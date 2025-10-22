X Handle Marketplace Elona Muska sprzedaje nieaktywne nazwy użytkowników za kwoty od 2500 do milionów dolarów

Nazwa użytkownika w mediach społecznościowych to coś więcej niż kilka znaków po "@". To cyfrowa wizytówka, element brandingu, a dla wielu firm najważniejszy składnik strategii marketingowej. Problem? Najlepsze nicki rozeszły się lata temu dla kont nieaktywnych od lat. Elon Musk najwyraźniej dostrzegł w tej sytuacji niewykorzystany potencjał. X właśnie uruchomiło nową funkcję, która ma zmienić zasady gry w pozyskiwaniu atrakcyjnych nazw użytkowników.

X Handle Marketplace to pierwsza w branży platforma do redystrybucji nieużywanych nazw użytkowników, gdzie za dostęp do upragnionego nicka zapłacisz nawet milion dolarów, ale stracisz go rezygnując z subskrypcji.

Platforma X Handle Marketplace oficjalnie startuje jako "pierwsze w branży rozwiązanie do redystrybucji nieużywanych nazw użytkowników". Subskrybenci Premium+ (40 USD miesięcznie) oraz Premium Business (200-1000 USD miesięcznie) mogą składać wnioski o nieaktywne nicki w dwóch kategoriach. Priority Handles, czyli pełne imiona, frazy wielowyrazowe, kombinacje alfanumeryczne. Są one teoretycznie darmowe i przydzielane w ciągu trzech dni. Haczyk? Obniżenie pakietu oznacza utratę nicka po 30 dniach. Rare Handles (@Pizza, @Tom, @Legend) trafiają do programów Rare Handle Drops, gdzie X ocenia wartość użytkownika na podstawie aktywności, oraz Direct Purchase, czyli zaproszeniowy program z cenami od 2500 USD do ponad siedmiu cyfr. To już nie social media, a spekulacyjny rynek przypominający czasy milionowych wycen domen jak business.com. Różnica? Priority Handles znikają po downgrade konta, a tylko najdroższe Rare Handles pozostają na stałe. To nie własność, to leasing cyfrowej tożsamości.

Handles are coming...



Join the waitlist at https://t.co/78v6LhGZiz pic.twitter.com/XOa9b2lfkN — Handle Marketplace (@XHandles) October 19, 2025

Dla marek i influencerów to szansa na legalny dostęp do wymarzonego brandingu, ale jednocześnie pułapka uzależnienia od subskrypcji za 1000 USD miesięcznie. Instagram oficjalnie zakazuje handlu nickami (Meta nawet procesowała się z użytkownikami), ale podziemny rynek kwitnie. X legalizuje szarą strefę, szukając desperacko przychodów po spadku wpływów reklamowych w Q2 2025. Jeśli system wypali, konkurencja od Threads po LinkedIn może pójść w ślady X, komercjalizując tożsamość cyfrową jeszcze bardziej. Jeśli nie, to platforma straci kolejną porcję wiarygodności w oczach społeczności zmęczonej agresywną monetyzacją Muska.

Źródło: X