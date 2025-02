Grok 3 zadebiutował. Nowy model AI od Elona Muska ma być lepszy od innych. Skorzystał z setek tysięcy akceleratorów NVIDIA H100

Najnowsza generacja dużych modeli językowych od firmy xAI, która zarządzana jest przez Elona Muska, doczekała się swojej oficjalnej premiery. Mowa o tytułowej rodzinie Grok 3, w skład której wchodzi kilka modeli. Wyróżnia się ona na tle innych rozwiązań głównie tym, że została wyszkolona na naprawdę ogromnej liczbie akceleratorów od przedsiębiorstwa NVIDIA. Możliwości mają być większe od obecnej konkurencji, takiej jak Gemini 2.0 Pro, DeepSeek-V3, a także GPT-4o.

Grok 3 to najnowsza rodzina dużych modeli językowych, która jest zdolna do dłuższego myślenia, rozwiązywania złożonych zagadnień, a przy tym może służyć za wyszukiwarkę internetową. Zaskakująca jest liczba akceleratorów, które zostały wykorzystane do jej rozwoju - mowa bowiem o 200 tysiącach.

Już w lipcu 2024 roku wiedzieliśmy, że Elon Musk planuje zbudowanie sporego centrum danych, które posłuży do stworzenia omawianej generacji modeli Grok 3. Jak już wspomniano wcześniej, liczba akceleratorów NVIDIA H100 miała wynosić 100 tysięcy - co już było naprawdę zaskakujące. Na transmisji, która odbyła się na platformie X, a stanowiła premierę nowych LLM, jeden z pracowników zdradził, że ostatecznie w jeszcze krótszym czasie (zaledwie 92 dni, a wcześniej były to 122 dni) udało się dodać kolejne 100 tys. akceleratorów. Ogromny klaster obliczeniowy ostatecznie posłużył do ulepszenia rodziny Grok 3. Według informacji przedstawionych na prezentacji, ma ona mieć większe możliwości od rywali na wielu polach (matematyka, nauka, kodowanie).

Funkcjonalność nowych modeli (Grok 3 oraz Grok 3 mini) nie jest jednak niczym nowym, gdyż mowa o sposobności wyszukiwania informacji (DeepSearch), dłuższego myślenia (Think), gdzie mamy wgląd w cały proces, a także rozwiązywania najtrudniejszych problemów (Big Brain). Grok 3 był w stanie stworzyć prostą grę, a także kod do animacji 3D. Na ten moment nie każda osoba będzie mogła skorzystać z nowości od xAI, gdyż w celu uzyskania dostępu trzeba zdecydować się na subskrypcję Premium+ (107,69 zł miesięcznie) lub nowo wprowadzaną SuperGrok (mówi się o 30 dolarach miesięcznie, ale są to niepotwierdzone informacje).

Źródło: X, The Verge, Slashdot, TechCrunch, Ikona: littleicon