Firma Elona Muska xAI chce pozyskać 25 miliardów dolarów na budowę superkomputera Colossus 2 z milionem GPU NVIDIA

Sztuczna inteligencja rozwija się w zawrotnym tempie, a firmy technologiczne inwestują ogromne środki w nowe rozwiązania obliczeniowe. W centrum uwagi znajdują się nie tylko modele językowe, ale też infrastruktura potrzebna do ich trenowania. Inicjatywy związane z budową superkomputerów stają się fundamentem przyszłych osiągnięć w tej dziedzinie. Coraz częściej słychać o projektach, które mają zmienić układ sił w globalnym wyścigu technologicznym.

Colossus 2 ma być największym superkomputerem na świecie, gotowym do szkolenia najbardziej zaawansowanych modeli AI – twierdzi xAI.

Firma xAI, założona przez Elona Muska, przygotowuje się do największej ofensywy w świecie AI. Według informacji CNBC, spółka zamierza pozyskać aż 25 miliardów dolarów na budowę superkomputera Colossus 2. To gigantyczne urządzenie ma zostać wyposażone w milion jednostek GPU firmy NVIDIA i będzie wykorzystywane do trenowania zaawansowanych modeli językowych konkurencyjnych wobec GPT-4 i GPT-5. Musk deklaruje, że Colossus 2 stanie się trzonem infrastruktury nowej generacji sztucznej inteligencji. Koszt realizacji projektu szacowany jest na ponad 35 mld dolarów, a jego uruchomienie planowane jest na 2026 rok.

Tło tego projektu stanowi globalny wyścig firm technologicznych w dziedzinie generatywnej AI. OpenAI, Google DeepMind, Anthropic i teraz xAI inwestują miliardy w infrastrukturę i moc obliczeniową. Według przecieków, Colossus 2 ma być nawet czterokrotnie potężniejszy od największych obecnie działających superkomputerów wykorzystywanych przez Microsoft i OpenAI. Jeśli zbiórka funduszy zakończy się sukcesem, Musk dołączy do liderów branży z własnym ekosystemem obliczeniowym, niezależnym od partnerów takich jak Microsoft czy Amazon. Projekt xAI nie tylko ugruntuje jego pozycję na rynku AI, ale może też zmienić układ sił w globalnym krajobrazie technologicznym.

Źródło: Wccftech, CNBC