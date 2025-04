Test smartfona CMF Phone 2 Pro - znakomity wybór dla oszczędnych. Nie ma lepszego od CMF Phone'a drugiego!

My, Polacy, bardzo lubimy zwłaszcza te produkty, które są znacznie tańsze od innych, a przy tym wcale nie gorsze. Nic dziwnego więc, że już wiele lat temu w naszym kraju ubóstwiane były urządzenia chińskich producentów, ze szczególnym wskazaniem na hitowe niegdyś smartfony Xiaomi Redmi Note. Dziś sytuacja na rynku prezentuje się zgoła inaczej, ale natura nie znosi próżni - co rusz pojawiają się nowe urządzenia mające walczyć o portfele oszczędnych Polaków. W zeszłym roku dosyć głośno zrobiło się o marce CMF by Nothing, która zaprezentowała m.in. bardzo ciekawego Phone'a 1 z mocną specyfikacją, bardzo atrakcyjną ceną i... kilkoma zaskakującymi brakami. Niniejsza premiera pokazuje jednak, że to był ledwie przedsmak tego, co nas czeka. Debiutuje właśnie CMF Phone 2 Pro, a my zapraszamy Was na recenzję tego smartfona!

Autor: Piotr Piwowarczyk

Zeszłoroczny CMF Phone 1 dosłownie zachwycił wielu mało wymagających użytkowników, bowiem w cenie poniżej 900 zł zaoferował m.in. wydajnego i energooszczędnego Dimensity 7300-Ultra, oryginalny design, ładny ekran AMOLED 120 Hz, aparat 50 MP, solidną baterię 5000 mAh z obsługą ładowania 33 W, a także w miary "czysty" system operacyjny z 3-letnim wsparciem. Jak się jednak okazało, tak przyzwoita specyfikacja została okupiona kilkoma istotnymi brakami, które w oczach sporej grupy internautów okazały się dyskwalifikujące. Po pierwsze, Phone 1 nie ma modułu NFC, a zatem o płatnościach zbliżeniowych można zapomnieć. Po drugie, amatorzy fotografii mogą kręcić nosem ze względu na ledwie pojedynczy aparat fotograficzny. Poza tym znaleźli się i tacy, którzy wytykali producentowi brak głośników stereo na pokładzie. Jak zatem widać, do ideału zabrakło dużo. Ale czy specyfikacja najnowszego smartfona od CMF by Nothing będzie budzić mniej kontrowersji?

CMF Phone 2 Pro w kilku aspektach nie różni się znacząco od zeszłorocznego Phone'a 1, jednak należy odnotować, tym razem producent zadbał m.in. o obiecujący zestaw aparatów z tyłu, lepszy ekran AMOLED i... moduł NFC. Czy mamy więc do czynienia z najopłacalniejszym smartfonem na rynku?

CMF Phone 2 Pro zasilany jest przez niemal ten sam układ SoC. Mowa tutaj o MediaTeku Dimensity 7300 (tym razem z dopiskiem Pro), który współpracuje z 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2. Mamy tutaj 6,77-calowy ekran AMOLED FHD+ 120 Hz - co warto odnotować, to prawdopodobnie ten sam panel, który zastosowano już w niedawno wydanych Nothing Phone'ach (3a). Dobrze prezentuje się również zestaw aparatów fotograficznych. Z przodu mamy "oczko" 16 MP, natomiast z tyłu umieszczono trzy jednostki: główną 50 MP, ultraszerokokątną 8 MP oraz teleobiektyw 50 MP. Warto jeszcze wspomnieć o baterii 5000 mAh z obsługą ładowania 33 W, nietypowo prezentującej się obudowie z certyfikatem IP54, a także slocie na kartę microSD.

CMF Phone 2 Pro Nothing Phone (3a) POCO X7 Platforma mobilna Dimensity 7300-Pro Snapdragon 7s Gen 3 Dimensity 7300-Ultra Procesor graficzny Mali-G615 MC2 Adreno 710 Mali-G615 MC2 System operacyjny Android 15 z NothingOS Android 15 z NothingOS Android 14 z HyperOS Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X 8 / 12 GB LPDDR4X 8 / 12 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 128 / 256 GB UFS 2.2 128 / 256 GB UFS 2.2 256 / 512 GB UFS 2.2 Obsługa kart SD tak, do 2 TB - - Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.4, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.4, NFC, IR Łączność przewodowa USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 Rozmiar ekranu 6,77" AMOLED 120 Hz 6,77" AMOLED 120 Hz 6,67" AMOLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2392 x 1080 px 2392 x 1080 px 2712 x 1220 px Kamera przednia 16 MP 32 MP 20 MP Kamera tylna 50 + 8 + 50 MP 50 + 8 + 50 MP 50 + 8 + 2 MP Klasa odporności IP54 IP64 IP68 Akumulator 5000 mAh 5000 mAh 5110 mAh Ładowanie 33 W 50 W 45 W Wymiary obudowy 164 x 78 x 7,8 mm 163,5 x 77,5 x 8,4 mm 162,3 x 74,4 x 8,4 / 8,6 mm Waga urządzenia 185 g 201 g 186 / 190 g Cena 8+128 GB - 999 zł 8+128 GB - od ok. 1569 zł 12+512 GB - od ok. 900 zł

Jak widać, w porównaniu do poprzednika zmieniło się wiele (tym razem jest NFC!) i można odnieść wrażenie, że dopisek "Pro" wcale nie trafił do oznaczenia tego smartfona przez przypadek. Tak właściwie w kilku aspektach nowe urządzenie od submarki CMF by Nothing przypomina niedawno omawianego przez nas Nothing Phone'a (3a) - na pierwszy rzut oka mamy tu przecież ten sam wyświetlacz, baterię o tej samej pojemności, ten sam system (NothingOS) z równie długim okresem wsparcia, a także tylny zestaw aparatów o podobnej konfiguracji. Na szczęście cena jest zauważalnie niższa. Podstawowy wariant ze 128 GB pamięci wewnętrznej kosztuje 999 zł, natomiast w sklepie nothing.tech nabyć można ciekawszą wersję 256 GB - i właśnie taka trafiła do naszej redakcji. Czas przekonać się, jak smartfon sprawuje się w praktyce.