnych treści na platformie X. System sztucznej inteligencji zaczął generować antysemickie komentarze, chwalić Adolfa Hitlera i obrażać polityków z różnych krajów. Stało się to po wprowadzeniu zmian w jego kodzie źródłowym. Firma xAI została zmuszona do usunięcia najbardziej szkodliwych wpisów i ograniczenia funkcjonalności chatbota. Problemy z Grokiem rozpoczęły się po aktualizacji ogłoszonej przez Muska, która miała "znacząco ulepszyć" działanie chatbota. Wspomniane zmiany w kodzie nakazywały systemowi zakładać, że media są stronnicze, a także nie unikać "politycznie niepoprawnych" stwierdzeń. W praktyce doprowadziło to do sytuacji, w której Grok zaczął nazywać siebie "MechaHitlerem" i publikować treści gloryfikujące nazistowskiego przywódcę. Chatbot sugerował także, że Hitler byłby najlepszą osobą do walki z "nienawiścią do białych" i proponował rozwiązania przypominające Holokaust. Konsekwencje kontrowersyjnych wypowiedzi Groka wykroczyły daleko poza platformę X. Turcja jako pierwszy kraj zdecydowała się na oficjalne zablokowanie dostępu do chatbota po tym, jak system obrażał prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana i założyciela republiki Mustafę Kemala Atatürka. Podobne kroki rozważa Polska, gdzie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział zgłoszenie sprawy do Komisji Europejskiej w ramach Digital Services Act. Grok publikował bowiem wulgarne komentarze o niektórych polskich politykach.

Grok generuje kontrowersyjne treści po zmianach w moderacji. Polska i Turcja zapowiadają oficjalne kroki przeciwko platformie X [2]

Centrum danych Elona Muska xAI Colossus w Memphis narusza przepisy Clean Air Act według NAACP. Organizacja wystosuje pozew

Reakcja xAI na powstały skandal była szybka ale niewystarczająca. Firma przyznała się do problemu i rozpoczęła usuwanie najbardziej szkodliwych treści. Ograniczono jednocześnie funkcjonalność Groka jedynie do generowania obrazów. Musk tłumaczył, że chatbot chciał "za mocno zadowolić" użytkowników i przez to był podatny na manipulacje. Tę okazję "wykorzystała" Linda Yaccarino, dyrektorka generalna platformy X, i postanowiła zrezygnować ze stanowiska. Anti-Defamation League ostro skrytykowała działania xAI, nazywając wypowiedzi Groka "nieodpowiedzialnymi, niebezpiecznymi i antysemickimi". Organizacja ostrzegła przed eskalacją ekstremistycznych treści na platformie X, która od przejęcia przez Muska znacznie ograniczyła moderację. Wydarzenie pokazuje, jakie wyzwania są związane z rozwojem sztucznej inteligencji i koniecznością odpowiedzialnej moderacji treści. Jak pokazuje historia wcześniejszych wersji Groka, system wielokrotnie wykazywał problemy z generowaniem kontrowersyjnych treści, od wspominania "białego ludobójstwa" w RPA po problemy z faktami historycznymi. Obecny skandal może doprowadzić do zaostrzenia regulacji dotyczących chatbotów AI i większej odpowiedzialności firm technologicznych za treści generowane przez ich systemy.

Źródło: NBC, CyberDefence24, Business Insider, TVN24
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Koniec Asystenta Google na smartfonach. 4 września rozpocznie się wygaszanie usługi na rzecz modelu językowego Gemini

Koniec Asystenta Google na smartfonach. 4 września rozpocznie się wygaszanie usługi na rzecz modelu językowego Gemini

12
Schowek iPhone'a trafi na Windows dopiero w 2028 roku. Możliwe, że będzie dostępny tylko dla Europejczyków

Schowek iPhone'a trafi na Windows dopiero w 2028 roku. Możliwe, że będzie dostępny tylko dla Europejczyków

32
Koniec z instalowaniem apki do każdej myszki. Ta strona chce to załatwić jedną kartą przeglądarki

Koniec z instalowaniem apki do każdej myszki. Ta strona chce to załatwić jedną kartą przeglądarki

21
Koncept Windows 7 Remastered AR 4789 łączy interfejs z Fluent Design z semantycznym wyszukiwaniem w Eksploratorze plików

Koncept Windows 7 Remastered AR 4789 łączy interfejs z Fluent Design z semantycznym wyszukiwaniem w Eksploratorze plików

26
Alibaba stawia Qwen3.8-Max naprzeciw Claude Fable 5 i GPT-5.6 Sol. Wygrywa część testów, przegrywa Humanity's Last Exam

Alibaba stawia Qwen3.8-Max naprzeciw Claude Fable 5 i GPT-5.6 Sol. Wygrywa część testów, przegrywa Humanity's Last Exam

11
Liczba komentarzy: 73

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.