Premiera smartfonów realme GT 6 i realme GT 6T. Mocne specyfikacje i atrakcyjna oferta na start sprzedaży

Od dawna nie widzieliśmy na sklepowych półkach smartfonów realme z topową specyfikacją. Wygląda jednak na to, że wracają stare, dobre czasy. Zaprezentowano właśnie modele GT 6 i GT 6T, które są już dostępne do kupienia również w naszym kraju. Ich specyfikacje prezentują się bardzo obiecująco. Co istotne, producent przygotował bardzo atrakcyjną promocję na start sprzedaży. Najbardziej niecierpliwi klienci mają więc dodatkową zachętę do zakupu.

Smartfon realme GT 6 kosztuje 3199 zł w wersji 12+256 GB oraz 3499 zł w wersji 16+512 GB. Model GT 6T trafia natomiast do polskich sklepów w wariancie 8+256 GB w cenie 2699 zł. Przy zakupie do 3 lipca można liczyć na gratisową ładowarkę, 500 zł zwrotu i 30% zniżki na pakiet realmeCare.

Smartfon realme GT 6 reklamowany jest jako "zabójca flagowców" i patrząc na jego specyfikację, w zasadzie trudno się temu dziwić. Model ten wyposażony jest w chip Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 12 lub 16 GB RAM i 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Całość wyróżnia się 6,78-calowym ekranem AMOLED 8T LTPO o szczytowej jasności aż 6000 nitów, baterią 5500 mAh z obsługą ładowania 120 W oraz potrójnym aparatem o konfiguracji 50 MP Sony LYT-808 (główny) + 8 MP (ultraszerokokątny) + 50 MP (teleobiektyw x2.0). Model ten w wersji pamięciowej 12+256 GB kosztuje 3199 zł, natomiast pojemniejszy wariant 16+512 GB został wyceniony na 3499 zł.

realme GT 6 realme GT 6T Platforma mobilna Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 RAM 12 / 16 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5X Pamięć wewnętrzna 256 / 512 GB UFS 4.0 256 GB UFS 4.0 Obsługa kart microSD nie Ekran 6,78-cala, 2780 x 1264 pikseli, AMOLED LTPO 120 Hz, Gorilla Glass Victus 2

jasność do 6000 nitów Aparat główny 50 MP f/1.69 - główny

8 MP f/2.2 - ultraszerokokątny

50 MP f/2.0 - teleobiektyw x2.0 50 MP f/1.69 - główny

8 MP f/2.2 - ultraszerokokątny Aparat przedni 32 MP f/2.45 Akumulator / ładowanie 5500 mAh / SUPERVOOC 120 W Kolory zielony, srebrny System Android 14 z realme UI 5.0 Certyfikacja IP65 Inne USB 2.0, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, port IR Wymiary / waga 162 x 75 x 8,6 mm / 199 g Cena 16+512 GB - 3499 zł

12+256 GB - 3199 zł 8+256 GB - 2699 zł

Smartfon realme GT 6T pod wieloma względami prezentuje się bardzo podobnie do flagowego wariantu GT 6. Urządzenie ma ten sam ekran, właściwie tę samą obudowę i baterię z obsługą ładowania 120 W, jednak wyróżnia się nieco wolniejszym Snapdragonem 7+ Gen 3, 8 GB RAM-u i brakiem teleobiektywu x2.0. Jak widać, jest to zatem tylko nieco okrojona wersja GT 6. Model ten dostępny jest w wersji 8+256 GB w cenie 2699 zł. Co ważne, producent przygotował atrakcyjną promocję, w ramach której przy zakupie smartfonów GT 6 i GT 6T do 3 lipca br. można otrzymać zwrot 500 zł, gratisową ładowarkę (zasilaczy domyślnie nie ma w zestawach sprzedażowych) oraz 30% zniżkę na pakiet realmeCare. Warto dodać, że wraz ze wspomnianymi smartfonami do sprzedaży trafiają również nowe bezprzewodowe słuchawki Buds Air 6 w cenie 299 zł oraz Buds Air 6 Pro w cenie 399 zł.

realme GT 6

realme GT 6T