Sztuczna Inteligencja może teraz za Ciebie stworzyć muzykę. Jak dobry jest nowy system MusicLM od Google?

Żyjemy w czasach, w których technologia rozwija się w takim tempie, że coraz trudniej rozróżnić prawdę od fałszu. Sztuczna inteligencja zadomawia się coraz bardziej w naszym życiu. Jednocześnie nam je ułatwia i utrudnia. Tym razem może się okazać całkiem pomocna. Za pomocą nowego systemu od Google - MusicLM - stworzymy muzykę w dowolnym gatunku poprzez opisanie jej. Czym się wyróżnia nowy "twór" Alphabet'u?

Kolejne wejście SI do naszego życia. Google opracowało właśnie system MusicLM, oparty na sztucznej inteligencji, dzięki któremu stworzysz muzykę... za pomocą tekstu.

"Przedstawiamy MusicLM, system generujący wysokiej jakości muzykę z opisów tekstowych, takich jak spokojna muzyka grana na skrzypcach połączona z harmonicznie zniekształconym, gitarowym riffem'" - tak swoje dzieło opisuje samo Google. Oczywiście nie jest to pierwszy generator muzyki SI. Jednak projekty takie jak Google AudioML czy Jukebox tylko dotknęły tego tematu. MusicLM ma natomiast pokaźną bazę danych, na których może się opierać (280 tysięcy godzin muzyki). Pomaga to w tworzeniu utworów muzycznych o dużej różnorodności i głębi. To, co wyróżnia ten projekt, to fakt, że SI może nie tylko "łączyć różne gatunki muzyki i instrumenty, ale również generować utwory przy użyciu abstrakcyjnych koncepcji, które normalnie są ciężkie dla zrozumienia dla komputerów".

Chcesz usłyszeć połączenie muzyki do gier zręcznościowych z nutą kosmicznego brzmienia w akompaniamencie akordeonu? Nie ma problemu! Tak naprawdę możemy wpisać cokolwiek, jak najlepiej opisując to, co chcemy uzyskać i SI wygeneruje nam naprawdę dobrze brzmiącą muzykę. Bardzo ciekawe jest również to, że dzięki tej technologii możemy wygenerować muzykę opartą na nuceniu, gwizdaniu czy opisie namalowanego obrazu - interesująco brzmi podkład do obrazu Salvadora Dali "Trwałość Pamięci". Słysząc muzykę oddającą klimat dzieła, surrealistyczność płynąca z tego obrazu, działa jeszcze bardziej na zmysły. Efekt finalny jest naprawdę ciekawy.

Oczywiście projekt nie jest doskonały. Czasami utwór brzmi dość dziwnie i ma zniekształcone fragmenty wokalne. Jednak w większości przypadków oferuje naprawdę satysfakcjonujący efekt. Podobnie do innych generatorów muzyki opartych na SI, na ten moment nie jest on udostępniony publicznie z uwagi na prawa autorskie. Jak więc będzie wyglądać sprawa z licencjonowaniem? Trochę światła rzuca dokument z 2021 roku, w którym Eric Sunray sugeruje, że "istnieje wystarczająco dużo 'spójności' z oryginalnych piosenek, żeby tak wygenerowana muzyka naruszała prawa do reprodukcji". Więc prawdopodobne jest to, że aby jej używać, będziemy musieli uzyskać zezwolenie.

Dla zainteresowanych całym projektem pozostawiam link. Warto zobaczyć jakie efekty udało się uzyskać poprzez wpisanie pojedynczych fraz i bardziej złożonych opisów. Obecnie sztuczna inteligencja ma już swoje miejsce w prawdziwym świecie artystów. Holly Herndon, amerykańska kompozytorka, która sama siebie określa jako "muzyka komputerowego", korzystając ze wsparcia SI o nazwie Holly+, stworzyła cały album. Efekty tego zabiegu możecie zobaczyć na filmiku poniżej. Czy to wszystko rozwija się w dobrą stronę? Każdy sam musi odpowiedzieć sobie na to pytanie. Obecnie jednak technologia zarazem przeraża i zachwyca.

Źródło: Engadget