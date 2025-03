Test smartfona realme 14 Pro+. Snapdragon 7s Gen 3 z baterią 6000 mAh i dobrymi aparatami w obudowie z certyfikatem IP69

Choć na całym świecie nie brakuje osób, które nie mają zamiaru interesować się innymi smartfonami niż tymi od Apple, Google czy Samsunga, to jednak generalnie trudno ignorować ostatnie poczynania chińskich firm. Wiele urządzeń z Państwa Środka nie tylko oferuje dziś najbardziej zaawansowane specyfikacje w swoich półkach, ale również zachwyca możliwościami fotograficznymi. W pierwszej kolejności na myśl przychodzą tutaj stricte flagowe telefony, jak OPPO Find X8 Pro, HONOR Magic7 Pro czy zaprezentowany przed momentem Xiaomi 15 Ultra, ale ciekawych premier nie brakuje też w średniej półce cenowej. Jednym z przykładów okazuje się choćby najnowszy realme 14 Pro+.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Ci, którzy mają jakąś wiedzę o rynku dzisiejszych smartfonów, na pewno kojarzą, że niespełna przed rokiem na rynku debiutował realme 12 Pro+, który do dziś jest całkiem interesującym średniopółkowym modelem wyposażonym w imponujący zestaw aparatów. Pytanie tylko, dlaczego następca tego modelu ma "czternastkę" w nazwie? Dlaczego przeskoczono o ten jeden numerek? Otóż okazuje się, że pod koniec lipca ubiegłego roku marka realme faktycznie wydała jeszcze model 13 Pro+, jednak przeznaczono go wyłącznie na wybrane rynki (głównie azjatyckie). Sami przyznacie, że bombardowanie nas podobnymi urządzeniami co parę miesięcy byłoby trochę słabym zagraniem ze strony producenta, dlatego na kolejną premierę modelu ze średniego segmentu czekaliśmy aż do dziś. Ale czy było warto? Cóż, jedno jest pewne - po do dobrych recenzjach modeli realme GT 6(T) czy GT 7 Pro mamy prawo mieć wysokie oczekiwania. Sprawdźmy więc najnowsze dzieło tej marki.

Smartfon realme 14 Pro+ zapowiada się na doskonałego superśredniaka. Całość zasila co prawda niezbyt imponujący Snapdragon 7s Gen 3, ale na pokładzie mamy jeszcze m.in. baterię 6000 mAh z obsługą ładowania 80 W, pamięć UFS 3.1, obudowę IP69, czterostronnie zakrzywiony ekran AMOLED czy w końcu obiecujący zestaw aparatów z teleobiektywem peryskopowym Sony IMX882 w roli głównej.

Smartfon realme 14 Pro+ pod względem specyfikacji technicznej nie ma zamiaru nawet udawać flagowca, o czym świadczy chociażby wybór układu SoC. Całość zasilana jest przez popularnego w tym segmencie Snapdragona 7s Gen 3 współpracującego z 8 lub 12 GB pamięci RAM oraz 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Warto w tym miejscu dodać, że producent sięgnął tutaj kolejno po moduły LPDDR5 oraz UFS 3.1. Powinny one zagwarantować całkiem żwawe działanie urządzenia, a zatem o wydajność można być względnie spokojnym. Nieźle prezentuje się też 6,83-calowy, czterostronnie zakrzywiony ekran OLED 120 Hz, bateria o pojemności 6000 mAh z obsługą ładowania 80 W oraz dosyć cienka obudowa z certyfikatem IP68+IP69. Siłą tego smartfona jest jednak zestaw aparatów, bowiem producent postarał się o główną jednostkę 50 MP Sony IMX896, teleobiektyw peryskopowy 50 MP Sony IMX882, a także jednostkę ultraszerokokątną 8 MP. Z przodu ulokowano natomiast "oczko" 32 MP z autofokusem.

realme 14 Pro+ Redmi Note 14 Pro+ Xiaomi 14T Platforma mobilna Snapdragon 7s Gen 3 Snapdragon 7s Gen 3 Dimensity 8300-Ultra Procesor graficzny Adreno 710 Adreno 710 Mali-G615 MC6 System operacyjny Android 15 z realmeUI Android 15 z realmeUI Android 14 z HyperOS Pamięć RAM 8 / 12 GB LPDDR5 8 / 12 GB LPDDR4X 12 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 / 512 GB UFS 3.1 256 / 512 GB UFS 2.2 256 GB UFS 4.0 Obsługa kart SD - - - Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 6, BT 5.2, NFC 5G, WiFi 6e, BT 5.4, NFC, IR 5G, WiFi 6e, BT 5.4, NFC, IR Łączność przewodowa USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 Rozmiar ekranu 6,83" OLED 120 Hz 6,67" AMOLED 120 Hz 6,67" AMOLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2800 x 1272 px 2712 x 1220 px 2712 x 1220 px Kamera przednia 32 MP 20 MP 32 MP Kamera tylna 50 + 50 + 8 MP 200 + 8 + 2 MP 50 + 50 + 12 MP Klasa odporności IP68+IP69 IP68 IP68 Akumulator 6000 mAh 5000 mAh 5000 mAh Ładowanie 80 W 120 W 67 W Wymiary obudowy 163,5 x 77,3 x 8 / 8,3 mm 162,5 x 74,7 x 8,8 mm 160,5 x 75,1 x 7,8 mm Waga urządzenia 194 / 196 g 210 / 205 g g 195 g Cena 8+256 GB - 2099 zł

12+512 GB - 2299 zł 8+256 GB - 2199 zł

12+512 GB - 2399 zł 12+256 GB - od ok. 1800 zł

Omawiany smartfon występuje w dwóch wariantach pamięciowych: 8+256 GB oraz 12+512 GB. Ich oficjalne ceny to kolejno 2299 oraz 2499 zł, ale z okazji premiery zostały one właśnie obniżone o 200 zł. Użytkownik ma do wyboru wersję Perłową (zmieniającą kolory pod wpływem temperatury) oraz Szarą. Do naszej redakcji trafił ten droższy model w bardziej stonowanym, ciemnym kolorze. Słowem wstępu dodam jeszcze, że równolegle do sklepów zawitał także realme 14 Pro bez plusa, który wyposażony został m.in. w nieco mniej imponujący zestaw aparatów, układ Dimensity 7300-Energy czy wolniejszą technologię ładowania. Na kolejnych stronach przekonacie się, jak realme 14 Pro+ spisuje się w najważniejszych aspektach, dlatego nie pozostaje mi już nic innego, jak tylko serdecznie zaprosić Was do lektury!