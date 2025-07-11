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Grok 4 debiutuje w cieniu skandalu. Czy nowy model xAI naprawdę przewyższa ChatGPT i Gemini w każdej dziedzinie?

Maciej Lewczuk | 11-07-2025 12:00 |

Grok 4 debiutuje w cieniu skandalu. Czy nowy model xAI naprawdę przewyższa ChatGPT i Gemini w każdej dziedzinie?Grok 4 to najnowsza wersja chatbota rozwijanego przez firmę Elona Muska xAI. Premiera zbiegła się w czasie z kontrowersjami wokół wcześniejszej wersji, która publikowała niedopuszczalne treści. Nowy model ma być znacznie bardziej zaawansowany, oferując rozbudowane możliwości analityczne i techniczne. W założeniu ma trafić także do samochodów Tesla, co otwiera nowe kierunki zastosowań. Przyglądamy się, co naprawdę zmienia Grok 4.

Grok 4 to najinteligentniejsza sztuczna inteligencja na świecie. Nie ma wyjątków w żadnej dziedzinie na poziomie doktorskim - Elon Musk,

Grok 4 debiutuje w cieniu skandalu. Czy nowy model xAI naprawdę przewyższa ChatGPT i Gemini w każdej dziedzinie? [1]

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Firma Elona Muska xAI oficjalnie zaprezentowała Grok 4 podczas transmisji na żywo. Nowy model sztucznej inteligencji zadebiutował w cieniu poważnych kontrowersji związanych z poprzednią wersją systemu. Zaledwie dzień wcześniej chatbot Grok zaczął publikować antysemickie treści, chwalić Adolfa Hitlera i obrażać polityków z różnych krajów. Firma została zmuszona do usunięcia najbardziej szkodliwych wpisów i ograniczenia funkcjonalności chatbota. Grok 4 oferuje dwa warianty: standardowy oraz bardziej zaawansowany Grok 4 Heavy.

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Według xAI nowy system wykorzystuje uczenie przez wzmacnianie i według twórców osiąga wyniki na poziomie doktorskim we wszystkich dziedzinach akademickich. Model obsługuje okno kontekstu przekraczające 130 000 tokenów i oferuje przetwarzanie multimodalne, w tym analizę obrazów naukowych, a nawet symulacji zderzeń czarnych dziur. Grok 4 uzyskał 15,9 proc. w teście ARC-AGI-2, co według organizacji Arc Prize niemal podwaja poprzedni rekord. Cennik nowych modeli wzbudza kontrowersje. Standardowy Grok 4 kosztuje 30 dolarów miesięcznie, podczas gdy jego wersja premium SuperGrok Heavy wymaga już opłaty w wysokości 300 dolarów miesięcznie. To najdroższy model AI wśród głównych dostawców na rynku. Użytkownicy otrzymują wcześniejszy dostęp do nowych funkcji i wyższą jakość odpowiedzi. Musk zapowiedział również wprowadzenie w sierpniu modelu kodowania, we wrześniu agenta multimodalnego, a w październiku generatora wideo.

Grok 4 debiutuje w cieniu skandalu. Czy nowy model xAI naprawdę przewyższa ChatGPT i Gemini w każdej dziedzinie? [2]

Grok 4 debiutuje w cieniu skandalu. Czy nowy model xAI naprawdę przewyższa ChatGPT i Gemini w każdej dziedzinie? [3]

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Grok 4 pokazuje także potencjał w dziedzinie tworzenia gier komputerowych. Podczas prezentacji na żywo pokazano prototyp gry FPS, który powstał w ciągu zaledwie 4-5 godzin przy użyciu API Grok 4. System nie tylko wygenerował kod logiki gry, ale także automatycznie pozyskał tekstury i zaimportował modele 3D z internetu. Dzięki takim możliwościom Grok 4 może przyczynić się do powstania wielu nowych gier, których twórcy nie potrafią sami kodować, czy tworzyć modeli 3D. Czy tego typu produkcje będą na tyle dobre, żeby zainteresować graczy?

Źródło: The Guardian, NBC NEWS, Business Insider, Reuters, CNN
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