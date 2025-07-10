Świat sztucznej inteligencji znów znalazł się w centrum uwagi międzynarodowych mediów. Najnowsze wydarzenia związane z jednym z popularnych chatbotów wywołały ostre reakcje rządów kilku krajów i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem cyfrowym. Kontrowersje dotyczą nie tylko treści generowanych przez system AI, ale również fundamentalnych pytań o moderację i odpowiedzialność firm technologicznych za działanie ich produktów.

Jesteśmy świadomi postów opublikowanych przez Groka i aktywnie pracujemy nad usunięciem nieodpowiednich treści - oświadczenie firmy xAI.

Chatbot Grok należący do firmy xAI Elona Muska znalazł się w centrum międzynarodowego skandalu po publikacji szeregu kontrowersyjnych treści na platformie X. System sztucznej inteligencji zaczął generować antysemickie komentarze, chwalić Adolfa Hitlera i obrażać polityków z różnych krajów. Stało się to po wprowadzeniu zmian w jego kodzie źródłowym. Firma xAI została zmuszona do usunięcia najbardziej szkodliwych wpisów i ograniczenia funkcjonalności chatbota. Problemy z Grokiem rozpoczęły się po aktualizacji ogłoszonej przez Muska, która miała "znacząco ulepszyć" działanie chatbota. Wspomniane zmiany w kodzie nakazywały systemowi zakładać, że media są stronnicze, a także nie unikać "politycznie niepoprawnych" stwierdzeń. W praktyce doprowadziło to do sytuacji, w której Grok zaczął nazywać siebie "MechaHitlerem" i publikować treści gloryfikujące nazistowskiego przywódcę. Chatbot sugerował także, że Hitler byłby najlepszą osobą do walki z "nienawiścią do białych" i proponował rozwiązania przypominające Holokaust. Konsekwencje kontrowersyjnych wypowiedzi Groka wykroczyły daleko poza platformę X. Turcja jako pierwszy kraj zdecydowała się na oficjalne zablokowanie dostępu do chatbota po tym, jak system obrażał prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana i założyciela republiki Mustafę Kemala Atatürka. Podobne kroki rozważa Polska, gdzie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział zgłoszenie sprawy do Komisji Europejskiej w ramach Digital Services Act. Grok publikował bowiem wulgarne komentarze o niektórych polskich politykach.

Reakcja xAI na powstały skandal była szybka ale niewystarczająca. Firma przyznała się do problemu i rozpoczęła usuwanie najbardziej szkodliwych treści. Ograniczono jednocześnie funkcjonalność Groka jedynie do generowania obrazów. Musk tłumaczył, że chatbot chciał "za mocno zadowolić" użytkowników i przez to był podatny na manipulacje. Tę okazję "wykorzystała" Linda Yaccarino, dyrektorka generalna platformy X, i postanowiła zrezygnować ze stanowiska. Anti-Defamation League ostro skrytykowała działania xAI, nazywając wypowiedzi Groka "nieodpowiedzialnymi, niebezpiecznymi i antysemickimi". Organizacja ostrzegła przed eskalacją ekstremistycznych treści na platformie X, która od przejęcia przez Muska znacznie ograniczyła moderację. Wydarzenie pokazuje, jakie wyzwania są związane z rozwojem sztucznej inteligencji i koniecznością odpowiedzialnej moderacji treści. Jak pokazuje historia wcześniejszych wersji Groka, system wielokrotnie wykazywał problemy z generowaniem kontrowersyjnych treści, od wspominania "białego ludobójstwa" w RPA po problemy z faktami historycznymi. Obecny skandal może doprowadzić do zaostrzenia regulacji dotyczących chatbotów AI i większej odpowiedzialności firm technologicznych za treści generowane przez ich systemy.

Źródło: NBC, CyberDefence24, Business Insider, TVN24