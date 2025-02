Test smartfona Motorola edge 50 pro - piękny ekran pOLED i superszybkie ładowanie. W tym modelu można się zauroczyć

Zwykło się mawiać, że kiedyś wszystko było lepsze. Trawa była bardziej zielona, niebo bardziej niebieskie, i ludzie zdawali się jacyś milsi... Cóż, często nie doceniamy siły nostalgii, ale w sumie podobnie i już w zupełnie uzasadniony sposób można mówić o naszych kieszonkowych urządzeniach. Niejeden z Was zapewne zwrócił uwagę, że kiedyś producenci nieco bardziej bezkompromisowo podchodzili do tworzenia swoich smartfonów. W związku z tym modele z dopiskiem Pro w rzeczywistości okazywały się naprawdę "pro", co widać było chociażby po specyfikacji technicznej. W końcu wystarczy tylko popatrzeć na zeszłoroczną ofertę Motoroli. Model edge 40 pro to flagowiec z krwi i kości, który zaskoczył nas m.in. świetnym aparatem fotograficznym i bardzo szybkim ładowaniem. Co zatem powiemy o nowym modelu edge 50 pro? Hm, już na pewno nie to, że to flagowiec z krwi i kości...

Autor: Piotr Piwowarczyk

16 kwietnia bieżącego roku Motorola zaprezentowała swoją nową linię smartfonów premium, czyli edge 50. Składa się ona z trzech urządzeń, czyli omawianego wariantu pro, a także tańszego fusion oraz topowego ultra (oba zadebiutują w sklepach w późniejszym terminie). Nietrudno więc zauważyć, że najświeższa seria różni od poprzedniej. Przede wszystkim model edge 50 pro nie jest flagowcem, dlatego generalnie nie wypada go bezpośrednio porównywać z edge 40 pro. O jakim urządzeniu zatem rozmawiamy? Najbardziej trafne określenie, które przychodzi mi na myśl, to "superśredniak", czyli smartfon wykonany z porządnych materiałów, który generalnie oferuje prawie to samo, co topowy model, ale w jego wnętrzu drzemią mniej wydajne komponenty. W związku z powyższym, producent może ustalić cenę na akceptowalnym dla wielu poziomie, a to z kolei pozwala wierzyć, że mamy do czynienia z potencjalnym hitem sprzedażowym. Przekonajmy się zatem, co konkretnie oferuje Motorola.

Motorola edge 50 pro działa w oparciu o procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, jednak w wielu aspektach prezentuje się jak flagowiec. Ma bardzo atrakcyjny design, obiecujący zestaw aparatów i oferuje superszybkie ładowanie baterii. Smartfon został wyceniony na 2999 zł.

Motorola edge 50 pro na pierwszy rzut oka faktycznie prezentuje się flagowo. Mamy tutaj 6,7-calowy ekran pOLED 144 Hz z zakrzywionymi bocznymi krawędziami. Ponadto urządzenie ma aluminiową ramkę, nietypowe, choć bardzo eleganckie plecki (ze skóry wegańskiej bądź perłowego polimeru), a obudowa cechuje się certyfikatem IP68. Dobrze prezentuje się także zestaw aparatów fotograficznych, bowiem producent zadbał o główny aparat 50 MP, teleobiektyw 10 MP oraz obiektyw ultraszerokokątny 13 MP. Co tu wiele mówić, kompletny zestaw! Należy też zaznaczyć, że całość ma baterię 4500 mAh, która obsługuje bardzo szybkie ładowanie 125 W i ładowanie bezprzewodowe 50 W. Dopiero po głębszym spojrzeniu na specyfikację techniczną widać jednak, że urządzeniu znacznie bliżej do średniej niż najwyższej półki. Całość działa w oparciu o układ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, pamięć RAM LPDDR4X i pamięć wewnętrzną typu UFS 2.2... Dobrze, że chociaż pojemności tych modułów są całkowicie odpowiednie jak na model z tego segmentu.

Motorola edge 50 pro OnePlus 12R Motorola edge 40 pro Platforma mobilna Snapdragon 7 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Procesor graficzny Adreno 720 Adreno 740 Adreno 740 System operacyjny Android 14 z Hello UI Android 14 z OxygenOS Android 13 z MyUX Pamięć RAM 12 GB LPDDR4X 16 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 512 GB UFS 2.2 256 GB UFS 3.1 256 GB UFS 4.0 Obsługa kart SD nie nie nie Obsługa Dual SIM nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 6e, BT 5.4, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC Łączność przewodowa USB-C 3.1 USB-C 2.0 USB-C 3.2 Rozmiar ekranu 6,7" pOLED 144 Hz 6,78" AMOLED 120 Hz 6,67" AMOLED 165 Hz Rozdzielczość ekranu 2712 x 1220 px 2780 x 1264 px 2400 x 1080 px Kamera przednia 50 MP 16 MP 60 MP Kamera tylna 50 + 10 + 13 MP 50 + 8 + 2 MP 50 + 12 + 50 MP Klasa odporności IP68 IP64 IP68 Akumulator 4500 mAh 5500 mAh 4600 mAh Ładowanie 125 W + Qi 50 W 100 W 125 W + Qi 15 W Wymiary obudowy 161,2 x 72,4 x 8,2 mm 163,3 x 75,3 x 8,8 mm 161.2 x 74 x 8,6 mm Waga urządzenia 186 g 207 g 199 g Premierowa cena 12+512 GB - 2999 zł 12+512 GB - od ok. 2800 zł 12+256 GB - od ok. 3100 zł

Smartfon został wyceniony na 2999 zł. To dosyć spora kwota, która sugeruje, że mamy do czynienia z bardzo zaawansowanym urządzeniem, jednak cena ta może zostać nieco zamortyzowana poprzez atrakcyjną ofertę przedsprzedażową. Decydując się na nabycie urządzenia do 30 kwietnia tego roku można liczyć na gratisowe słuchawki moto buds+ o wartości 599 zł, a oddając w rozliczeniu swojego starego smartfona w ramach akcji Trade in. Trade up można liczyć na dodatkowe 300 zł zwrotu. Na koniec dodam jeszcze, że Motorola edge 50 pro dostępna jest w trzech wersjach kolorystycznych: klasycznej i stonowanej Black Beauty, intrygującej Moonlight Pearl oraz testowanej przez nas eko-skórzanej Luxe Lavender. Nie pozostaje mi już zatem nic innego, jak zaprosić do lektury!