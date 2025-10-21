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Darkenstein 3D - zadebiutował shooter inspirowany serią Wolfenstein i DOOM. Gra zupełnie za darmo

Szymon Góraj | 21-10-2025 22:00 |

Darkenstein 3D - zadebiutował shooter inspirowany serią Wolfenstein i DOOM. Gra zupełnie za darmoKilka lat temu jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się tzw. boomer shootery. Luźna strzelanina nawiązująca do klasycznych FPS-ów spod znaku DOOMa czy Wolfensteina, szybkie tempo, nierzadko też oldschoolowa szata graficzna. Turbo Overkill, Dusk, Project Warlock, później sporadycznie wychodziły jeszcze takie pozycje jak Warhammer 40K: Boltgun. Teraz zaś studio Rowye i wydawcy z MicroProse wypuszczają Darkenstein 3D - i to zupełnie za darmo.

Darkenstein 3D jest nowym klasycznym shooterem nawiązujących do największych tytułów gatunku sprzed lat, na czele z Wolfensteinem. Co najważniejsze, jest do nabycia zupełnie za darmo na Steamie.

Darkenstein 3D - zadebiutował shooter inspirowany serią Wolfenstein i DOOM. Gra zupełnie za darmo [1]

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Jeżeli macie ochotę pograć w coś luźnego w jesienne wieczory, ten FPS może być strzałem w dziesiątkę. Darkenstein 3D nawiązuje do złotych lat 90., jeżeli chodzi o tego typu gry - na czele z legendarnym Return to Castle Wolfenstein. Nie jest to oczywiście nie wiadomo jaka rewolucja - ot, okraszony nostalgią boomer shooter, w którym ostrzeliwujemy oddziały III Rzeszy w ciasnych korytarzach. Co jednak istotne, grę nabędziemy zupełnie za darmo, co najwyżej można podrzucić twórcom 4 dychy za soundtrack. A opinie wskazują na razie na porządny tytuł.

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Wchodzimy w skórę niejakiego Hobo Guya, który rusza do walki z nazistami, by odzyskać porwanego psa, Gunthera. Eksplorujemy zatem kolejne mapy (łącznie jest ich 13), traktując złoli różnymi zabawkami, w tym miotaczem ognia, by nauczyć siepaczy Hitlera, że odbieranie komuś czworonoga bywa bardzo nieroztropną decyzją. Wśród przeciwników pojawią się nawet obce formy życia i zombie. Jak przystało na grę retro tego typu, po drodze można znajdywać różne sekrety i skarby, urozmaicające ciągłą młóckę.

Darkenstein 3D - zadebiutował shooter inspirowany serią Wolfenstein i DOOM. Gra zupełnie za darmo [2]

Darkenstein 3D - zadebiutował shooter inspirowany serią Wolfenstein i DOOM. Gra zupełnie za darmo [3]

Darkenstein 3D - zadebiutował shooter inspirowany serią Wolfenstein i DOOM. Gra zupełnie za darmo [4]

Darkenstein 3D - zadebiutował shooter inspirowany serią Wolfenstein i DOOM. Gra zupełnie za darmo [5]

Źródło: Steam
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