Test smartfona Nothing Phone (3a) Pro - niecodzienne połączenie szalonego designu i solidnej specyfikacji

Nietrudno spotkać się dziś z opinią, że rynek smartfonów jest niezwykle nudny i w gruncie rzeczy większość modeli oferuje prawie to samo. Cóż, prawdę mówiąc coś w tym jest, choć sam jako recenzent i miłośnik nowych technologii staram się znajdywać ciekawostki w tabelkach ze specyfikacją czy nowych funkcjach w oprogramowaniu. Są jednak takie telefony, które już z daleka bardzo odróżniają się od konkurencji. Londyńska firma Nothing od kilku lat prezentuje nam niezwykle ekstrawaganckie modele o wyjątkowym designie, a także mocnej, oryginalnej specyfikacji. Tak konsekwentnego i atrakcyjnego dla klientów podejścia nie widzieliśmy od lat, dlatego każda premiera kolejnego modelu Phone jest szeroko komentowana w sieci. Mam więc niezmierną przyjemność zaprosić Was do pierwszej recenzji smartfona tej marki na łamach serwisu PurePC.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Choć początkowo Nothing kojarzyliśmy z intrygującymi flagowcami, od niedawna w ofercie tego producenta zaczęły przeważać średniaki. Zeszłoroczna linia modeli (2a) okazała się nad wyraz udana i opłacalna (szczególnie podstawowy model), ale jak będzie tym razem? Cóż, mamy wszelkie powody by sądzić, że nowa linia okaże się równie interesująca. Tym razem na rynek trafia nie jeden, a od razu dwa smartfony. Nothing Phone (3a) wyróżnia się m.in. znajomym już designem, chipem Snapdragon 7s Gen 3 i trzema aparatami z tyłu z teleobiektywem w roli głównej. Obok tego modelu debiutuje również Nothing Phone (3a) Pro wyróżniający się jeszcze lepszym zestawem aparatów i... zupełnie szalonym wyglądem, który prawdopodobnie nie każdemu przypadnie do gustu. Dziś bierzemy na tapet właśnie ten droższy wariant.

Nothing Phone (3a) Pro wyróżnia się nie tylko ekstrawagancką obudową z systemem podświetlenia Glyph, ale również zaawansowanym zestawem aparatów i przyciskiem Essential Key. Urządzenie wyceniono na 2049 zł.

Nothing Phone (3a) Pro opiera się na układzie Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, który jak na tę półką cenową wydaje się odpowiednim wyborem - można oczekiwać odpowiedniego poziomu wydajności i wysokiej kultury pracy. Urządzenie występuje na naszym rynku wyłącznie w jednej wersji, czyli z 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Ekran AMOLED ma tutaj przekątną 6,77 cala i cechuje się odświeżaniem 120 Hz. Przejdźmy teraz do zestawu aparatów, bo akurat pod tym względem nowy smartfon prezentuje się nadzwyczaj obiecująco. Mamy 50-megapikselową jednostkę główną od Samsunga, 50-megapikselowy teleobiektyw peryskopowy od Sony (zapewnia 3-krotny zoom optyczny), 8-megapikselowy aparat ultraszerokokątny od Sony oraz 50-megapikselową przednią kamerkę do Samsunga. Ponadto urządzenie ma baterię 5000 mAh z obsługą ładowania 50 W i obudowę z certyfikatem IP64.

Nothing Phone (3a) Pro Nothing Phone (2a) realme 14 Pro+ Platforma mobilna Snapdragon 7s Gen 3 Dimensity 7200-Pro Snapdragon 7s Gen 3 Procesor graficzny Adreno 710 Mali-G610 MC4 Adreno 710 System operacyjny Android 15 z NothingOS Android 14 z NothingOS Android 15 z realmeUI Pamięć RAM 12 GB LPDDR4X 8 / 12 GB LPDDR4X 8 / 12 GB LPDDR5 Pamięć wbudowana 256 GB UFS 2.2 128 / 256 GB UFS 2.2 256 / 512 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD - - - Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 6, BT 5.4, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.2, NFC Łączność przewodowa USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 Rozmiar ekranu 6,77" AMOLED 120 Hz 6,7" AMOLED 120 Hz 6,83" OLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2392 x 1080 px 2412 x 1080 px 2800 x 1272 px Kamera przednia 50 MP 32 MP 32 MP Kamera tylna 50 + 50 + 8 MP 50 + 50 MP 50 + 50 + 8 MP Klasa odporności IP64 IP54 IP68+IP69 Akumulator 5000 mAh 5000 mAh 6000 mAh Ładowanie 50 W 45 W 80 W Wymiary obudowy 163,5 x 77,5 x 8,4 mm 161,7 x 76,3 x 8,6 mm 163,5 x 77,3 x 8 / 8,3 mm Waga urządzenia 211 g 190 g 194 / 196 g Cena 12+256 GB - 2049 zł 8+128 GB - od ok. 1150 zł 8+256 GB - od ok. 2100 zł

Na pokładzie oczywiście nie zabrakło charakterystycznego dla smartfonów Nothing systemu podświetlenia Glyph. Co więcej, oba nowe modele tej firmy wyposażone zostały w specjalny przycisk Essential Key do szybkiego rejestrowania i zachowywania wszelkiego rodzaju treści. Smartfon Nothing Phone (3a) Pro oficjalnie kosztuje 2049 zł, a więc wcale niemało. Urządzenie jest zauważalnie droższe od technicznie podobnego wariantu bez dopisku Pro, który w wersji 8+128 GB kosztuje 1569 zł, a w wariancie 12+256 GB - 1779 zł. Omawiany właśnie model Pro będziemy zatem porównywać do innych nowości wycenionych na ponad 2000 zł, jak np. realme 14 Pro+, a także starszych, szybko taniejących modeli z wyższego segmentu.