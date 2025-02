Smartfony realme 14 Pro+ i realme 14 Pro trafiły już do polskich sklepów. Oto ich ceny i specyfikacje

Już 3 marca bieżącego roku odbędzie się premiera średniopółkowych smartfonów z serii realme 14 Pro. Nowa linia urządzeń przeznaczona jest dla tych użytkowników, którzy zamierzają często robić zdjęcia lub nagrywać filmy wideo, jednak nie zamierzają zostawiać w sklepie grubych tysięcy. Co ciekawe, omawiane modele już teraz trafiły do ofert niektórych sklepów, a marka oficjalnie poinformowała o cenach i najważniejszych cechach nowych "czternastek".

Oficjalna europejska premiera urządzeń realme 14 Pro+ i realme 14 Pro odbędzie się 3 marca podczas targów MWC 2025 w Barcelonie. Właśnie tego dnia mamy także poznać specjalnie oferty cenowe.

Nowe smartfony wyróżniają się przede wszystkim arcyciekawą obudową, zwłaszcza w perłowej wersji kolorystycznej. We współpracy ze skandynawskim studiem Valeur Designers, marka realme stworzyła unikalny design dla serii 14 Pro. Wykorzystuje on zaawansowane pigmenty termochromowe reagujące na temperaturę. Ta innowacyjna funkcja pozwala tylnej obudowie telefonu przejść z perłowej bieli do żywego błękitu, gdy temperatura spada poniżej 16°C. Dla użytkowników preferujących bardziej klasyczny wygląd stworzono szary wariant z wegańskiej skóry zamszowej. Jeśli natomiast chodzi o specyfikację techniczną, wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie poniżej. Nie da się ukryć, że znacznie ciekawiej prezentuje się model z plusem, a to dzięki obiecującej konfiguracji aparatów fotograficznych czy technologii ładowania 80 W SuperVOOC.

realme 14 Pro+ realme 14 Pro Procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 MediaTek Dimensity 7300-Energy Układ graficzny Adreno 710 Mali-G615 Pamięć RAM 8 / 12 GB 8 / 12 GB Pamięć wbudowana 256 / 512 GB 256 / 512 GB Wyświetlacz 6,83 cala OLED 120 Hz

2800 x 1272 px 6,77 cala OLED 120 Hz

2392 x 1080 px Kamera przednia 32 MP 16 MP Kamery tylne główny 50 MP OIS Sony IMX896

teleobiektyw 50 MP OIS Sony IMX882

ultraszerok. 8 MP Sony IMX355 główny 50 MP OIS Sony IMX882

pomiar głębi 2 MP Akumulator 6000 mAh / 80 W 6000 mAh / 45 W System operacyjny Android 15 Wymiary i waga 163,5 mm x 77,3 mm x 8 mm

194 g 162,8 x 74,9 x 7,6 mm

179 g Wersje kolorystyczne Szary lub perłowy Inne IP68+IP69, czytnik linii papilarnych pod ekranem Cena sugerowana 8+256 GB - 2299 zł

12+512 GB - 2499 zł 8+256 GB - 1799 zł

12+512 GB - 1999 zł

Nowe smartfony realme wyróżniają się ponadto potrójnym Fleszem MagicGlow, a także kilkoma funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji. Marka chwali się jak np. funkcją Ultrawyrazistość 2.0 (funkcja superrozdzielczości AI), trybem szybkiej migawki AI, Live Photo czy Inteligentną gumką. Oficjalna europejska premiera urządzeń odbędzie się 3 marca podczas targów MWC 2025 w Barcelonie. Właśnie tego dnia mamy także poznać specjalnie oferty cenowe dla najbardziej niecierpliwych klientów. Tymczasem ze smartfonami możecie już szczegółowo zapoznać się na stronach sklepów MediaExpert lub realmeshop.

Źródło: realme