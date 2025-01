Test smartfona realme GT 6 - wielki powrót do smartfonowej ekstraklasy! Mocna specyfikacja w rozsądnej cenie

Marka realme w ostatnich latach może kojarzyć nam się wyłącznie z nisko i średniobudżetowymi smartfonami. Wystarczy tylko popatrzeć na ostatnie premiery w naszym kraju - dominują głównie modele w stylu serii realme 12, natomiast flagowców ani widu, ani słychu. A nie zawsze tak było. Jeszcze kilka lat temu w rodzimych sklepach byliśmy jeszcze w stanie znaleźć takie smartfony, jak np. GT 2 Pro z układem Snapdragon 8 Gen 1. Najwyraźniej jednak uznano, że urządzenia w tym stylu nie mają sensu na polskim rynku, choć z biegiem czasu chyba przekonano się, że wcale tak być nie musi. Na powrót topowych urządzeń realme przyszło nam czekać aż do teraz. Zadebiutowały właśnie od dawna zapowiadane modele GT 6 oraz GT 6T, które na papierze wyglądają naprawdę nieźle.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z tzw. "zabójcami flagowców" - a przynajmniej tak stara się nam wmówić producent omawianych smartfonów. Niegdyś takie określenie bardziej pasowało do urządzeń innej marki, jednak wystarczy tylko rzut oka na specyfikacje i ceny nowych modeli realme - od razu widać, że nie pojawiło się ono zupełnie z niczego. Jak na urządzenia z wyższej półki, nie mogło zabraknąć wydajnych procesorów - model GT 6 otrzymał Snapdragona 8s Gen 3, natomiast GT 6T nieco wolniejszego, ale nadal mocnego Snapdragona 7+ Gen 3. W niniejszej publikacji skupimy się tylko na tym wyżej pozycjonowanym modelu, który świetnie zapowiada się również pod innymi względami. Czym konkretnie wyróżnia się ten smartfon i jak wypada na tle podobnie wycenionych konkurentów?

Marka realme ponownie chce namieszać w wysokiej półce! Model GT 6 zwraca naszą uwagę Snapdragonem 8s Gen 3 na pokładzie, obiecującym zestawem aparatów oraz pojemną baterią 5500 mAh z obsługą ładowania 120 W. Sprawdźmy więc, jak całość wypada w praktyce!

Smartfon realme GT 6 wyróżnia się wspomnianym przed chwilą procesorem Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, ale również inne elementy jego specyfikacji mówią nam o tym, że faktycznie jest to model z wyższej półki. Całość ma 6,78-calowy ekran AMOLED 8T LTPO (1-120 Hz) o rozdzielczości 2780 x 1264 pikseli i maksymalnej jasności aż - uwaga - 6000 nitów. Mocnym punktem urządzenia jest również bateria 5500 mAh z obsługą szybkiego ładowania 120 W SUPERVOOC czy potrójny aparat z główną jednostką Sony LYT-808 (50 MP), teleobiektywem Samsung JN5 (50 MP) i aparatem ultraszerokokątnym Sony IMX355 (8 MP). Urządzenie trafiło do naszego kraju w wersji z 12 lub 16 GB pamięci RAM LPDDR5X i 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0. Jak zatem widać, realme GT 6 absolutnie nie ma się czego wstydzić.

realme GT 6 Samsung Galaxy S24 Google Pixel 8 Pro Platforma mobilna Snapdragon 8s Gen 3 Exynos 2400 Tensor G3 Procesor graficzny Adreno 735 Xclipse 940 Immortalis-G715s MC10 System operacyjny Android 14 z realmeUI Android 14 z OneUI Android 14 Pamięć RAM 12 / 16 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 / 512 GB UFS 4.0 128 GB UFS 3.1 128 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD nie nie nie Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 6, BT 5.4, NFC 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC Łączność przewodowa USB-C 2.0 USB-C 3.2 USB-C 3.2 Rozmiar ekranu 6,78" AMOLED 120 Hz 6,2" AMOLED 120 Hz 6,7" OLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2780 x 1264 px 2340 x 1080 px 2992 x 1344 px Kamera przednia 32 MP 12 MP 10,5 MP Kamera tylna 50 + 8 + 50 MP 50 + 10 + 12 MP 50 + 48 + 48 MP Klasa odporności IP65 IP68 IP68 Akumulator 5500 mAh 4000 mAh 5050 mAh Ładowanie 120 W 25 W + Qi 15 W 30 W + Qi 23 W Wymiary obudowy 162 x 75 x 8,6 mm 147 x 70,6 x 7,6 mm 162,6 x 76,5 x 8,8 mm Waga urządzenia 199 g 167 g 213 g Cena 12+256 GB - 3199 zł

16+512 GB - 3499 zł 8+128 GB - od ok. 3400 zł 12+128 GB - od ok. 3500 zł

Smartfon dostępny jest w wersjach kolorystycznych Fluid Sliver i Razor Green (do naszej redakcji trafiła ten drugi w wariancie 16+512 GB) i został wyceniony przez producenta na 3499 zł. To oczywiście niemało, ale wydaje się, że to i tak całkiem rozsądna kwota za tego typu smartfona - w końcu na pokładzie nie zabrakło wysokiej jakości komponentów. Jasne jest jednak, że realme poczyniło pewne oszczędności, bo w innym wypadku cena mogłaby być przecież jeszcze wyższa. Czas zatem sprawdzić urządzenie od podszewki. Na następnych stronach zapoznacie się zatem z jego budową, systemem operacyjnym, ekranem, wydajnością, kulturą pracy, baterią i aparatem. Jeśli zaś interesuje Was wyłącznie krótkie podsumowanie realme GT 6, możecie przejść od razu na ostatnią stronę artykułu. Tak czy owak, zapraszamy do lektury!