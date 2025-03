Test smartfona realme GT 7 Pro - premierowa recenzja eleganckiego flagowca z układem Snapdragon 8 Elite i baterią 6500 mAh

Zaprezentowany niedawno chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite pod wieloma względami prezentuje się wręcz fenomenalnie. Właściwie to nie powinna dziwić decyzja producenta, by ostatecznie zrezygnować z oznaczenia 8 Gen 4 - liczba zmian w budowie jednostki oraz znaczący wzrost wydajności to chyba wystarczające powody, prawda? Początkowo oczekiwaliśmy, że pierwsze smartfony z tym procesorem trafią do Polski po Nowym Roku - w końcu modele nowej generacji zazwyczaj pojawiały się u nas w styczniu lub lutym. Tak się jednak złożyło, że realme GT 7 Pro, czyli nowe urządzenie ze Snapdragonem 8 Elite na pokładzie dotarło do nas na testy jeszcze przed końcem października. Mamy więc za sobą kilka długich tygodni testowania omawianego modelu. Jesteście ciekawi naszych wniosków? Zapraszamy do recenzji!

Autor: Piotr Piwowarczyk

W ostatnich latach marka realme raczej trzymała się na uboczu, co może nieco dziwić - w końcu jeszcze kilka temu na nasz rynek trafiło kilka jej udanych urządzeń i wydawało się, że z biegiem czasu będzie o niej coraz głośno. Po licznych premierach tanich i średniobudżetowych modeli w końcu zdecydowano się jednak na powrót do high-endu. Mocnym sygnałem była już czerwcowa premiera modeli realme GT 6 i GT 6T, które zaskoczyły nas świetnymi ekranami, wysoką wydajnością, długim czasem pracy na baterii i znakomitymi aparatami. To dziś naprawdę atrakcyjne smartfony w swoim segmencie, zwłaszcza że po nieco zawyżonych premierowych cenach nie ma już śladu. Minęło ledwie kilka miesięcy, a na rynek trafił jeszcze mocniejszy smartfon realme, czyli omawiany właśnie model GT 7 Pro. Czy warto mieć go na uwadze? Cóż, jeśli interesuje Was jak najwyższa wydajność, to innego wyjścia po prostu nie ma!

Smartfon realme GT 7 Pro ma do zaoferowania coś więcej niż tylko ultrawydajnego Snapdragona 8 Elite. Całość wyposażono m.in. w znakomity, 6,78-calowy ekran Eco² OLED Plus, solidny zestaw aparatów i baterię 6500 mAh z obsługą ładowania 120 W. Nie zapomniano nawet o najnowszym Androidzie i funkcjach AI.

Muszę jednak od razu podkreślić, że smartfon realme GT 7 Pro ma do zaoferowania o wiele więcej niż tylko moc obliczeniową Snapdragona 8 Elite. Producent zadbał o flagowy ekran Eco² OLED Plus wyróżniający się przekątną 6,78 cala, płynnym odświeżaniem do 120 Hz (8T LTPO) i maksymalną jasnością aż do 6500 nitów. Dobrze prezentuje się także zestaw aparatów - na pokładzie znajduje się jednostka główna 50 MP Sony IMX906, teleobiektyw 50 MP Sony IMX882 i obiektyw ultraszerokokątny 8 MP Sony IMX355. Poza tym mamy baterię 6500 mAh obsługującą ładowanie o mocy 120 W, obudowę z podwójną certyfikacją IP68 + IP69, szybką i pojemną pamięć wewnętrzną, port IrDA oraz topowy, ultrasoniczny czytnik linii papilarnych.

realme GT 7 Pro Xiaomi 14T Pro realme GT 6 Platforma mobilna Snapdragon 8 Elite Dimensity 9300+ Snapdragon 8s Gen 3 Procesor graficzny Adreno 830 Immortalis-G720 MC12 Adreno 735 System operacyjny Android 15 z realme UI Android 14 z HyperOS Android 14 z realme UI Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 12 / 16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 / 512 GB UFS 4.0 512 GB UFS 4.0 256 / 512 GB UFS 4.0 Obsługa kart SD - - - Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.4, NFC Łączność przewodowa USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 Rozmiar ekranu 6,78" OLED 120 Hz 6,67" AMOLED 144 Hz 6,78" AMOLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2780 x 1264 px 2712 x 1220 px 2780 x 1264 px Kamera przednia 16 MP 32 MP 32 MP Kamera tylna 50 + 50 + 8 MP 50 + 50 + 12 MP 50 + 50 + 8 MP Klasa odporności IP68 + IP69 IP68 IP65 Akumulator 6500 mAh 5000 mAh 5500 mAh Ładowanie 120 W 120 W + Qi 50 W 120 W Wymiary obudowy 162,5 x 76,9 x 8,6 mm 160,4 x 75,1 x 8,4 mm 162 x 75 x 8,6 mm Waga urządzenia 223 g 209 g 199 g Cena 12+256 GB - 4499 zł

16+512 GB - 4799 zł 12+512 GB - od ok. 3900 zł 16+512 GB - od ok. 2800 zł

Specyfikacja smartfona prezentuje się nad wyraz obiecująco, ale to jeszcze nie koniec. Model GT 7 Pro pracuje pod kontrolą nowego systemu Android 15 z nakładką realme UI 6.0, a użytkownik otrzymuje szereg funkcji związanych ze sztuczną inteligencją (w tym Gumka AI, Od szkicu do obrazu AI i funkcje związane z fotografią). Czy mamy więc do czynienia z flagowcem kompletnym? Cóż, wiele na to wskazuje! Cena nie mogła być zatem zbyt niska. Urządzenie występuje w wersjach pojemnościowych 12+256 GB i 16+512 GB i kosztuje kolejno 4499 i 4799 zł. Trochę dużo, ale na szczęście przygotowano jeszcze całkiem atrakcyjną ofertę przedsprzedażową trwającą od 26.11 do 15.12, w ramach której do zestawu dodawana jest darmowa ładowarka 120 W, natomiast model 256 GB kosztuje tylko 3699 zł, a wariant 512 GB - 3999 zł. My przetestowaliśmy tę droższą w wersji kolorystycznej Galaxy Gray i nie pozostaje nam już nic innego, jak zachęcić do przejrzenia kolejnych stron niniejszego artykułu.